Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Suma uriaşă pe care o face CFR Cluj din vânzarea de bilete la derby-urile cu FCSB: “Se fac bani serioşi!”

CFR Cluj adoră meciurile cu FCSB, motiv pentru care ardelenii ar dori să întâlnească campioana și în a doua parte a sezonului. Clubul lui Neluțu Varga face bani frumoși la partidele cu roș-albaștrii
Cristian Măciucă
26.02.2026 | 12:47
Suma uriasa pe care o face CFR Cluj din vanzarea de bilete la derbyurile cu FCSB Se fac bani seriosi
EXCLUSIV FANATIK
Suma uriaşă pe care o face CFR Cluj din vânzarea de bilete la derby-urile cu FCSB: “Se fac bani serioşi!” FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

CFR Cluj regretă eventuala absență a FCSB-ului din play-off. Pentru ardeleni, un meci pe teren propriu cu campioana en-titre reprezintă o sumă importantă de bani. Președintele Iuliu Mureșan a dezvăluit cât câștigă CFR în momentul în care joacă un derby cu stadionul plin.

Câți bani a câștigat CFR Cluj din bilete, după un derby cu U Cluj

Având în vedere situația din clasament, sunt șanse mici ca CFR Cluj și FCSB să se mai întâlnească în acest sezon. Vicecampioana e pe loc de play-off, în timp ce campioana pare condamnată să joace în play-out. Paradoxal, ardelenii regretă dacă roș-albaștrii nu intră în top 6. Iuliu Mureșan a dezvăluit câți bani câștigă clubul din Gruia la derby-urile din SuperLiga.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Când stadionul e plin la un derby, câți bani face CFR din bilete?) Vreo 50-60 de mii de euro, poate chiar mai mult dacă ar fi plin, plin. Undeva la 80.000 de euro. Nu a mai fost însă de mult plin, plin. 

La un meci, de exemplu, cu U Cluj, unde nu a fost plin, am făcut 50.000 de euro. E o rețetă foarte bună pentru noi. Mi-ar plăcea să jucăm de 6 ori pe an cu U Cluj, dacă s-ar putea la noi acasă. Se fac bani serioși. 

ADVERTISEMENT
Trump forțează: Vreau pace într-o lună! Detalii explozive din discuția cu Zelenski
Digi24.ro
Trump forțează: Vreau pace într-o lună! Detalii explozive din discuția cu Zelenski

Câți bani câștigă CFR Cluj la un derby cu FCSB

(n.r. – Dar la un meci cu FCSB?) Spre 80.000 – 100.000 de euro. Că asta e capacitatea stadionului”, a declarat Iuliu Mureșan, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Neverosimil: și-a cerut iubita în căsătorie în fața unui stadion întreg, dar ce...
Digisport.ro
Neverosimil: și-a cerut iubita în căsătorie în fața unui stadion întreg, dar ce a urmat face înconjurul lumii

În acest sezon, CFR Cluj și FCSB s-au întâlnit deja de trei ori. Prima confruntare a fost câștigată de roș-albaștri, care au cucerit Supercupa României. Apoi, în sezonul regulat, cele două formații au remizat în Gruia, scor 2-2. Ultima confruntare s-a disputat pe Arena Națională, când vicecampioana a învins campioana cu un neverosimil 4-1.

  • 22.198 este capacitatea stadionului „Dr. Constantin Rădulescu”

Iuliu Muresan, DISCURS PLIN DE OPTIMISM inaintea ETAPELOR DECISIVE pentru CALIFICAREA in play-off

Mihai Stoica a anunţat marea favorită la titlu în SuperLiga: “Ei merită!”
Fanatik
Mihai Stoica a anunţat marea favorită la titlu în SuperLiga: “Ei merită!”
S-a băgat Mihai Rotaru peste Mirel Rădoi la Universitatea Craiova?! Dezvăluiri în interior:...
Fanatik
S-a băgat Mihai Rotaru peste Mirel Rădoi la Universitatea Craiova?! Dezvăluiri în interior: „Peste tot există discuţii cu acţionarii”
Cum i-a dat Adrian Porumboiu primul cartonaș roșu din carieră lui Adrian Ilie:...
Fanatik
Cum i-a dat Adrian Porumboiu primul cartonaș roșu din carieră lui Adrian Ilie: “Mi-a plăcut, dar dacă s-a urcat pe gard la galerie ce să-i fac?” 
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Fostul jucător al FCSB a ajuns într-o situație dramatică: 'Are o problemă cu...
iamsport.ro
Fostul jucător al FCSB a ajuns într-o situație dramatică: 'Are o problemă cu pariurile de mulți ani și are datorii de la jocuri de noroc!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!