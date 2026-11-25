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Dudu Georgescu, cel mai bun marcator din istoria campionatului României, a murit la vârsta de 76 de ani. Moartea fostului golgheter al lui Dinamo este învăluită în mister, iar Poliția din Toronto nu exclude posibilitatea unei crime. În vreme ce anchetatorii au mai multe ipoteze pe masă, apropiații lui Dudu Georgescu au o altă problemă: costurile uriașe pentru repatrierea trupului lui Dudu Georgescu.

Suma care ar trebui plătită pentru repatrierea trupului neînsuflețit al lui Dudu Georgescu. Apelul făcut de Florin Chivulete

Aproximativ 15.000 de euro este suma uriașă care ar trebui plătită pentru a aduce în țară trupul neînsuflețit al lui Dudu Georgescu. Este o sumă uriașă pentru puținii apropiați pe care fostul mare fotbalist îi mai avea. Soția fostului mare fotbalist este și ea dispărută, iar ceilalți membrii ai familiei sunt în stare de șoc după ultimele evenimente.

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Chiar și varianta înmormântării în Canada este în acest moment mult prea costisitoare. Ar fi vorba de aproximativ 10.000 de euro și soluțiile trebuie să vină tot din țară. Fostul arbitru Florin Chivulete a făcut un apel pentru ca Dudu Georgescu să fie repatriat și înmormântat în România. Pentru același demers a insistat și Gavrilă Șandor, proprietarul apartamentului din Toronto în care Dudu Georgescu și-a trăit ultimii ani ai vieții.

„Dragi suporteri ai fotbalului românesc, haideți să cerem la unison autorităților române să-l repatrieze de urgență pe marele erou al fotbalului românesc, Dudu Georgescu, pentru a-l omagia și înmormânta creștinește în țara sa! Nu contează ai cărui club sunteți suporteri! Vă mulțumesc!”, a scris Chivulete pe rețelele de socializare.

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Dinamo din SuperLiga și CS Dinamo ar putea contribui financiar pentru repatriere. De asemenea, și FRF poate ajuta cu o sumă de bani

Dinamo ar putea contribui financiar pentru ca . Andrei Nicolescu, președintele „roș-albilor”, a dat asigurări fanilor că liderul din SuperLiga va contribui financiar pentru ca fostul idol din Ștefan cel Mare să revină în România. De asemenea, CS Dinamo ar putea avea o contribuție pentru strângerea sumei necesare.

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De asemenea, Federația Română de Fotbal ar putea ajuta pentru strângerea sumei necesare pentru ca . Fostul dinamovist a jucat 40 de meciuri pentru naționala României și a marcat 21 de goluri. A bifat prima selecție în octombrie 1973, când și marca un gol împotriva Finlandei. Iar ultima selecție a bifat-o în 1974, contra Chinei.

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Dudu Georgescu este cel mai bun marcator din istoria primei ligi din România, cu 252 de goluri marcate în 371 de meciuri disputate. A câștigat patru titluri de campion cu Dinamo, cât și o Cupă a României. A fost Gheata de Aur a Europei în 1975 și 1977, ani în care a terminat și în top 10 în clasamentul pentru Balonul de Aur.