Sport

Suma uriaşă încasată de Antena 1 din pauzele de hidratare de la CM 2026! Publicitatea costă mai mult decât pachetul „Golden”

Pauzele de hidratare sunt o noutate la Campionatul Mondial. FIFA a permis televiziunilor să difuzeze reclame, iar publicitatea în aceste pauze a devenit cea mai scumpă, peste pachetele "Golden". Cât încasează Antena 1.
Marian Popovici
18.06.2026 | 15:00
Suma uriasa incasata de Antena 1 din pauzele de hidratare de la CM 2026 Publicitatea costa mai mult decat pachetul Golden
EXCLUSIV FANATIK
Suma uriaşă încasată de Antena 1 din pauzele de hidratare de la CM 2026! Publicitatea costă mai mult decât pachetul "Golden". Sursa: colaj Fanatik
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Campionatul Mondial din 2026 a venit cu o prevedere controversată din partea FIFA. Forul mondial a hotărât ca în fiecare repriză să existe pauze de hidratare timp de trei minute, în care televiziunile vor putea avea spoturi publicitare.

Pauzele de hidratare, cel mai scump pachet publicitar pentru televiziuni!

Această regulă a stârnit revoltă după primele meciuri de la Mondial, multă lume plângându-se de fragmentarea jocului. FIFA a fost acuzată că obiectivul real al acestor pauze sunt încasările uriaşe pe care le au televiziunile din publicitate.

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Iar realitatea este că televiziunile care transmit Cupa Mondială au transformat pauzele de hidratare în cele mai lucrative pachete publicitare de la turneul final. Televiziunea FOX din Statele Unite încasează între 250.000 şi 750.000 de dolari pe un spot publicitar în pauzele de hidratare.

Antena 1 vinde cel mai scump publicitatea în timpul pauzelor de hidratare! Cât costă un spot

Antena 1 a plătit aproximativ 20 de milioane de euro pentru transmisiunea meciurilor de la Campionatul Mondial, fiind prima televiziune privată din România care difuzează turneul final. Până în 2022 inclusiv, turneul final se vedea la TVR.

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FANATIK a publicat sumele pe care le încasează Antena 1 din publicitate pe perioada Mondialului, iar cele mai scumpe pachete publicitare sunt spoturile difuzate în pauzele de hidratare, chiar peste pachetul „Golden”, care a fost până acum produsul premium în ceea ce priveşte publicitatea. Concret, un spot publicitar la pauzele de hidratare în intervalul 22:00 – 00:00 costă 6163 de euro pentru 20 de secunde. În acelaşi interval, un spot „Golden” (care reprezintă pauza publicitară după imnuri) costă 4931 de euro.

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Cât costă un spot publicitar la Antena 1 în pauzele de hidratare în funcţie de intervalul orar: 

  • 07:00 – 09:00: 1800 de euro
  • 20:00 – 22:00: 5702 euro
  • 22:00 – 24:00: 6163 de euro
  • 23:00 – 01:00: 3715 euro
  • 01:00 – 03:00: 2052 de euro
  • 04:00 – 06:00: 900 de euro
  • 05:00 – 07:00: 1008 euro

Ce înseamnă pauza de hidratare la CM 2026

La Campionatul Mondial 2026, pauzele de hidratare sunt obligatorii, durează fix trei minute şi se acordă în minutul 22 sau 23 în fiecare repriză, indiferent dacă temperaturile sunt mai mari sau nu. Este interzisă difuzarea de publicitate în primele 20 de secunde de la fluierul arbitrului, iar televiziunile au obligaţia să intre înapoi în direct, cu minimum 30 de secunde înainte de reluarea confruntării. Sunt permise maximum patru spoturi a câte 30 de secunde.

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  • 6130 de euro costă un spot publicitar în pauzele de hidratare la Antena 1
  • 20.000.000 de euro a investit Antena 1 în transmisiunea Cupei Mondiale
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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