Suma uriaşă investită de Dinamo în transferuri! Posturile unde Kopic aşteaptă întăriri: “Aici ar mai trebui aduşi jucători”

Florin Bratu a fost invitat „Mitraliera” a analizat campania de achiziții a lui Dinamo din . Fostul jucător al bucureștenilor știe unde trebuie întărită echipa.

Florin Bratu știe ce posturi trebuie să întărească Dinamo

Dinamo a realizat mai multe transferuri în cea mai recentă perioadă de mercato, investind sume de bani pe care sezoanele trecute nu și le permitea. Florin Bratu consideră că este nevoie totuși de încă câteva întăriri.

Mai exact, fostul atacant al formației bucureștene a apreciat faptul că echipa a investit în transferuri și că a adus jucători foarte interesanți. Bratu crede totuși că posturile precum fundaș central, fundaș lateral stânga, dar și cel de mijlocaș ar putea primi întăriri în mercato de iarnă.

„Le-ar mai trebui 2-3 jucători care să vină cu un plus de pe bancă”

„Dinamo a plătit o sumă importantă pentru Stoinov, 400.000 de euro. La fel și pe Epassy, pe Mazilu, au făcut niște investiții. Nu sunt jucători de pe stradă. Au dat peste 1 milion de euro pe transferuri și se vede.

Făcând o radiografie mai amplă, le-ar mai trebui 2-3 jucători care să vină cu un plus de pe bancă. Aș spune că cel puțin un jucător în benzi, la Armstrong sau Musi, să pună presiune. Să spunem că ar fi Mazilu.

„Te poți gândi la iarnă să mai aduci un atacant”

La nivelul fundașilor centrali, încă o opțiune. Nu ai soluție la fundașul stânga. Și poate un jucător gen Keita de la Rapid, să fie acolo când lipsește Gnahore. Să pună presiune pe jucătorii importanți sau să îi poată suplini când lipsesc.

Când a intrat Perica cu Farul, Karamoko a trecut în bandă. Eu ca antrenor mă așteptam să joace cu 2 atacanți. Karamoko are o viteză superioară lui Perica. E de alegerea antrenorului aici. Dacă te uiți pe hârtie, Dinamo are atacanți. Te poți gândi la iarnă să mai aduci un atacant”, a spus Florin Bratu la „Fanatik Dinamo”.