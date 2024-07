Suma plătită în plus la un hotel de pe litoral de o familie care a mers în concediu cu pisica: ”Nicio vacanță fără ea”

Care este suma destul de surprinzătoare plătită la un hotel de pe litoralul românesc de către o familie care a luat și pisica în concediu. Câte unități de cazare de la Marea Neagră acceptă animale.

În urmă cu câțiva ani, deplasarea cu animalul de companie în vacanță era ceva de neimaginat. În țara noastră, foarte puține unități de cazare acceptau câini, pisici sau alte necuvântătoare.

În ultima perioadă, pentru românii care au animale de companiei s-au deschis din ce în ce mai multe porți la hoteluri și pensiuni. Inclusiv pe litoralul românesc al Mării Negre, pisici, câini sau chiar iepurași. În plus, gazdele le oferă toate condițiile.

Dacă v-ați întrebat cât trebuie să plătiți în plus pentru a vă duce animalul alături de dumneavoastră în vacanță, aflați că sumele nu sunt deloc piperate. De exemplu, o familie din țara noastră merge an de an cu pisica în concedii.

Kitty, așa cum se numește micuța, este un membru cu ”drepturi” depline a acestei familii. Pentru infima sumă de doar 20 de lei în plus pentru o noapte de cazare, pisicuța se bucură în vacanțe de același confort precum stăpânii săi.

”Nicio vacanţă fără Kitty“, spune stăpâna lui Kitty, pentriu . “Sună special să întrebe acest lucru, dacă primim animale de companie, şi vin tocmai pentru acest fapt“, este replica recepționerului de la hotelul din Eforie Nord.

În cazul câinilor, tariful este ceva mai mare. Dacă pisicile stau de regulă mai tot timpul în cameră, câinii sunt ceva mai plimbăreți. Aceștia ajung alături de stăpâni și pe plaje.

“Nici nu mă aşteaptam să reacţioneze aşa bine şi să înoate aşa frumos. Ceva nou. Nu am avut probleme cu ea“, spune proprietara unei cățelușe, pentru care a plătit 100 de lei în plus la cazare.

În acest moment, pe litoral, peste 200 de . Legea mai spune că proprietarii pot merge cu prietenul necuvântător inclusiv la plajă. Condiția e ca animalul să nu fie agresiv.