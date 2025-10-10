Suma uriașă pe care Meme Stoica a pierdut-o după ce a luat titlul cu Unirea Urziceni. „Noi am produs acele milioane”

, grupare care a cucerit titlul în prima divizie, având și un parcurs senzațional în UEFA Champions League. Cu toate acestea, actualul oficial al FCSB-ului a pierdut o sumă imensă, 220.000 de euro.

Mihai Stoica a dezvăluit ce sumă a pierdut după experiența de la Unirea Urziceni

Prezent la emisiunea MM la FANATIK, Mihai Stoica a afirmat că nu a mai discutat de foarte mult timp cu Dumitru Bucșaru, fostul patron al clubului Unirea Urziceni, din cauza căruia actualul oficial de la FCSB a pierdut o sumă imensă. „De ani de zile nu mai știu absolut nimic de Mitică Bucșaru.

Eu am pierdut foarte mulți bani acolo. Gigi m-a deșteptat, mi-a spus ‘I-a avut și nu ți i-a dat?’. Totuși, noi am produs acele 20 de milioane. Am pierdut 220.000 de euro, sunt foarte mulți bani. Am avut un resentiment, dar nu mai am. (n.r. cu Dan Petrescu mai ții legătura?) Nu. Eu sunt ciudat, nu vorbesc la telefon… Vorbesc cu Gigi foarte mult și epuizez timpul alocat de creierul meu pentru convorbirile telefonice”, a declarat Mihai Stoica în exclusivitate pentru FANATIK.

Cum și-a schimbat Mihai Stoica perspectiva asupra vieții

Președintele de la FCSB a dezvăluit că în momentul actual are o cu totul altă atitudine față de anii trecuți, „ajutat” fiind și de succesul echipei. „Eu în acest moment sunt un om fericit. Am fost un mare ‘hater’. Nu mai urăsc pe nimeni la ora actuală. Poate sunt și oameni pe care nu-i simpatizez, dar care mă lasă rece și dacă trec pe lângă ei îi salut și atât.

Înainte eram atât de tâmpit încât mă uitam la televizor, vedeam fotbaliști și uram fotbalistul. Bă, ești nebun? Probabil contează și faptul că am câștigat două campionate, două Supercupe, ne-a mers bine în Europa”, a afirmat în cadrul dialogului cu Horia Ivanovici.

