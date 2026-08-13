Suma uriașă cheltuită, de fapt, de Neluțu Varga pentru deplasarea de la Tromso. Singurul obiectiv al CFR-ului în Norvegia

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Neluțu Varga a cheltuit o sumă uriașă de bani pentru ca CFR Cluj să meargă în Norvegia cu charterul pentru returul cu Tromso din turul 3 preliminar Conference League. În prima manșă, formația din Gruia a fost demolată, scor 5-0 pentru nordici.

Neluțu Varga a cheltuit o sumă incredibilă pentru ca CFR Cluj să ajungă la Tromso

CFR Cluj a plecat în Norvegia miercuri, 12 august, în perspectiva meciului cu Tromso, manșa secundă a „dublei” din turul 3 preliminar Conference League. Partida de pe Romssa Arena este programată joi, 13 august, de la ora 20:00. Partida va începe de la scorul de 5-0 pentru norvegieni.

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Din informațiile FANATIK, deplasarea lui CFR Cluj în Norvegia l-a costat enorm pe Neluțu Varga. Patronul ardelenilor a plătit aproximativ 220.000 de euro pentru charterul și cazarea delegației pe care „feroviarii” au trimis-o la Tromso. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că, la partida din Norvegia,

„De ce să nu poată? (n.r. – să aducă măcar un punct României) Eu bănuiesc că și cei de la Tromso vor primi altfel acest joc, crezându-se calificați. Cred că nu vor folosii primul 11, având în vedere că sunt în plin campionat și atunci CFR are acest orgoliu. Își doresc foarte mult să șteargă această imagine și sunt sigur că există posibilitatea unui joc în care poți să iei un punct, de ce să nu iei un punct?

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Probabil că nu e o stare de bine. Sper ca acest 0-5 să trezească orgoliul din jucătorii CFR-ului, iar jucătorii să arate că a fost un accidentat. E o echipă superioară, care a arătat că are o idee de joc, dar diferența a fost destul de mare. Ok, au mai avut și alte ocazii, multe ocazii, putea fi mai mare scorul, dar nu cred că jucătorii CFR-ului sunt atât de inferiori încât să piardă 5-0”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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De ce Marius Șumudică a refuzat să revină la CFR Cluj

FANATIK a anunțat în exclusivitate toate detaliile de la . Fostul antrenor al Rapidului a fost la un pas să revină în Gruia. Site-ul nostru a dezvăluit însă care au fost . Pe lângă problemele financiare, cei de la CFR Cluj nu au acceptat ca Marius Șumudică să vină în Gruia alături de propriul staff.

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