Suma reală pe care a investit-o, de fapt, Dan Șucu la Rapid! Dezvăluire șoc

Cu toate eforturile lui Dan Șucu, la Rapid, performanțele întârzie să apară. Câți bani a băgat, de fapt, omul de afaceri, de când a intrat în fotbal, la gruparea din Giulești
Cristian Măciucă
28.04.2026 | 09:00
Suma reala pe care a investito de fapt Dan Sucu la Rapid Dezvaluire soc
EXCLUSIV FANATIK
Suma reală pe care a investit-o, de fapt, Dan Șucu la Rapid! Dezvăluire șoc. FOTO: Fanatik
Pe 25 aprilie, Dan Șucu a împlinit 63 de ani. Rapid nu i-a făcut deloc un cadou frumos patronului. A pierdut pentru prima dată în ultimii 11 ani cu Dinamo, scor 1-3. După patru ani cu Șucu acționar majoritar, alb-vișiniii sunt pe cale să rateze, din nou, cupele europene.

Suma colosală pe care Dan Șucu a investit-o de când e patron la Rapid

E haos la Rapid și în acest sezon. Echipa lui Costel Gâlcă a pierdut derby-ul cu Dinamo și a pierdut prima șansă la calificarea pentru barajul de Conference League. Dan Șucu e patron la gruparea de sub podul Grant, care nu a reușit până acum să câștige vreun trofeu sau să joace în vreo cupă europeană.

„Știi cât bagă Șucu an de an la Rapid din propriul buzunar? Media pe an? Nu știe nimeni lucrul ăsta. Din buzunarul lui: 7 milioane pe an! Deci, în patru ani, a băgat aproximativ 30 de milioane de euro”, a dezvăluit Horia Ivanovici, la PROFEȚIILE LUI MITICĂ

Până acum, în era Șucu, cea mai bună clasare a fost locul 5 din play-off. „Atunci să îi dea afară pe toți, afară cu toți! (n.r. – Te-ai retrage?) Eu sunt profesionist. Aș aduce jucători de soi, de valoare. Dar pe asta nu o știam. Și două milioane pe an sunt multe de la el. Are sponsori, are aproape două milioane de la FRF. Are încasările foarte bune. 

L-aș aduce pe Dani Coman și pe Zamfir. ‘Vă dau 6 luni să îmi faceți echipă, să aduceți jucători. Aveți 15 milioane, mie îmi aduceți cinci jucători. Cinci jucători pe care să îi am minim trei ani aici și pe un jucător să iau, din ăștia cinci, să iau toți banii. Să recuperez banii’. Așa se discută”, a declarat Dumitru Dragomir.

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
