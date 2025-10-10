Sport

Suma uriașă pe care Meme Stoica a pierdut-o după ce a luat titlul cu Unirea Urziceni. „Noi am produs acele milioane”

Mihai Stoica a dezvăluit ce sumă a pierdut după experiența de la Unirea Urziceni. Ce a spus oficialul FCSB a vorbit și despre noua sa atitudine.
Bogdan Mariș
10.10.2025 | 10:03
Suma uriasa pe care Meme Stoica a pierduto dupa ce a luat titlul cu Unirea Urziceni Noi am produs acele milioane
EXCLUSIV FANATIK
Mihai Stoica a vorbit despre suma imensă pe care a pierdut-o din cauza fostului patron de la Unirea Urziceni, Dumitru Bucșaru. FOTO: colaj Fanatik

Mihai Stoica a activat în perioada 2007-2010 ca președinte la Unirea Urziceni, grupare care a cucerit titlul în prima divizie, având și un parcurs senzațional în UEFA Champions League. Cu toate acestea, actualul oficial al FCSB-ului a pierdut o sumă imensă, 220.000 de euro.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica a dezvăluit ce sumă a pierdut după experiența de la Unirea Urziceni

Prezent la emisiunea MM la FANATIK, Mihai Stoica a afirmat că nu a mai discutat de foarte mult timp cu Dumitru Bucșaru, fostul patron al clubului Unirea Urziceni, din cauza căruia actualul oficial de la FCSB a pierdut o sumă imensă. „De ani de zile nu mai știu absolut nimic de Mitică Bucșaru.

Eu am pierdut foarte mulți bani acolo. Gigi m-a deșteptat, mi-a spus ‘I-a avut și nu ți i-a dat?’. Totuși, noi am produs acele 20 de milioane. Am pierdut 220.000 de euro, sunt foarte mulți bani. Am avut un resentiment, dar nu mai am. (n.r. cu Dan Petrescu mai ții legătura?) Nu. Eu sunt ciudat, nu vorbesc la telefon… Vorbesc cu Gigi foarte mult și epuizez timpul alocat de creierul meu pentru convorbirile telefonice”, a declarat Mihai Stoica în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Cum și-a schimbat Mihai Stoica perspectiva asupra vieții

Președintele de la FCSB a dezvăluit că în momentul actual are o cu totul altă atitudine față de anii trecuți, „ajutat” fiind și de succesul echipei. „Eu în acest moment sunt un om fericit. Am fost un mare ‘hater’. Nu mai urăsc pe nimeni la ora actuală. Poate sunt și oameni pe care nu-i simpatizez, dar care mă lasă rece și dacă trec pe lângă ei îi salut și atât.

Înainte eram atât de tâmpit încât mă uitam la televizor, vedeam fotbaliști și uram fotbalistul. Bă, ești nebun? Probabil contează și faptul că am câștigat două campionate, două Supercupe, ne-a mers bine în Europa”, a afirmat Mihai Stoica în cadrul dialogului cu Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT
VIDEO Cât ar rezista România în fața unui atac rusesc. Șeful Armatei arată...
Digi24.ro
VIDEO Cât ar rezista România în fața unui atac rusesc. Șeful Armatei arată care este cel mai vulnerabil punct: „Este răzbunarea geograf

CE ȚEAPĂ! SUMA URIAȘĂ cu care Mitică Bucșaru L-A PĂCĂLIT pe Mihai Stoica la Unirea Urziceni

Încă o echipă s-a calificat la Campionatul Mondial 2026. Numărul formațiilor cu bilete...
Fanatik
Încă o echipă s-a calificat la Campionatul Mondial 2026. Numărul formațiilor cu bilete pentru turneul final a ajuns la 20
Fostul patron din Liga 1 care era un negociator de top. Dezvăluiri spectaculoase:...
Fanatik
Fostul patron din Liga 1 care era un negociator de top. Dezvăluiri spectaculoase: „Mergeam la ședință neplătiți și plecam cu zâmbetul pe buze”
El e jucătorul cu care FCSB va da lovitura pe piața transferurilor! Gigi...
Fanatik
El e jucătorul cu care FCSB va da lovitura pe piața transferurilor! Gigi Becali a făcut anunțul în direct: „O să fie mare. Are alură de fotbalist”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Cel mai mare antrenor român din istorie a fost distrus: 'Vremea pușlamalelor simpatice,...
iamsport.ro
Cel mai mare antrenor român din istorie a fost distrus: 'Vremea pușlamalelor simpatice, pe care le scoți din crâșmă, a trecut'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!