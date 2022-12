Suma uluitoare pentru care Andrea Compagno va pleca de la FCSB. Anunț promițător pentru Gigi Becali: „Va primi 4 milioane!” Exclusiv

Evoluțiile lui Andrea Compagno l-au convins pe Adrian Mititelu. Fostul fotbalist al celor de la FC U Craiova 1948 este golgheterul în SuperLiga și cel mai bun marcator din lotul celor de la FCSB, iar că Gigi Becali are șanse mari să obțină până la minium 4 milioane de euro pentru transferul vârfului italian.

Adrian Mititelu, convins că Gigi Becali va încasa 4 milioane de euro pe Andrea Compagno în vară

, când roș-albaștrii plăteau 1,5 milioane de euro lui FC U Craiova. Culisele transferului au fost anunțate în exclusivitate de FANATIK. , însă vârful italian s-a dovedit a fi o piesă de bază în efectivul vicecampioanei României.

Adrian Mititelu consideră că Gigi Becali are șanse mari să obțină minimum 4 milioane de euro pe Andrea Compagno în vară dacă atacantul își păstrează forma care l-a consacrat. „Eu cred că Andrea Compagno la vară va pleca pe 4 milioane de euro.

Cred că Gigi va primi minim 4 milioane la vară, dacă e sănătos și continuă pe linia începută. Am 10%, dar nu la asta mă gândesc, oricum se scade suma primită și apoi 10% din diferență. Dar cred foarte mult în acest jucător”, a declarat Adrian Mititelu, la FANATIK SUPERLIGA.

Culisele transferului lui Andrea Compagno la FCSB, dezvăluite de Adrian Mititelu: „Am crezut că renunță”

În atenția lui Gigi Becali a intrat Yassine Bahasa, iar care poate evolua pe toate posturile din zona ofensivă. Ar fi a doua mutare a sezonului pe axa FCSB – FC U Craiova, iar patronul oltenilor a povestit cum a ajuns Andrea Compagno la FCSB.

„Nu pot spune o prostie. Nu se poate vorbi la modul ăsta. Compagno era altceva. Pe el când am cerut 1,5 milioane, am cerut să nu se dea, să scap de Gigi. Am crezut că renunță, când am văzut că dă și atât, mi-era jenă să mai zic… Pentru România e o sumă foarte mare.

A fost impresarul care mi-a că are un club din Golf pentru Compagno, a dat o sumă mai mare, dar fără niciun răspuns. Când am spus cu două săptmâni înainte că nu va pleca, am crezut că nu va pleca, nu am spus-o dor așa. A fost o chestiune de moment. Am cerut suma să scap de el, de Gigi, și n-am mai scăpat de el”, a mai spus Adrian Mititelu, la FANATIK SUPERLIGA.

Andrea Compagno, ciocnire „horror” cu Darius Olaru în meciul FCSB-ului împotriva Chindiei

în startul partidei FCSB-ului împotriva Chindiei, scor 2-0. Fotbaliștii roș-albaștrilor s-au dat cap în cap și au fost transportați direct la spital.

Jucătorii vicecampioanei României nu au mai evoluat în 2022, informație dezvăluită în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA și au ratat inclusiv meciul restanță cu CFR Cluj, pierdut de roș-albaștrii cu 0-1.

