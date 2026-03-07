Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Suma pe care Ştefan Baiaram pleacă în vară de la Universitatea Craiova: „Valoarea va fi mai mare decât cea care o previzionează clubul”

Știm suma în schimbul căreia Universitatea Craiova îl va transfera în vară pe Ștefan Baiaram. Vedeta oltenilor și-a anunțat plecarea din Bănie încă de la finalul meciului cu CFR Cluj, din Cupa României
Cristian Măciucă
07.03.2026 | 19:31
Suma pe care Stefan Baiaram pleaca in vara de la Universitatea Craiova Valoarea va fi mai mare decat cea care o previzioneaza clubul
EXCLUSIV FANATIK
Suma pe care Ştefan Baiaram pleacă în vară de la Universitatea Craiova: „Valoarea va fi mai mare decât cea care o previzionează clubul”. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Ștefan Baiaram (23 de ani) vrea să plece de la Universitatea Craiova. „Decarul” și-a comunicat public dorința la finalul meciului din cupă, câștigat cu CFR Cluj, scor 3-1. Mihai Rotarul nu îi va da însă drumul decât pentru o sumă foarte mare de bani.

Pe ce sumă de bani se va transfera Ștefan Baiaram de la Universitatea Craiova

Ștefan Baiaram mai are contract cu Universitatea Craiova până în vara lui 2028. Cu toate acestea, internaționalul român vrea să plece din Bănie încă de la finalul acestui sezon. Produs 100% al academiei din Bănie, Baiaram e cotat, în prezent, de transfermarkt.com la 4.500.000 de euro.

ADVERTISEMENT

„Să sperăm pentru el că va reuși să îndeplinească obiectivele la Craiova și în funcție de ce va decide conducerea împreună cu el se va lua cea mai bună decizie. Este clar că își dorește să joace în străinătate. E clar că e important ce își dorește el, să câștige campionat și cupă, și apoi să meargă mai departe.

(n.r. – E jucător de 5.000.000 de euro?) E jucător de cât oferă echipa care vrea să îl cumpere. Nu ai ceea ce vinzi, ci ceea ce negociezi sau ceea ce se dă pe tine. Să sperăm că în funcție de rezultatele pe care le va avea în viitorul apropiat, valoarea sa va fi mai mare de 5.000.000, cât preconizează el sau clubul.

ADVERTISEMENT
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic!”
Digi24.ro
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic!”

Important e ca el să joace în continuare bine, să marcheze. Pentru că atacantul când semnează statul de plată o face prin golurile pe care le marchează. E un jucător crescut în academia noastră, e un portdrapel al nostru, al celor din regiune, pe lângă Bancu, Screciu. Sunt jucători formați aici, la Craiova, și se identifică cu echipa. Suporterii cu ei, ei cu suporterii. E important pentru noi să avem jucători din regiune”, a declarat Pavel Badea, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. 

Iranienii l-au sunat pe Donald Trump pentru a semna acordul și a încheia...
Digisport.ro
Iranienii l-au sunat pe Donald Trump pentru a semna acordul și a încheia războiul! Decizia luată de american fără să stea pe gânduri
ADVERTISEMENT

Cifrele lui Baiaram la U Craiova

Ștefan Baiaram evoluează din 2019 la echipa de seniori a Universității Craiova. De atunci și până în prezent, mijlocașul ofensiv a îmbrăcat de 235 de ori tricoul alb-albastru. „Decarul” oltenilor se laudă în tot acest timp cu 48 de goluri marcate și 21 de pase decisive. Tot de la Craiova a ajuns și la echipa națională, pentru care are 2 selecții și 1 gol.

  • 4,5 milioane de euro e cota de piață a lui Ștefan Baiaram, conform transfermarkt.com

„VA FI ANUL CRAIOVEI!”. Paveal Badea PUNE PRESIUNE pe jucatori inaintea play-off-ului: VREA EVENTUL!

„5 mii, 7, 13, 15”. Astea au fost salariile preferatului lui Gigi Becali....
Fanatik
„5 mii, 7, 13, 15”. Astea au fost salariile preferatului lui Gigi Becali. „Îi prelungesc contractul iar”. Exclusiv
Antrenorul Marius Șumudică povestește cu lux de amănunte cât de greu este să...
Fanatik
Antrenorul Marius Șumudică povestește cu lux de amănunte cât de greu este să ai în lot fotbaliști care țin postul Ramadanului: ”Mănâncă ultima oară la 5 dimineața. Sunt sleiți de puteri”
Adrian Porumboiu, șef la CCA?! Răspuns ferm al fostului mare arbitru, dacă va...
Fanatik
Adrian Porumboiu, șef la CCA?! Răspuns ferm al fostului mare arbitru, dacă va fi sunat de Răzvan Burleanu. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Surpriză! Decebal Rădulescu a exclus un grand din lupta pentru campionat: 'E slabă!...
iamsport.ro
Surpriză! Decebal Rădulescu a exclus un grand din lupta pentru campionat: 'E slabă! Nu are față de echipă care să se bată la titlu'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!