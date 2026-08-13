Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Suma uriașă cheltuită, de fapt, de Neluțu Varga pentru deplasarea de la Tromso. Singurul obiectiv al CFR-ului în Norvegia

CFR Cluj a plecat în Norvegia pentru returul cu Tromso cu o cursă charter. Chiar dacă ardelenii nu mai au nicio șansă la calificare, Neluțu Varga a cheltuit o sumă uriașă pe această deplasare
Cristi Coste, Cristian Măciucă
13.08.2026 | 11:10
Suma uriasa cheltuita de fapt de Nelutu Varga pentru deplasarea de la Tromso Singurul obiectiv al CFRului in Norvegia
EXCLUSIV FANATIK
Suma uriașă cheltuită, de fapt, de Neluțu Varga pentru deplasarea de la Tromso. Singurul obiectiv al CFR-ului în Norvegia. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Neluțu Varga a cheltuit o sumă uriașă de bani pentru ca CFR Cluj să meargă în Norvegia cu charterul pentru returul cu Tromso din turul 3 preliminar Conference League. În prima manșă, formația din Gruia a fost demolată, scor 5-0 pentru nordici.

Neluțu Varga a cheltuit o sumă incredibilă pentru ca CFR Cluj să ajungă la Tromso

CFR Cluj a plecat în Norvegia miercuri, 12 august, în perspectiva meciului cu Tromso, manșa secundă a „dublei” din turul 3 preliminar Conference League. Partida de pe Romssa Arena este programată joi, 13 august, de la ora 20:00. Partida va începe de la scorul de 5-0 pentru norvegieni.

ADVERTISEMENT

Din informațiile FANATIK, deplasarea lui CFR Cluj în Norvegia l-a costat enorm pe Neluțu Varga. Patronul ardelenilor a plătit aproximativ 220.000 de euro pentru charterul și cazarea delegației pe care „feroviarii” au trimis-o la Tromso. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că, la partida din Norvegia, Laurențiu Rus (41 de ani) va fi cel care va sta pe banca tehnică a CFR-ului. 

„De ce să nu poată? (n.r. – să aducă măcar un punct României) Eu bănuiesc că și cei de la Tromso vor primi altfel acest joc, crezându-se calificați. Cred că nu vor folosii primul 11, având în vedere că sunt în plin campionat și atunci CFR are acest orgoliu. Își doresc foarte mult să șteargă această imagine și sunt sigur că există posibilitatea unui joc în care poți să iei un punct, de ce să nu iei un punct?

ADVERTISEMENT
Situație critică pe portavionul USS Abraham Lincoln. Membri ai echipajului ar fi încercat...
Digi24.ro
Situație critică pe portavionul USS Abraham Lincoln. Membri ai echipajului ar fi încercat să sară peste bord după luni întregi pe mare

Probabil că nu e o stare de bine. Sper ca acest 0-5 să trezească orgoliul din jucătorii CFR-ului, iar jucătorii să arate că a fost un accidentat. E o echipă superioară, care a arătat că are o idee de joc, dar diferența a fost destul de mare. Ok, au mai avut și alte ocazii, multe ocazii, putea fi mai mare scorul, dar nu cred că jucătorii CFR-ului sunt atât de inferiori încât să piardă 5-0”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Campioana europeană i-a lăsat ”mască” pe toți: ”Consumul de carne de struț m-a...
Digisport.ro
Campioana europeană i-a lăsat ”mască” pe toți: ”Consumul de carne de struț m-a ajutat”. Ce gust are

De ce Marius Șumudică a refuzat să revină la CFR Cluj

FANATIK a anunțat în exclusivitate toate detaliile de la negocierile dintre Marius Șumudică și CFR Cluj. Fostul antrenor al Rapidului a fost la un pas să revină în Gruia. Site-ul nostru a dezvăluit însă care au fost motivele pentru care Șumudică a refuzat oferta lui Neluțu Varga. Pe lângă problemele financiare, cei de la CFR Cluj nu au acceptat ca Marius Șumudică să vină în Gruia alături de propriul staff.

ADVERTISEMENT

Marius Sumudica A RUPT TACEREA dupa NEGOCIERILE cu CFR Cluj: „E UN SUBIECT INCHIS”

Fostul antrenor al Craiovei, analiză dură! Ce spune despre începuturile slabe de meci...
Fanatik
Fostul antrenor al Craiovei, analiză dură! Ce spune despre începuturile slabe de meci ale campioanei. Exclusiv
„Nicolae Badea a vrut să le dea lor emblema cu câinii”. Dezvăluire șoc...
Fanatik
„Nicolae Badea a vrut să le dea lor emblema cu câinii”. Dezvăluire șoc din interiorul lui Dinamo. Exclusiv
„E un meci cu 10 milioane de euro pe masă”. Returul Craiova –...
Fanatik
„E un meci cu 10 milioane de euro pe masă”. Returul Craiova – KuPS, luat la bani mărunți!
Tags:
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Consideră că Becali trebuie să aducă alt antrenor în locul lui Baciu la...
iamsport.ro
Consideră că Becali trebuie să aducă alt antrenor în locul lui Baciu la FCSB: 'Nu ar trebui păstrat principal!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!