Sport

Suma uriașă de bani pe care Real Madrid și Florentino Perez o donează Venezuelei după cutremurele devastatoare

Întreaga planetă s-a mobilizat pentru ajutorarea Venezuelei, stat puternic lovit de două cutremure devastatoare. Ce sumă uriașă de bani au donat Real Madrid și Florentino Perez.
Adrian Baciu
29.06.2026 | 21:00
Suma uriasa de bani pe care Real Madrid si Florentino Perez o doneaza Venezuelei dupa cutremurele devastatoare
Câte milioane de euro au donat Real Madrid și Florentino Perez către victimele cutremurelor din Venezuela. Sursa foto: Hepta / colaj Fanatik
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Aproape 1.500 de oameni au murit în urma celor două cutremure devastatoare care au lovit Venezuela pe 24 iunie 2026. Comunitatea internațională s-a mobilizat pentru a ajuta statul din America de Sud. Foarte multe entități sportive și vedete din fotbal au donat deja sume importante de bani sau au anunțat implicarea în campanii umanitare. Real Madrid și Florentino Perez au anunțat, luni, ce sumă donează către autoritățile din Caracas.

Real Madrid și Florentino Perez ajută Venezuela după cele două cutremure puternice. Sumă uriașă de bani donată

Mobilizare exemplară în lumea fotbalului mondial pentru ajutoarea victimelor cutremurelor din Venezuela. Mulți fotbaliști, apropiați ai acestora sau cluburi mari au anunțat că donează sume importante de bani pentru poporul lovit de acest dezastru natural. Cele mai de seamă nume sunt Neymar, starul Braziliei, soția lui Lionel Messi, Antonela Roccuzzo sau clubul FC Barcelona.

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Luni, 29 iunie, din Europa a venit un comunicat de la cel mai important club de fotbal. Pe site-ul său oficial, Real Madrid transmite că Fundația clubului a lansat o campanie de strângere de fonduri în colaborare cu Crucea Roșie, pentru a sprijini persoanele afectate de cutremurele din Venezuela.

De asemenea, ca parte a acestei campanii, ”Los Blancos” au donat suma de 1 milion de euro pentru a ajuta victimele cutremurelor și familiile acestora. ”Fundația Real Madrid lansează o campanie de strângere de fonduri, în colaborare cu Crucea Roșie, pentru a sprijini persoanele afectate de cutremurele din Venezuela. Real Madrid a decis să susțină această campanie cu o donație de un milion de euro pentru a ajuta victimele și familiile lor”, se arată în comunicat.

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Comunicatul mai notează, de asemenea, că președintele clubului din capitala Spaniei, Florentino Perez, va face și el o donație de aceeași valoare pentru campania de strângere de fonduri. ”De asemenea, președintele Real Madrid, Florentino Perez, va contribui cu o donație de un milion de euro”. La finalul comunicatului, Real Madrid și-a exprimat sprijinul și solidaritatea față de cetățenii Venezuelei. ”Noi, cei de la Real Madrid, dorim să ne arătăm tot sprijinul, afecțiunea și solidaritatea față de poporul venezuelan în aceste momente dificile”.

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Bilanț crunt după cele două cutremure din Venezuela

Miercuri, 24 iunie, două cutremure puternice au afectat nord-vestul și centrul Venezuelei. Primul seims, care a avut o magnitudine de 7,2, a avut loc la ora locală 18:04. Acesta a fost urmat, 39 de secunde mai târziu, de un cutremur și mai intens, cu magnitudinea  de 7,5 grade. Cele două mișcări telurice au provocat pagube extinse în toată țara sud-americană.

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Duminică, 28 iunie, bilanțul celor două seisme a urcat la 1.450 de morți și 189 de clădiri complet prăbușite. Autoritățile mai spun că zeci de mii de oameni sunt în continuare dați dispăruți. Circa 800 de clădiri au fost afectate de cutremure. Țara din America de Sud se confruntă de ani de zile cu o criză economică și cu tulburări politice.

Numărul deceselor a ajuns la 1.450 de persoane, femei și bărbați care și-au pierdut viața în urma celei mai brutale catastrofe naturale pe care țara noastră a suferit-o de-a lungul întregii sale istorii. Numărul clădirilor afectate sau prăbușite se ridică la 774. Dintre ele, 189 s-au prăbușit complet”, a anunțat, duminică, președintele Adunării Naționale, Jorge Rodriguez. Anterior, Națiunile Unite estimaseră numărul persoanelor dispărute la aproximativ 50.000.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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