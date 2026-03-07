Suma pe care Ştefan Baiaram pleacă în vară de la Universitatea Craiova: „Valoarea va fi mai mare decât cea care o previzionează clubul”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Pe ce sumă de bani se va transfera Ștefan Baiaram de la Universitatea Craiova

Ștefan Baiaram (23 de ani) vrea să plece de la Universitatea Craiova. Mihai Rotarul nu îi va da însă drumul decât pentru o sumă foarte mare de bani.

Pe ce sumă de bani se va transfera Ștefan Baiaram de la Universitatea Craiova

Ștefan Baiaram mai are contract cu Universitatea Craiova până în vara lui 2028. Cu toate acestea, Produs 100% al academiei din Bănie, Baiaram e cotat, în prezent, de transfermarkt.com la 4.500.000 de euro.

„Să sperăm pentru el că va reuși să îndeplinească obiectivele la Craiova și în funcție de ce va decide conducerea împreună cu el se va lua cea mai bună decizie. Este clar că își dorește să joace în străinătate. E clar că e important ce își dorește el, să câștige campionat și cupă, și apoi să meargă mai departe.

(n.r. – E jucător de 5.000.000 de euro?) E jucător de cât oferă echipa care vrea să îl cumpere. Nu ai ceea ce vinzi, ci ceea ce negociezi sau ceea ce se dă pe tine. Să sperăm că în funcție de rezultatele pe care le va avea în viitorul apropiat, valoarea sa va fi mai mare de 5.000.000, cât preconizează el sau clubul.

Important e ca el să joace în continuare bine, să marcheze. Pentru că atacantul când semnează statul de plată o face prin golurile pe care le marchează. E un jucător crescut în academia noastră, e un portdrapel al nostru, al celor din regiune, pe lângă Bancu, Screciu. Sunt jucători formați aici, la Craiova, și se identifică cu echipa. Suporterii cu ei, ei cu suporterii. E important pentru noi să avem jucători din regiune”, a declarat Pavel Badea, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Cifrele lui Baiaram la U Craiova

Ștefan Baiaram evoluează din 2019 la echipa de seniori a Universității Craiova. De atunci și până în prezent, mijlocașul ofensiv a îmbrăcat de 235 de ori tricoul alb-albastru. „Decarul” oltenilor se laudă în tot acest timp cu 48 de goluri marcate și 21 de pase decisive. Tot de la Craiova a ajuns și la echipa națională, pentru care are 2 selecții și 1 gol.

4,5 milioane de euro e cota de piață a lui Ștefan Baiaram, conform transfermarkt.com