Suma uriaşă pe care o face CFR Cluj din vânzarea de bilete la derby-urile cu FCSB: “Se fac bani serioşi!”

CFR Cluj regretă eventuala absență a FCSB-ului din play-off. Pentru ardeleni, un meci pe teren propriu cu campioana en-titre reprezintă o sumă importantă de bani. Președintele Iuliu Mureșan a dezvăluit cât câștigă CFR în momentul în care joacă un derby cu stadionul plin.
Având în vedere situația din clasament, sunt șanse mici ca CFR Cluj și FCSB să se mai întâlnească în acest sezon. Vicecampioana e pe loc de play-off, în timp ce campioana pare condamnată să joace în play-out. Paradoxal, ardelenii regretă dacă roș-albaștrii nu intră în top 6. Iuliu Mureșan a dezvăluit câți bani câștigă clubul din Gruia la derby-urile din SuperLiga.
„(n.r. – Când stadionul e plin la un derby, câți bani face CFR din bilete?) Vreo 50-60 de mii de euro, poate chiar mai mult dacă ar fi plin, plin. Undeva la 80.000 de euro. Nu a mai fost însă de mult plin, plin.
La un meci, de exemplu, cu U Cluj, unde nu a fost plin, am făcut 50.000 de euro. E o rețetă foarte bună pentru noi. Mi-ar plăcea să jucăm de 6 ori pe an cu U Cluj, dacă s-ar putea la noi acasă. Se fac bani serioși.
(n.r. – Dar la un meci cu FCSB?) Spre 80.000 – 100.000 de euro. Că asta e capacitatea stadionului”, a declarat Iuliu Mureșan, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.
În acest sezon, CFR Cluj și FCSB s-au întâlnit deja de trei ori. Prima confruntare a fost câștigată de roș-albaștri, care au cucerit Supercupa României. Apoi, în sezonul regulat, cele două formații au remizat în Gruia, scor 2-2. Ultima confruntare s-a disputat pe Arena Națională, când vicecampioana a învins campioana cu un neverosimil 4-1.