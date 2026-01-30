Suma pe care o vrea Gigi Becali pentru a-l ceda pe Dennis Politic! Anunț despre transferul atacantului de la FCSB: “S-au propus şi alte destinaţii”

ADVERTISEMENT

Adus pentru aproape un milion de euro de la rivala Dinamo în vara trecută, Dennis Politic nu a impresionat la FCSB. Gigi Becali este decis să se despartă în această perioadă de jucătorul care a avut un sezon bun la gruparea din Ștefan cel Mare. Suma pe care o vrea patronul campioanei.

Mihai Stoica, anunț de ultimă oră despre transferul lui Dennis Politic

Joi seara, imediat după ultima partidă jucată de FCSB în Europa League, remiza cu Fenerbahce, scor 1-1, Gigi Becali a anunțat că Dennis Politic ar putea pleca de la echipa sa. Jucătorul de 25 de ani a fost titular și a evoluat 45 de minute. Cum nu a impresionat, patronului clubului și-a pierdut încrederea în el.

Mihai Stoica a spus, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, că soarta lui Politic se va decide în aceste zile. Reamintim că Panetolikos, echipa din prima ligă din Grecia, a insistat recent pentru . Inițial, Gigi Becali a ezitat să accepte oferte. Patronul FCSB a preferat să îi mai acorde șanse fostului dinamovist.

„(n.r. Care e situația lui Politic. Pleacă împrumut?) O să discutăm zilele acestea. Deocamdată, în momentul când s-a discutat atunci, cei care vorbeau în numele lui Panetolikos, i-am refuzat. Nu s-a pus problema. Vedem dacă mai există interes. Dacă mai există interes și din alte părți. Pentru că ni s-au propus și alte destinații pentru Dennis Politic”, a spus MM, la FANATIK.

Pe ce sumă ar putea pleca Dennis Politic de la FCSB

Întrebat la FANATIK SUPERLIGA dacă să plece pentru suma de 100.000 de euro, Mihai Stoica a confirmat informația. „A fost o discuție la momentul acela (n.r. când s-a vorbit prima oară de transferul jucătorului). Deci, sursa voastră a fost bună”, a mai punctat managerul general al FCSB.

