Sumă record pentru Serie A la meciul lui Cristi Chivu! „Derby della Madonnina” este sold-out

AC Milan și Inter, echipele pregătite de Massimiliano Allegri și , se vor întâlni duminică seară, pe San Siro, de la ora 21:45, în derby-ul etapei cu numărul #28 din Serie A. Toate biletele pentru episodul cu numărul #246 din „Derby della Madonnina” au fost deja vândute, ceea ce înseamnă încasări de aproape 9 milioane de euro, o bornă absolută pentru campionatul italian!

Încasări record pentru Serie A la AC Milan – Inter

Suma exactă care s-a obținut din vânzarea biletelor depășește 8,7 milioane de euro, ceea ce înseamnă că derby-ul de duminică seară devine cel mai profitabil meci de fotbal din istoria campionatului italian. Precedentul record fusese stabilit tot de un „Derby della Madonnina”, mai exact cel din turul campionatului, atunci când „nerazzurrii” lui Chivu au generat câștiguri de 8,694,494 milioane de euro.

Din păcate pentru fostul internațional român, meciul respectiv s-a încheiat cu victoria „rossonerilor”, scor 1-0, unicul gol al partidei fiind marcat de americanul Christian Pulisic. Inter speră însă să-și ia revanșa mâine seară, iar astfel, să mai facă un pas important în lupta pentru câștigarea campionatului.

Inter este lider detașat în Serie A

Înaintea acestei etape, vicecampioana Italiei și a Europei ocupă fotoliul de lider în Serie A, având un avans liniștitor în fruntea clasamentului. În momentul de față, Inter se află la 10 lungimi distanță de marea rivală AC Milan, ocupanta locului secund și principala contracandidată în lupta pentru „scudetto”.

Așadar, în cazul în care se va impune mâine, trupa lui Chivu se va distanța la nu mai puțin de 13 puncte în vârful ierarhiei, cu 10 etape rămase până la finalul campionatului. Totuși, este important de menționat faptul că pentru Inter urmează un program extrem de dificil. În perioada următoare, „nerazzurrii” vor da piept cu echipe dificile din Italia, precum Atalanta, AS Roma, Lazio și Bologna.

De asemenea, urmează și returul cu Como, din semifinalele Cupei Italiei. În tur, , iar meciul de la Milano se anunță unul extrem de complicat.