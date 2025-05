Suma uriașă încasată de Radu Drăgușin după câștigarea Europa League: „Am negociat bine”. Exclusiv

. Jucătorii lui Tottenham vor încasa o sumă uriașă după performanța remarcarbilă din finala de la Bilbao împotriva lui Manchester United.

Radu Drăgușin, primă consistentă după ce a cucerit Europa League cu Tottenham

Tottenham va încasa nu mai puțin de 40 de milioane de lire sterline de la UEFA. Din această sumă, nu mai puțin de 2 milioane de lire vor ajunge la antrenorul Ange Postecoglu, în timp ce jucătorii londonezilor vor împărți alte trei milioane de lire sterline.

Astfel, în medie, un titular va încasa nu mai puțin de 200.000 de lire sterline. Radu Drăgușin a lipsit din cauza unei accidentări la meciurile cu AZ Alkmaar, Eintracht Frankfurt, Bodo Glimt și Manchester United, însă va primi și el o sumă importantă.

Fundașul central al echipei naționale a României ar putea încasa aproximativ 150.000 de lire sterline. Întrebat despre acest subiect, agentul Florin Manea a declarat: „(n.r. Presupun că va lua și el o primă importantă, chiar dacă a lipsit la ultimele meciuri, nu?) Da, normal. El a lipsit la ultimele meciuri, dar a fost determinant pentru a se ajunge în fazele superioare. Face parte din echipă, a muncit să se ajungă aici, a primit medalie, a ridicat trofeul.

La nivelul ăsta să știi că nu sunt prime care să îți schimbe așa viața. Nu cred că prima e importantă pentru că salariul lor e mult mai mare. Poate o primă e cât un salariu pe lună. La nivelul ăsta nu se joacă neapărat pe bonusuri.

(n.r. zeci de mii de euro?) Eeeh, mai mult, îți dai seama. Sunt 3 milioane de lire, dar se împart la toată echipa. Am negociat bine, dar nu sunt bani care să îți schimbe viața”, a mai impresarul jucătorului, în exclusivitate pentru site-ul nostru.

Florin Manea, în culmea fericirii după ce Radu Drăgușin a cucerit Europa League: „Normal că o să îi crească și cota”

Florin Manea a tras concluziile : „Au fost puțin fotbaliști români care au reușit o asemenea performanță. Normal că sunt foarte bucuros și cu toții ar trebui să ne bucurăm, însă noi, românii, suntem mai invidioși.

Meciul n-a fost senzațional, chiar urât, dar miza a fost mare. Am stat chiar în dreptul porții la care s-a înscris golul. Ultimele faze ale meciului le-am trăit la intensitate maximă. Eram cu suporteri ai lui Tottenham, am văzut copii plângând de bucurie”.

Tottenham a reușit să încheie excelent un sezon greu: „E o mare performanță într-un an în care au mers așa de rău. Mă face să cred că este o diferență foarte mare între campionatul Angliei și celelalte din Europa. O echipă de pe locul 16 și 17 să se bată în finală? Nu sunt două echipe care au avut un an bun. Pentru Tottenham a fost cel mai prost final”.

Impresarul fundașului central al lui Tottenham e convins că această performanță îl va ajuta enorm: „Lui Radu îi crește cota constant, dar nu ne gândim la asta. E normal să îi crească. Eu am zis acum mulți ani: Juventus, Tottenham, Real Madrid. Asta nu înseamnă că vrea să plece, dar ăsta e visul nostru. A venit de jumătate de an și a luat Europa League. Sunt lucruri care se adună în cariera unui fotbalist. Nu ne-am văzut, am vorbit prin mesaje.

Recuperarea merge foarte bine și va reveni la finalul lunii august și sperăm apoi și la națională. Nu ne grăbim, deși e o absență mare pentru naționala României. Nu cred că avem jucători care să evolueze la nivelul la care o face el”.