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Suma uriașă de bani pe care a luat-o Kennedy Boateng la semnătură! Gigi Becali: ”Am făcut ofertă!”

Câți bani a încasat Kennedy Boateng (29 de ani) după ce a semnat cu noua echipă. Gigi Becali (67 de ani) a făcut dezvăluiri despre jucătorul pe care l-a ofertat să vină la FCSB.
Traian Terzian
06.06.2026 | 13:18
Suma uriasa de bani pe care a luato Kennedy Boateng la semnatura Gigi Becali Am facut oferta
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Gigi Becali a dezvăluit câți bani a încasat Boateng la semnătură. Foto: colaj Fanatik
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Kennedy Boateng a rămas liber de contract și ar fi semnat deja cu noua echipă, după cum au anunțat la unison atât impresarul fotbalistului, cât și Andrei Nicolescu sau Gigi Becali. Patronul FCSB a recunoscut că a trimis o ofertă pe adresa fundașului central, însă latifundiarul din Pipera nici măcar nu s-a putut apropia de banii pe care i-ar fi primit stoperul la semnătură.

Câți bani a luat Kennedy Boateng după ce a semnat cu noua echipă

Kennedy Boateng ar fi semnat cu o echipă din Arabia Saudită după despărțirea de Dinamo. În direct la TV, Gigi Becali a dezvăluit că a trimis ofertă pentru fundașul care a evoluat în ultimii doi ani pentru Dinamo. Patronul FCSB a mărturisit că Boateng a încasat 900.000 de euro în momentul în care a semnat cu noua echipă.

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”Cu Dinamo nu mai discut nimic. Pentru Boateng nu trebuia să discut cu ei. Nu am avut nicio treabă cu Boateng. A fost o chestiune că a spus impresarul că merge oriunde în România. Nu i-am dat târcoale. Când a rămas Boateng liber am vorbit cu impresarul și i-am făcut o ofertă. După mi-a zis impresarul că a luat 900.000 de euro la semnătură”, a declarat Gigi Becali la TV Digi Sport.

Becali a confirmat ratarea transferului Boateng

În primă fază, patronul a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că Boateng a primit sute de mii de euro de la arabi. Becali a precizat că fundașul togolez nu avea pretenții salariale foarte mari, dar cerea foarte mult la semnătură.

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”Am vorbit cu ei și atât. A avut pretenții cam prea mari. Sute de mii la semnătură. Nu vreau să vorbesc, că nu e frumos. Salariul nu era chiar mare, dar erau pretenții mari de semnătură. Nu am rezolvat și gata. Nu mai vreau să vorbesc, nu s-a rezolvat. A picat definitiv!”, a spus Becali.

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Kennedy Boateng va juca în Arabia Saudită

Ajuns la final de contract cu Dinamo, Kennedy Boateng a primit o ofertă de prelungire, dar în cele din urmă a ales să plece liber. Iar impresarul său, Tony Appiah, a anunțat că fundașul central va juca în Arabia Saudită.

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Jurnalistul Mustafa Al-Hadiyan a dezvăluit faptul că internaționalul togolez ar fi semnat cu Al-Fateh, formație de mijlocul clasamentului în Arabia Saudită, care a terminat sezonul precedent pe locul 12. Conform informațiilor, Boateng va avea un salariu de 900.000 de euro pe sezon la noua sa echipă.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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