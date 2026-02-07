Suma uluitoare investită de Dan Șucu în transferurile de iarnă la Genoa

ADVERTISEMENT

Acționarul majoritar și Rapid a schimbat foaia și a decis să investească în transferuri la formația italiană în această iarnă, lucru remarcat de presa din peninsulă, care anunță ce planuri are acesta pentru viitor.

Suma importantă pe care Dan Șucu a băgat-o la Genoa. Ce anunță presa din Italia

După ce în vară nu a băgat decât 500.000 de euro în transferuri și a fost criticat de suporterii lui Genoa, Dan Șucu a început să bage mâna în buzunar și a cheltuit aproximativ 11 milioane de euro, urmând ca la finalul stagiunii să fie posibile alte mutări spectaculoase.

„Șucu revine la investiții și cheltuie în jur de 11 milioane de euro în mercato din ianuarie”, titrează , care anunță alte sume importante ce pot să fie în joc pentru vara viitoare. „Alte investiții vor veni în vară. Sunt în joc cumpărarea lui Colombo (10 milioane de euro), posibila cumpărare a lui Baldanzi (10 milioane de euro) și cea a lui Zatterstrom (5,5 milioane de euro).

În acest context, pe lângă plecarea lui Thorsby care a fost vândut către Cremonese pentru 2,3 milioane, vor fi luate în calcul orice vânzări importante precum cedarea lui Frendrup, Norton-Cuffy și Ekhator. O să vedem ce planuri sunt la echipă când va veni luna iunie”.

Transferurile făcute de Genoa în iarnă:

Leo Ostigard – cumpărat definitiv de la Rennes pentru 2,5 milioane de euro

Amorim – cumpărat de la Alverca pentru 7,5 milioane de euro

Justin Bijlow – luat cu 300.000 de euro de la Feyenoord

Datorii uriașe pe care Genoa le are. Anunțul lui Dan Șucu

a vorbit public despre implicarea sa la Genoa, club pentru care a plătit 40 de milioane de euro în decembrie 2024 și unde a devenit acționar majoritar. Omul de afaceri român a recunoscut că există datorii uriașe, vechi, pe care clubul italian le are și acestea trebuie acoperite în timp prin vânzarea de jucători.

„În Italia, la Genoa, investiția a fost de aproximativ 40 de milioane de euro, iar bugetul anual este de 80 de milioane. Clubul se confruntă însă cu un deficit de 15–20 de milioane și cu datorii istorice de 150 de milioane, care trebuie achitate. Finanțările în fotbalul italian sunt costisitoare, cu dobânzi de aproximativ 7%. Trebuie să fii atent și la performanța sportivă, pentru că ai nevoie de 40 de puncte ca să eviți retrogradarea”, a declarat Dan Șucu.