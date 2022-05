Suma uriașă pe care Mugur Isărescu o câștigă într-un an. Cât a încasat guvernatorul BNR din pensie şi salariu

Mugur Isărescu, cel care zilele trecute îndemna populația să consume ceai de tei pentru a nu mai intra în panică din cauza valului de scumpiri, câștigă anual aproape un milion de lei doar din salariul de guvernator al Băncii Naționale.

Suma uriașă pe care Mugur Isărescu o câștigă într-un an

Potrivit ultimei declarații de avere, depusă în luna iunie a anului 2021, în anul anterior, Mugur Isărescu a câștigat 966.361 de lei, salariul de guvernator al BNR. Asta înseamnă că lunar, Isărescu a încasat peste 80.000 de lei, echivalentul a 16.282 de euro venit lunar. Față de anul anterior, salariul încasat de .

La această sumă se adaugă alți 30.612 lei, încasați de la Academia Română, unde este membru titular și alți 1.330 de lei, din activitatea didactică susținută la Academia de Studii Economice. La aceste venituri se adaugă și 193.740 de lei, pensia primită de la stat, plus dividende de 220 de lei pe acțiunile pe care le deține la CRH Ciment.

Soția guvernatorului BNR a încasat și ea 12.872 de lei din pensie, 220 de lei din dividende și 6.000 de lei din vânzarea produselor agricole.

Ce economii are Mugur Isărescu

În ceea ce privește economiile, la BCR și UniCredit Țiriac Bank în lei, euro și dolari. Marea majoritate a economiilor sunt ținute de către Isărescu în lei.

Cel mai important cont îl are deschis la BCR, unde are depozitați 791.768 de lei într-un cont deschis în 2002. Într-un alt cont deschis tot la BCR și tot în lei, Mugur Isărescu mai are 94.666 de lei. La aceeași bancă, guvernatorul BNR mai are câteva conturi în valută însumând circa 15.000 de euro și 5.500 de dolari.

Și la UniCredit, Isărescu își ține economiile în principal în moneda națională, având în principalul cont 631.394 de lei. În ceea ce privește economiile în valută păstrate la aceeași bancă, ele însumează circa 12.000 de euro și 7.000 de dolari.

În ceea ce privește terenurile deținute, Mugur Isărescu are un teren de 14.610 mp în comuna Gruiu și un altul de 230 mp, aferent casei de vacanță, în Drăgășani, Olt. Guvernatorul BNR deține un apartament de 127 mp în București, cumpărat în 2012, apartament care are și un teren de 33 de metri pătrați. Pe lângă acestea, Isărescu mai deține și o casă în Ilfov, construită în anul 2000, cu o suprafață de 260 de mp.

Guvernatorul BNR deține o barcă cu motor Delta, achiziţionată în 2004, şi un autoturism Eagle din 1993. Acesta deține și acțiuni în valoare de peste un milion de lei la societatea comerciala MĂR SRL.

Pe lângă acestea, guvernatorul BNR deține bunuri, însemnând bijuterii, tablouri sau icoane, în valoare de circa 200.000 de euro. Astfel, în ceea ce privește bijuteriile, Isărescu a declarat 84.500 de euro pentru cele dobândite între 1990 şi 2020, şi alte 10.650 de euro pentru cele din 1976 şi până în 1989.

Colecția numismatică, dobândită între anii 1990 și 2020, este estimată la circa 79.000 de euro, ablourile şi icoanele la circa 27.000 de euro, iar bunurile sub formă de metale preţioase (veselă argint) la aproximativ 7.000 de euro.

Joia trecută, guvernatorul BNR a fost întrebat cum se protejează în faţa inflaţiei pe partea de economisire. „Vreţi să vă spun adevărul? Nu îmi fac nicio iluzie. Nu am cum. Nu m-am dus la Bursă, cu toate că am un coleg care lucrează acolo. De la o vreme, titluri de stat, au dat o dobândă mai mare şi am aşteptat ca şi băncile să majoreze. În plus, am făcut o investiţie extraordinară, am patru nepoţi. Sunt la şcoală”, a afirmat Isărescu, care nu a vrut să ofere alte detalii privind titlurile de stat pe care le-a achiziționat.