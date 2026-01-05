Sport

Suma uriașă pe care Manchester United o plătește după demiterea lui Ruben Amorim

Ruben Amorim a fost demis de către șefii lui Manchester United după ce tehnicianul portughez ar fi avut un conflict cu conducătorii echipei în urmă cu câteva zile.
Mihai Alecu
05.01.2026 | 22:12
Suma uriasa pe care Manchester United o plateste dupa demiterea lui Ruben Amorim
Ruben Amorim a fost demis din funcția de antrenor al lui Manchester United
ADVERTISEMENT

Manchester United are un sezon mai bun față de cel trecut, totuși formația de pe Old Trafford nu are liniște și acum este în căutarea unui nou antrenor.

Cât o costă pe Manchester United demiterea lui Ruben Amorim

Ruben Amorim a fost demis, surprinzător, la o zi după egalul făcut în deplasare, 1-1, cu Leeds United, însă nu rezultatul a fost cel care a cântărit decisiv, ci declarațiile date de lusitan la finalul confruntării. Acesta a avut un mesaj dur pentru conducerea clubului și a sugerat că nu există înțelegere din partea acestora, iar lucrurile au devenit cu adevărat tensionate după ieșirea în public a tehnicianului.

ADVERTISEMENT

După ce s-au decis să-l dea afară pe Amorim, cei de la Manchester United și-au asumat și pierderi de natură financiară pentru că acesta mai are contract până în vara anului 2027. Astfel, conform presei din Regat, se pare că toată „afacerea” urmează să scoată din visteria clubului nu mai puțin de 14 milioane de euro, asta după ce au fost achitate alte 11 milioane de euro când a fost luat de la Sporting Lisabona.

Cine îl înlocuiește pe Ruben Amorim

În locul lui Ruben Amorim va rămâne interimar, până în vară, Darren Fletcher, fostul jucător al echipei din perioada de grație din era Sir Alex Ferguson. Acesta ar putea să stea însă mai puțin decât e preconizat, însă rămâne de văzut dacă variantele vehiculate vor fi viabile pentru „diavolii roșii”.

ADVERTISEMENT
Limitele radarelor chineze. Cum au neutralizat SUA „vânătorul de aeronave invizibile” al Beijingului...
Digi24.ro
Limitele radarelor chineze. Cum au neutralizat SUA „vânătorul de aeronave invizibile” al Beijingului în operațiunea din Venezuela

S-a scris chiar că selecționerul naționalei Angliei, Thomas Tuchel, ar fi o variantă pentru cei de la Manchester United, însă în pole position pentru această iarnă ar fi un alt nume. Oliver Glasner, austriacul de la Crystal Palace este un antrenor apreciat de către șefii trupei de pe Old Trafford și acesta ar putea să facă trecerea chiar în luna ianuarie.

ADVERTISEMENT
Și-a părăsit iubitul pentru idolul lui, cu 23 de ani mai în vârstă...
Digisport.ro
Și-a părăsit iubitul pentru idolul lui, cu 23 de ani mai în vârstă decât ea, și internetul ”a luat foc”

Declarația care a dinamitat totul la Manchester United

La finalul partidei cu Leeds United, Amorim a fost întrebat dacă a avut discuții cu șefii echipei cu privire la transferuri și la modul de joc al grupării, iar acesta a avut o reacție destul de dură.

„Vreau doar să spun că am venit aici să fiu manager, nu să fiu antrenor. În fiecare departament, scouting, sportiv, cei angajați trebuie să își facă treaba. Eu mi-o voi face pentru cele optsprezece luni de contract, iar, după aceea, vom merge mai departe. Vreau doar să spun că voi fi managerul acestei echipe, nu doar antrenorul ei. Am fost clar. Acesta a fost contractul. Aceasta e meseria mea. Nu să fiu antrenor”, a spus Ruben Amorim.

ADVERTISEMENT
Andrei Nicolescu, dezvăluiri despre oferta primită de Dinamo pentru Alex Musi: „Bani buni...
Fanatik
Andrei Nicolescu, dezvăluiri despre oferta primită de Dinamo pentru Alex Musi: „Bani buni pentru România”
Gnahore și Karamoko, puși pe glume cu Ikoko. Atmosferă bună la antrenamentul lui...
Fanatik
Gnahore și Karamoko, puși pe glume cu Ikoko. Atmosferă bună la antrenamentul lui Dinamo. Video
Tragedie pentru formația din Superliga! „Ne-a părăsit după o lungă suferință”
Fanatik
Tragedie pentru formația din Superliga! „Ne-a părăsit după o lungă suferință”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Mitică Dragomir a dat verdictul după transferul răsunător din SuperLiga: 'Lovitura vieții!'
iamsport.ro
Mitică Dragomir a dat verdictul după transferul răsunător din SuperLiga: 'Lovitura vieții!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!