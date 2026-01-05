Suma uriașă pe care Manchester United o plătește după demiterea lui Ruben Amorim

ADVERTISEMENT

Manchester United are un sezon mai bun față de cel trecut, totuși formația de pe Old Trafford nu are liniște și acum este în căutarea unui nou antrenor.

Cât o costă pe Manchester United demiterea lui Ruben Amorim

Ruben Amorim a fost demis, surprinzător, la o zi după egalul făcut în deplasare, 1-1, cu Leeds United, însă nu rezultatul a fost cel care a cântărit decisiv, ci declarațiile date de lusitan la finalul confruntării. Acesta a avut un mesaj dur pentru conducerea clubului și a sugerat că nu există înțelegere din partea acestora, iar lucrurile au devenit cu adevărat tensionate după ieșirea în public a tehnicianului.

După ce s-au decis să-l dea afară pe Amorim, cei de la și-au asumat și pierderi de natură financiară pentru că acesta mai are contract până în vara anului 2027. Astfel, conform , se pare că toată „afacerea” urmează să scoată din visteria clubului nu mai puțin de 14 milioane de euro, asta după ce au fost achitate alte 11 milioane de euro când a fost luat de la Sporting Lisabona.

Cine îl înlocuiește pe Ruben Amorim

va rămâne interimar, până în vară, Darren Fletcher, fostul jucător al echipei din perioada de grație din era Sir Alex Ferguson. Acesta ar putea să stea însă mai puțin decât e preconizat, însă rămâne de văzut dacă variantele vehiculate vor fi viabile pentru „diavolii roșii”.

S-a scris chiar că selecționerul naționalei Angliei, Thomas Tuchel, ar fi o variantă pentru cei de la Manchester United, însă în pole position pentru această iarnă ar fi un alt nume. Oliver Glasner, austriacul de la Crystal Palace este un antrenor apreciat de către șefii trupei de pe Old Trafford și acesta ar putea să facă trecerea chiar în luna ianuarie.

Declarația care a dinamitat totul la Manchester United

La finalul partidei cu Leeds United, Amorim a fost întrebat dacă a avut discuții cu șefii echipei cu privire la transferuri și la modul de joc al grupării, iar acesta a avut o reacție destul de dură.

„Vreau doar să spun că am venit aici să fiu manager, nu să fiu antrenor. În fiecare departament, scouting, sportiv, cei angajați trebuie să își facă treaba. Eu mi-o voi face pentru cele optsprezece luni de contract, iar, după aceea, vom merge mai departe. Vreau doar să spun că voi fi managerul acestei echipe, nu doar antrenorul ei. Am fost clar. Acesta a fost contractul. Aceasta e meseria mea. Nu să fiu antrenor”, a spus Ruben Amorim.