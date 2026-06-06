Suma uriașă de bani pe care a luat-o Kennedy Boateng la semnătură! Gigi Becali: ”Am făcut ofertă!”

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Kennedy Boateng a rămas liber de contract și ar fi semnat deja cu noua echipă, după cum au anunțat la unison atât impresarul fotbalistului, cât și Andrei Nicolescu sau Gigi Becali. Patronul FCSB a recunoscut că a trimis o ofertă pe adresa fundașului central, însă latifundiarul din Pipera nici măcar nu s-a putut apropia de banii pe care i-ar fi primit stoperul la semnătură.

Câți bani a luat Kennedy Boateng după ce a semnat cu noua echipă

Kennedy Boateng ar fi semnat cu o echipă din Arabia Saudită după despărțirea de Dinamo. În direct la TV, Gigi Becali a dezvăluit că a trimis ofertă pentru fundașul care a evoluat în ultimii doi ani pentru Dinamo. Patronul FCSB a mărturisit că Boateng a încasat 900.000 de euro în momentul în care a semnat cu noua echipă.

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”Cu Dinamo nu mai discut nimic. Pentru Boateng nu trebuia să discut cu ei. Nu am avut nicio treabă cu Boateng. A fost o chestiune că a spus impresarul că merge oriunde în România. Nu i-am dat târcoale. Când a rămas Boateng liber am vorbit cu impresarul și i-am făcut o ofertă. După mi-a zis impresarul că a luat 900.000 de euro la semnătură”, a declarat Gigi Becali la .

Becali a confirmat ratarea transferului Boateng

În primă fază, patronul a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că Boateng a primit sute de mii de euro de la arabi. Becali a precizat că fundașul togolez nu avea pretenții salariale foarte mari, dar .

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”Am vorbit cu ei și atât. A avut pretenții cam prea mari. Sute de mii la semnătură. Nu vreau să vorbesc, că nu e frumos. Salariul nu era chiar mare, dar erau pretenții mari de semnătură. Nu am rezolvat și gata. Nu mai vreau să vorbesc, nu s-a rezolvat. A picat definitiv!”, a spus Becali.

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Kennedy Boateng va juca în Arabia Saudită

Ajuns la final de contract cu Dinamo, Kennedy Boateng a primit o ofertă de prelungire, dar în cele din urmă a ales să plece liber. Iar impresarul său, Tony Appiah, a anunțat că .

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Jurnalistul Mustafa Al-Hadiyan a dezvăluit faptul că internaționalul togolez ar fi semnat cu Al-Fateh, formație de mijlocul clasamentului în Arabia Saudită, care a terminat sezonul precedent pe locul 12. Conform informațiilor, Boateng va avea un salariu de 900.000 de euro pe sezon la noua sa echipă.