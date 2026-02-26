Suma uriaşă pe care o face CFR Cluj din vânzarea de bilete la derby-urile cu FCSB: “Se fac bani serioşi!”

ADVERTISEMENT

CFR Cluj regretă eventuala absență a FCSB-ului din play-off. Pentru ardeleni, un meci pe teren propriu cu campioana en-titre reprezintă o sumă importantă de bani. Președintele Iuliu Mureșan a dezvăluit cât câștigă CFR în momentul în care joacă un derby cu stadionul plin.

Câți bani a câștigat CFR Cluj din bilete, după un derby cu U Cluj

Având în vedere situația din clasament, sunt șanse mici ca CFR Cluj și FCSB să se mai întâlnească în acest sezon. Vicecampioana e pe loc de play-off, în timp ce . Paradoxal, ardelenii regretă dacă roș-albaștrii nu intră în top 6. Iuliu Mureșan a dezvăluit câți bani câștigă clubul din Gruia la derby-urile din SuperLiga.

„(n.r. – Când stadionul e plin la un derby, câți bani face CFR din bilete?) Vreo 50-60 de mii de euro, poate chiar mai mult dacă ar fi plin, plin. Undeva la 80.000 de euro. Nu a mai fost însă de mult plin, plin.

La un meci, de exemplu, cu U Cluj, unde nu a fost plin, am făcut 50.000 de euro. E o rețetă foarte bună pentru noi. Mi-ar plăcea să jucăm de 6 ori pe an cu U Cluj, dacă s-ar putea la noi acasă. Se fac bani serioși.

Câți bani câștigă CFR Cluj la un derby cu FCSB

(n.r. – Dar la un meci cu FCSB?) Spre 80.000 – 100.000 de euro. Că asta e capacitatea stadionului”, a declarat Iuliu Mureșan, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

În acest sezon, CFR Cluj și FCSB s-au întâlnit deja de trei ori. Prima confruntare a fost câștigată de roș-albaștri, care au cucerit Supercupa României. Apoi, în sezonul regulat, cele două formații au remizat în Gruia, scor 2-2. Ultima confruntare s-a disputat pe Arena Națională,

22.198 este capacitatea stadionului „Dr. Constantin Rădulescu”