Suma pe care Gigi Becali, patronul FCSB vrea să i-o dea lui Edi Iordănescu ca să rezilieze contractul. Exclusiv

O săptămână nebună la FCSB, în care Gigi Becali a șutat în antrenorul echipei sale din toate pozițiile. A criticat jocul echipei, l-a desființat pe Budescu, iar apoi a atacat frontal: “Fac ceva pe clauza lui Iordănescu!”.

S-a răzgândit doar câteva zile mai târziu și anunța că nu este dispus să îi dea 500.000 de euro lui Iordănescu jr. Preferă să mai aștepte câteva luni pentru a scăpa de antrenorul pe care nu îl mai dorește. Antrenorul a venit cu un răspuns ferm, prin care anunță că nu este dispus să plece fără compensații financiare. Ba chiar vrea să doneze banii pe care îi ia de la Becali.

Suma pe care Gigi Becali, patronul FCSB vrea să i-o dea lui Edi Iordănescu ca să rezilieze contractul. 200.000 de euro, ultima ofertă

FANATIK a aflat că negocierile dintre cele două părți se dau acum prin intermediul avocaților. Nu pare să mai existe nicio cale de împăcare, iar singura dilemă este legată de suma pe care se va produce despărțirea.

Gigi Becali a transmis că nici nu se gândește să achite 500.000 de euro, valoarea integrală a clauzei. După mai multe runde de negocieri, patronul FCSB a transmis ultima ofertă. Este gata să-i ofere 200.000 de euro lui Iordănescu pentru a închide contractul imediat.

Doar că Edi Iordănescu se ține și el tare! Se folosește în continuare de scutul pe care i-l oferă contractul excelent pe care și l-a “betonat”. Și i-a transmis lui Becali că despărțirea se va produce doar în momentul în care se va achita clauza.

Edi Iordănescu se ține tare în negocierile cu Gigi Becali. I-a transmis că vrea întreaga sumă stipulată în clauza de reziliere, 500.000 de euro!

Negocierile vor continua și în următoarele zile, este din ce în ce mai clar că această colaborare nu mai este dorită de niciuna dintre părți. Rămâne de văzut doar cine va ceda primul și care va fi suma finală pe care se vor înțelege.

Situația de la FCSB s-a deteriorat cu o viteză incredibilă. Cu șapte victorii consecutive, totul părea lapte și miere în urmă cu doar o săptămână. A venit remiza de la Voluntari și s-a văzut din nou că Becali are fitilul foarte scurt când vine vorba de relația cu antrenorii.

“La CFR văd automatisme, trasee, posesie. La noi se joacă haotic. Nu zic de Edi, nu știu cine… E haotic la noi. Fiecare joacă ce-i place. Jucăm după ureche? Nu am ce să fac… Nu mă interesează să dau bani și să nu pot să comand. Nu mai fac activitatea asta. Dacă dau bani, eu comand”, , la mai puțin de 24 de ore după contractul lui Voluntari.

Cum a devenit irespirabilă atmosfera la FCSB în mai puțin de o săptămână. Atacuri zilnice ale lui Gigi Becali și o replică tăioasă de la Edi Iordănescu

Au urmat atacuri aproape zilnice, iar “fac ceva pe contractul lui Edi Iordănescu”. ca furtuna să treacă, dar a reacționat când a văzut că tirul lui Becali poate continua la nesfărșit.

A postat pe Facebook un comunicat prin care anunța că i-a fost propusă rezilierea, pe care o va accepta doar dacă i se achită integral clauza. Sau să recunoască public că vrea control absolut asupra echipei, așa cum avea și înainte de mandatul lui Edi Iordănescu.

“Concluzia este că mi s-a propus din partea clubului/patronului încetarea de comun acord a colaborării. Din ce am înțeles, calitatea jocului reprezintă nemulțumirea patronului. Feeling-ul meu este că domnia sa dorește să se ocupe personal în exclusivitate de echipa. Este dreptul dânsului, chiar dacă pentru mine este dezamăgitor, fiindcă am fost adus cu insistențe și promisiuni și am venit din calitatea de antrenor campion al României”, , în care nu evită să trimită săgeți directe spre Becali.

10… partide în Liga 1 a avut Edi Iordănescu în mandatul de antrenor la FCSB. A câștigat șapte dintre ele, a remizat în două și a pierdut una. A obținut astfel un total de 23 de puncte. În primele 5 etape, până la venirea lui Iordănescu jr., FCSB făcuse 8 puncte.