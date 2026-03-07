Sport

Sumă record pentru Serie A la meciul lui Cristi Chivu! „Derby della Madonnina” este sold-out

S-au vândut toate biletele pentru AC Milan-Inter, iar suma obținută în urma vânzării biletelor reprezintă un record absolut în Serie A. Vezi câți bani s-au cheltuit.
Dragos Petrescu
07.03.2026 | 19:49
Suma record pentru Serie A la meciul lui Cristi Chivu Derby della Madonnina este soldout
ULTIMA ORĂ
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano // Sursă foto: hepta.ro
ADVERTISEMENT

AC Milan și Inter, echipele pregătite de Massimiliano Allegri și Cristi Chivu, se vor întâlni duminică seară, pe San Siro, de la ora 21:45, în derby-ul etapei cu numărul #28 din Serie A. Toate biletele pentru episodul cu numărul #246 din „Derby della Madonnina” au fost deja vândute, ceea ce înseamnă încasări de aproape 9 milioane de euro, o bornă absolută pentru campionatul italian!

Încasări record pentru Serie A la AC Milan – Inter

Suma exactă care s-a obținut din vânzarea biletelor depășește 8,7 milioane de euro, ceea ce înseamnă că derby-ul de duminică seară devine cel mai profitabil meci de fotbal din istoria campionatului italian. Precedentul record fusese stabilit tot de un „Derby della Madonnina”, mai exact cel din turul campionatului, atunci când „nerazzurrii” lui Chivu au generat câștiguri de 8,694,494 milioane de euro.

ADVERTISEMENT

Din păcate pentru fostul internațional român, meciul respectiv s-a încheiat cu victoria „rossonerilor”, scor 1-0, unicul gol al partidei fiind marcat de americanul Christian Pulisic. Inter speră însă să-și ia revanșa mâine seară, iar astfel, să mai facă un pas important în lupta pentru câștigarea campionatului.

Inter este lider detașat în Serie A

Înaintea acestei etape, vicecampioana Italiei și a Europei ocupă fotoliul de lider în Serie A, având un avans liniștitor în fruntea clasamentului. În momentul de față, Inter se află la 10 lungimi distanță de marea rivală AC Milan, ocupanta locului secund și principala contracandidată în lupta pentru „scudetto”.

ADVERTISEMENT
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic!”
Digi24.ro
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic!”

Așadar, în cazul în care se va impune mâine, trupa lui Chivu se va distanța la nu mai puțin de 13 puncte în vârful ierarhiei, cu 10 etape rămase până la finalul campionatului. Totuși, este important de menționat faptul că pentru Inter urmează un program extrem de dificil. În perioada următoare, „nerazzurrii” vor da piept cu echipe dificile din Italia, precum Atalanta, AS Roma, Lazio și Bologna.

Iranienii l-au sunat pe Donald Trump pentru a semna acordul și a încheia...
Digisport.ro
Iranienii l-au sunat pe Donald Trump pentru a semna acordul și a încheia războiul! Decizia luată de american fără să stea pe gânduri
ADVERTISEMENT

De asemenea, urmează și returul cu Como, din semifinalele Cupei Italiei. În tur, echipa lui Chivu a remizat alb pe terenul revelației din Serie A, iar meciul de la Milano se anunță unul extrem de complicat.

SuperLiga, live blog etapa 30. FCSB – U Cluj începe la ora 20:00!...
Fanatik
SuperLiga, live blog etapa 30. FCSB – U Cluj începe la ora 20:00! Cum arată clasamentul după FC Botoșani – Petrolul 0-1
Efectul Cristiano Ronaldo! Clubul cumpărat de portughez, intrare șocantă în top 5 cele...
Fanatik
Efectul Cristiano Ronaldo! Clubul cumpărat de portughez, intrare șocantă în top 5 cele mai urmărite echipe din Spania
Ce a pățit Gabi Tamaș la o nuntă. Șoc total pentru vedeta de...
Fanatik
Ce a pățit Gabi Tamaș la o nuntă. Șoc total pentru vedeta de la Survivor România: „Am și eu 42 de ani…”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
Parteneri
Surpriză! Decebal Rădulescu a exclus un grand din lupta pentru campionat: 'E slabă!...
iamsport.ro
Surpriză! Decebal Rădulescu a exclus un grand din lupta pentru campionat: 'E slabă! Nu are față de echipă care să se bată la titlu'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!