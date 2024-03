Suma uriașă investită de Eugen Voicu și ceilalți acționari la Dinamo. „Soția mi-a spus să nu mă bag, că voi deveni o țintă”

Eugen Voicu a dezvăluit suma uriașă care a fost investită la Dinamo de când Red&White a preluat pachetul majoritar de acțiuni. Voicu a fost invitatul special al lui Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA, emisiune care e live pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Ce sumă au investit Eugen Voicu și ceilalți acționari la Dinamo

Deși în ultima vreme s-a zvonit tot mai tare că , Eugen Voicu a negat aceste știri și a transmis că nu s-a întâlnit și nu a vorbit cu omul de afaceri.

„Sunt pseudo-știri. Lumea e dornică de un anumit gen de știri. Dumneavoastră, colegii dumneavoastră vă faceți meseria și alimentați publicul cu astfel de știri. Probabil că dacă ați fi mai riguroși, aceste știri n-ar exista.

Noi avem un plan. Planul nostru coincide cu ceea ce ar vrea și domnul Țiriac să facă, o academie solidă de copii. O să o facem cu dânsul sau fără dânsul o să o facem. Lucrurile astea nu se fac peste noapte, durează. Avem deja niște acțiuni pe care le luăm în ceea ce privește reorganizarea centrului de copii și juniori. Lucrurile astea se vor vedea odată cu începerea noului campionat”, a declarat Eugen Voicu, în exclusivitate la FANATIK.

„Este puțin pentru ce ne dorim noi la Dinamo”

Voicu le-a dat o veste mare fanilor dinamoviști. . „(n.r. – Câți bani au băgat la Dinamo Red&White și ceilalți acționari?) Peste 5.000.000 și o sută, două, trei sute de euro maxim. E mult din perspectiva unor acționari care și-au asumat un proiect. Este puțin pentru ce ne dorim noi la Dinamo.

În momentul în care planul de restructurare a fost respins de judecătorul sindic în octombrie sau noiembrie acum un an și, nimeni nu mai voia să intre la Dinamo. Nici eu. N-am vrut să intru. Nu, pentru că era un risc foarte mare pe care trebuie să ți-l asumi.

Și am trăit cu speranța că o să vină cineva și o să facă un gest. Cineva care are potență mai mare decât mine și are bani ca să susțină un club de fotbal în România. Dar nu s-a întâmplat nimic și la început de februarie am căzut un pic pe gânduri și am zis hai să văd dacă pot face eu ceva.

Pentru că aveam un business plan, aveam cunoștință de un traseu pe care îl poate avea clubul, nimeni nu m-a încurajat. Toți amicii mei mi-au zis ‘nu te băga, nu e bine ce faci, e un risc’. Eu mă simțeam un pic vinovat dacă nu fac lucrul ăsta pentru că aveam niște informații, știam ce forță are brandul Dinamo.

Suporterii, suporterii m-au impresionat foarte mult prin atitudinea lui și prin suportul lor financiar. (n.r. – Familia a fost de acord?) Nu, sub nicio formă. N-au fost de acord. Acum mă înțeleg. Soția mi-a zis ‘În niciun caz’, că nu e bine ce fac, să mă gândesc bine. Seamănă cu intrarea în politică, clar că devii o țintă.

Și atunci am zis că eu pot să organizez un cadru în care să atrag investitori alături de mine și am avut discuții, inclusiv video calluri cu domnul Zăvăleanu, cu administratorul special, cu suporterii, cu ceilalți acționari și am zis ‘Dacă intru eu și încerc să fac un efort sunteți de acord?’ și ei au zis ‘Da, cum să nu, te rugăm’.

Toată lumea a zis ‘Da, da, da’, ulterior am auzit că ‘Ah, dar mai erau mulți care voiau să facă lucrul ăsta’. Nu știu unde erau pentru că dacă aș fi găsit pe cineva atunci sau am fi lucrat împreuna sau i-aș fi zis ‘te ajut du-te și fă ce crezi că trebuie să faci’”, a adăugat fondatorul si acționarul majoritar al Certinvest.

