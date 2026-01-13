Suma pe care Rapid l-ar vinde instant pe Alex Dobre! Anunțul conducerii. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Rapid nu spune nu vânzării lui Alex Dobre. Victor Angelescu a spus totul despre oferta refuzată până acum și a dezvăluit prețul pentru care giuleștenii își vor lăsa căpitanul să plece.

Ce ofertă a refuzat Rapid pentru Alex Dobre

Perioada de transferuri este în plină desfășurare. Rapid caută să aducă noi jucători, dar nu se opune nici plecărilor. Giuleștenii au refuzat deja o ofertă importantă pentru Alex Dobre.

După ce Victor Angelescu a spus că nu a primit nicio ofertă recentă, însă că Rapid a refuzat în vară să îl cedeze pe talentatul jucător pentru 2 milioane de euro.

„Eu nu știu să fi primit ofertă oficială la club pentru Dobre. Știu că sunt multe cluburi interesate. Am avut inclusiv în vară ofertă foarte importantă și nu l-am lăsat să plece, pentru aproximativ 2 milioane de euro.

Nu l-am lăsat pentru că este căpitanul echipei, un jucător foarte important pentru noi și strategia noastră este să mergem pe continuitate și să ținem jucătorii foarte buni, pentru a câștiga un trofeu”, a spus Victor Angelescu la FANATIK SUPERLIGA.

Suma pentru care Rapid îl cedează pe Alex Dobre

Ulterior, oficialul giuleștenilor a spus că echipa va lăsa jucătorii să plece doar pentru oferte de nerefuzat. În cazul lui , suma potrivită de transfer este cea de 4 milioane de euro.

„Dacă vine o ofertă de nerefuzat pentru absolut orice jucător, nu ai cum să îl ții în România. Cine vine cu o asemenea ofertă vine și cu un salariu pe măsură, e clar, nu mai poți să îl ții. Pe 2 milioane de euro nu l-am vinde niciodată pe Dobre, dar pe 4 milioane probabil că da!”, a mai spus Angelescu.

2,8 milioane de euro este cota actuală a lui Alex Dobre

13 goluri are fotbalistul în cont până acum în acest sezon