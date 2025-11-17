Suma uluitoare generată de cel mai tare campionat al lumii pentru economia țării! Câte miliarde de euro produce competiția

ADVERTISEMENT

Premier League a devenit nu doar un spectacol fotbalist absolut ci și un motor economic al Regatului Unit. Competiția de fotbal a generat 11 miliarde de euro, pentru economia britanică, în sezonul 2023-2024, potrivit raportului anual realizat de EY, ultimul certificat complet.

Această cifră este cu 21% mai mare decât cea din sezonul 2022-2023 și de paisprezece ori mai mare decât cea în sezonul 1998-1999. În plus, Premier League a susținut peste 100.000 de locuri de muncă, cu normă întreagă, și a contribuit cu 5.000 de milioane de euro la impozitele din Marea Britanie. Dintre aceștia, 2736 milioane de euro provin de la jucători și personalul auxiliar.

„Cluburile din Premier League sunt înrădăcinate cu mândrie în comunitățile lor. Iar pe măsură ce liga continuă să crească, îi ajută să investească și mai mult în personalul, facilitățile și programele locale care sprijină milioane de oameni”, a declarat Richard Masters, directorul executiv al Premier League.

Competiția susține peste 100.000 locuri de muncă

În continuare el a făcut și următoarele precizări în acest sens:

„Premier League a ajuns să genereze o valoare economică semnificativă pentru Marea Britanie și promovează o imagine pozitivă a țării la nivel global. Dar, la fel de important, finanțarea noastră sprijină toate nivelurile de fotbal, de la cluburi profesioniste și neprofesioniste până la sistemul de academie și fotbalul de masă”.

Cifrele economice pentru competiția engleză arată, de asemenea, o descentralizare a Londrei. Peste 60% din contribuția financiară totală, adică în jur de 6,6 miliarde de euro a fost generată de cluburile cu sediul în afara Londrei, iar peste 30% dintre locurile de muncă susținute au fost situate în nord-vestul Angliei.

Londra nu mai este „buricul” Angliei fotbalistice

o cifră aproape egală cu restul sectorului de televiziune din Marea Britanie. Acesta, în ansamblu, a fost de două miliarde de euro.

Sezonul actual, 2025-2026, va fi ultimul din Premier League înainte de intrarea noii autorități independente de reglementare, Football Governance Act. Printre principalele modificări aplicate în acest nou regulament se numără o reglementare financiară mai strictă pentru a garanta sustenabilitatea pe termen lung a cluburilor și pentru a îmbunătăți piramida fotbalului.

Reglementările financiare se înăspresc în Anglia

De asemenea, se vizează testarea statutară mai strictă pentru proprietarii și directorii cluburilor pentru a se asigura că nu se utilizează finanțari iliciti și noi standard. Nu în ultimul rând, se va accentua legal participarea fanilor la luarea deciziilor clubului.

. Fiecare dintre cele 20 de cluburi primește suma minimă de 80 de milioane de lire. Campioana Liverpool a încasat pentru sezonul trecut în jur de 176 milioane de lire sterline, dar chiar și retrogradatele au căzut în liga secundă cu sume cuprinse între 103,6 milioane și 114 milioane de lire sterline în conturile lor.