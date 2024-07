Suma totală pe care a cheltuit-o Ioana Tufaru pentru o vacanță de vis la Eforie Nord. Unii cheltuie atât doar pe mâncare în 4 zile

Suma totală pe care a cheltuit-o Ioana Tufaru pentru o vacanță de vis la Eforie Nord poate părea una ireală pentru anumite persoane. Sunt oameni care dau atât pentru o noapte de cazare, sau poate doar pentru mesele din concediu.

Suma totală pe care a cheltuit-o Ioana Tufaru pentru o vacanță de vis la Eforie Nord

Încă din luna mai s-a dat startul vacanțelor pe litoralul românesc. .

ADVERTISEMENT

Acum însă, prețurile încep să crească. Un sejur pe litoralul românesc, cel puțin în unele stațiuni, ajunge să coste aproape dublu față de alte perioade. Astfel, o vacanță poate fi destul de costisitoare.

Ioana Tufaru Mardare, fiica regretatei Anda Călugăreanu, a ajuns și ea pe litoralul românesc, alături de soțul și de fiul ei. , nu și-au permis decât 4 zile de concediu.

ADVERTISEMENT

Fiica regretatei Anda Călugăreanu a gătit în vacanță

Care e suma totală pe care a cheltuit-o Ioana Tufaru pentru o vacanță de vis la Eforie Nord? Pentru unii poate părea una ireală. Sunt persoane care cheltuie atât doar pe mâncare, ori altele doar pe un drum sau o noapte de cazare.

Ioana Tufaru recunoaște că pentru cele 4 zile petrecute la mare a cheltuit 1.700 de lei. Acesta este prețul pentru trei persoane și include atât mâncarea, cât și cazarea, drumul, ori alte cheltuieli. Vorbim, deci, despre o sumă cât se poate de decentă.

ADVERTISEMENT

Iar fiica regretatei Anda Călugăreanu a fost încântată de întreg concediul. Chiar dacă au stat mai puțin la mare, totul a fost de vis. Totodată, locația aleasă a fost și ea una cât se poate de frumoasă și accesibilă la preț.

„A fost superb la mare. Diferit… diferit a fost faptul că am stat mai puțin decât de obicei din cauza bugetului mai restrâns acum. De când stăm cu chirie, și faptul că am fost mai atenți la ce și cât cheltuim …. în rest nimic diferit, aceleași gazde minunate, aceeași locație de vis și nu în ultimul rând, aceeași distracție.

ADVERTISEMENT

Am stat 4 nopți în Eforie Nord, unde venim al doilea an, și unde recomand tuturor să vină. Gazdele sunt minunate, locația de vis, totul la superlativ și recomand cu drag! În total, cu cazare cu tot, am cheltuit cam în jur de 1700 de lei”, a povestit Ioana Tufaru, pentru .

Fiica regretatei Anda Călugăreanu a mai dezvăluit și că a gătit ca de obicei. Având în vedere însă că bugetul familiei este unul restrâns, a fost nevoie de niște eforturi. Dimineața familia mânca fie ouă, fie crenvurști, iar în timpul zilei o supă la plic, sau cartofi prăjiți.