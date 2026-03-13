Suma pe care Bolojan o taie din bugetele serviciilor secrete. Adevărul din spatele miliardului de euro pentru SRI

ADVERTISEMENT

Proiectul de buget pe anul 2026, ce așteaptă aprobarea Parlamentului României, prevede o creștere semnificativă a bugetului Serviciului Român de Informații, care va depăși oficial pragul de un miliar de euro. Lucrurile nu stau la fel la celelalte servicii importante, acolo unde avem fie sume similare cu anul trecut sau chiar o tăiere masivă de fonduri. Chiar și în cazul SRI însă, situația este mai complexă decât pare la prima vedere.

SRI, buget de peste un miliard de euro

Bugetul elaborat de Guvernul Bolojan include, cel puțin la prima vedere, o majorare semnificativă pentru bugetul SRI, care ar urma să depășească pragul de un miliar de euro în acest an. Concret, bugetul Serviciului ar ajunge la 5,2 miliarde, în creștere cu 13,82%, față de bugetul pe anul anterior. Datele din documentul citat arată că în 2025 SRI a avut alocată suma de 4,57 miliarde lei.

Majorarea sumelor acordate către SRI, pare și mai semnificativă dacă luăm în calcul faptul că în anul 2024, anul în care în România s-au anulat alegerile prezidențiale în urma acuzațiilor privind acțiunile Rusiei, bugetul SRI a fost de 3,97 miliarde lei. Practic, în doar doi ani bugetul instituției ar putea să crească cu peste 30%.

Totuși, cifrele pe anul 2025 de la Ministerul Finanțelor spun o poveste ceva mai complexă. Execuția bugetară, unde apar toate cheltuielile la care s-a angajat efectiv SRI în anul precedent, arată că cheltuielile totale ale Serviciului au fost de 5,02 miliarde lei, mult peste bugetul inițial de 4,4 miliarde lei aprobat la începutul anului.

Practic, SRI ar urma să primească în plus doar circa 180 de milioane peste cheltuielile avute în anul trecut, Astfel, în loc de o majorare semnificativă de 13%, bugetul SRI ar acoperi practic cheltuielile din anul precedent, deci nu vorbim de o extindere masivă a bugetului acestei instituții. Spre exemplu, cheltuielile de personal sunt identice cu cele din anul precedent (2,47 miliarde), iar pentru achiziția de bunuri și servicii sunt doar 6,5 milioane de lei în plus.

Cum arată estimările pentru bugetul SRI

În proiectul pus în dezbatere pentru Legea bugetului pe 2026, estimările sunt că în anii următori bugetul SRI ar urma să scadă în jurul sumei de 4,8 miliarde lei. Concret, în 2027, Guvernul (probabil pe baza estimărilor făcute de CRI) estimează că bugetul instituției va fi de 4,866 miliarde, urmând să urce la Altfel spus, în ciuda faptului că traversăm o perioadă cu inflație ridicată, estimările autorităților merg către o scădere a bugetului SRI.

Totuși, aceste estimări pentru anii următori rareori se confirmă. Spre exemplu, în proiectul de buget din anul 2024 SRI estima un buget de 4,12 miliarde lei pentru anul 2026. Practic, doar în urmă cu doi ani, autoritățile statului estimau că astăzi SRI va avea un buget cu 20% mai mic.

Nici măcar la începutul anului 2025 estimările nu erau semnificativ apropiate față de cifrele de astăzi. Concret, în 2025, când SRI cerea un buget de 4,43 miliarde, estima că în 2026 va avea nevoie de doar 4,37 miliarde. Practic, o diferență de 18,9%.

Fără bani în plus pentru SIE

Dacă SRI primește efectiv doar 180 de milioane de lei peste cheltuielile avute în anul 2025, la Serviciul de Informații Externe sumele alocate în plus sunt și mai mici. Concret, bugetul SIE în 2026 ar urma să ajungă la 812,5 milioane lei. Față de anul trecut, când SIE a avut un buget de 805 milioane lei, suma alocată în acest an este cu doar 7 milioane de lei în plus, adică vorbim de o creștere cu 0,85%.

Aceste date sunt corelate cu cifrele din execuția bugetară a instituției, care indică cheltuieli totale de 799 milioane lei. Practic, Serviciul de Informații Externe rămâne cu bugetul de anul trecut, creșterea propusă în acest an fiind de sub 1%.

În ceea ce privește cheltuielile de personal, sumele rămân identice cu anul trecut. Dacă anul trecut ele au fost de 492,9 milioane lei, anul acesta a fost alocată suma de 493 milioane lei. Pe partea de bunuri și servicii apare o creștere de 7 milioane lei față de 2025, până la suma de 165 milioane. (Anul trecut, estimările erau că bugetul SIE va ajunge la 733 milioane în 2026.)

Tăiere masivă la bugetele STS și SPP

Dacă SRI și SIE primesc sub 200 de milioane de lei în plus față de anul precedent, Serviciul de Protecție și Pază ar urma să aibă un buget mult mai mic în acest an. Astfel, dacă în 2025 bugetul instituției s-a ridicat la 450,8 milioane lei, pe anul în curs a fost propus un buget de doar 408,9 milioane, adică o scădere cu 9,29%. Costurile de personal la SPP rămân aceleași cu 2025, mai exact 356 de milioane lei, ceea ce înseamnă că aceste tăieri nu vin și cu o reducere a numărului de angajați.

Totuși, cea mai mare tăiere este aplicată la bugetul STS. Serviciul de Telecomunicații Speciale ar urma să aibă un buget de 1,52 miliarde lei. Este o sumă cu aproape 30% mai mică față de bugetul instituției pe anul precedent, mai exact 2,15 miliarde lei. Mai mult, estimările autorităților sunt că bugetul instituției vă scădea semnificativ în anii următori, până la 1,3 miliarde în 2028 și un miliard în 2029.

STS este singurul serviciu secret unde apare o scădere a sumelor alocate pentru salariile angajaților, ceea ce echivalează cu o reducere a numărului de angajați. Astfel, dacă în 2025 cheltuielile de personal au fost de 722 milioane, pentru acest an a fost propusă suma de 700.000 milioane, o scădere de 2,9%.

Per total, la toate cele patru mari servicii secrete, alocările bugetare sunt mai mici cu circa 450 milioane lei. Altfel spus, Bolojan ar urma să facă economii de aproape jumătate de miliard de lei din bugetele serviciilor secrete.