Suma uriașă pe care o pierde cel bine plătit bugetar al țării, după reforma lui Bolojan. Surpriza neplăcută din proiectul adoptat

Ion Sterian, directorul general al Transgaz și președintele Consiliului de Administrație al companiei de stat, a fost prezentat de presă în mod repetat ca fiind cel mai bine plătit bugetar al țării. Asta pentru că, aflat în fruntea companiei de stat începând din anul 2017, acesta a avut un venit de peste 1,9 milioane de lei în anul 2023. Noile reforme privind companiile de stat ale Guvernului Bolojan ar trebui să-i reducă semnificativ salariul acestuia.

ADVERTISEMENT

Salariul uriaș al șefului Transgaz

Informațiile despre veniturile directorului Transgaz nu au fost publice decât până recent. Mai exact, de la Transgaz, companie de stat aflată în subordinea Secretariatului General al Guvernului.

Până în anul 2024, în declarațiile sale de avere, indemnizația anuală primită era anonimizată în condițiile în care legea permitea acest lucru pentru cei care lucrau în companiile de stat sau în structurile de forță. De altfel, anul 2024 se pare că va fi și singurul an în care acesta își publică veniturile, odată cu decizia CCR din luna iunie, prin care a fost eliminată publicația declarațiilor de avere.

ADVERTISEMENT

Informații detaliate despre indemnizația directorului Transgaz găsim în Raportul de remunerare pentru anul 2024. Potrivit documentului, acesta a încasat în anul 2024 o indemnizație lunară de 54.276 lei, ceea ce ar însemna un salariu net de puțin peste 31.000 lei, lunar și circa 381.000 lei, anual.

Indemnizația variabilă, peste un milion de lei

Cea mai mare parte a veniturilor șefului Transgaz provine din indemnizația variabilă, al cărui cuantum a fost stabilit în contractul de mandat. Remunerația variabilă a fost stabilită la suma de 495.000 euro, sumă brută, care se plătește în funcție de gradul de realizare al obiectivelor economice ale companiei. În ultimii ani, suma a fost plătită în procent de 100%.

ADVERTISEMENT

În total, din această sumă, după scăderea contribuțiilor (35%) și impozitului (10%), directorul Transgaz a rămas în mână cu 1,44 milioane lei (restul sumei, până la 1,9 milioane au fost zile libere pe care compania i le-a plătit directorului).

ADVERTISEMENT

Câți bani pierde șeful Transgaz după reformele lui Bolojan

Inițial, odată cu preluarea mandatului de premier, Ilie Bolojan anunța o reformă profundă a companiilor de stat. În programul de guvernare premierul aborda direct tema remunerațiilor variabile la companiile de stat, în condițiile

Săptămâna trecută, atunci când Guvernul a pus în dezbatere publică proiectul de reformă al companiilor de stat, apărea o altă abordare. În ceea ce privește indemnizația variabilă, pentru companiile de stat listate la bursă, așa cum este și cazul Transgaz, acestea erau plafonate la de șase ori media pe ultimele 12 luni a câștigului mediu brut în domeniul de activitate.

ADVERTISEMENT

„În cazul întreprinderilor publice ale căror acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată componenta variabilă a remunerației directorilor nu poate depăşi maximum de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de regia autonomă”, se arată în proiectul pus în dezbatere publică săptămâna trecută.

Salariu mediu brut lunar în domeniul de activitate al Transgaz (cod Caen 4950 – transporturi prin conducte) a fost de aproape 8.400 lei în urmă cu un an, ultima dată când INS a publicat aceste date la liber. În prezent, îl putem estima ușor la o sumă între 9.500 și 10.500 lei.

Asta înseamnă că, la o sumă rotunjită de 10.000 lei, indemnizația variabilă a șefului Transgaz ar fi ajuns la doar 60.000 lei.

Surpriză pentru cel mai bine plătit bugetar

Pe site-ul Camerei Deputaților, după ce Guvernul și-a asumat răspunderea pe cele cinci pachete de reformă, în proiectul privind reforma companiilor de stat apar o serie de modificări importante. În primul rând, în ceea ce privește indemnizația variabilă a directorului unei societăți de stat listată la bursă plafonul a fost redus de la 6 la de două ori media salariului mediu brut lunar. Adică, maximul pe care l-ar primit șeful Transgaz ar fi de doar 20.000 lei.

Practic, în loc de 1.440.000 lei, directorul Transgaz ar trebui să primească o indemnizație de maxim 20.000 lei, sumă din care trebuie scăzute contribuțiile sociale și impozitele. Practic, acesta ar urma să-și vadă redusă indemnizația variabilă cu 1,43 milioane lei pe an.

Mai mult, legea prevede și un prag pentru indemnizația lunară fixă. După noul act normativ, aceasta nu mai poate depăși suma de maxim 5 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial brut lunar pe activitatea de bază.

Ce indemnizație ar avea șeful Transgaz

„În cazul societăților ale căror acţiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată indemnizația fixă lunară nu poate depăşi de maxim 5 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate.

Componenta variabilă se acordă anual şi nu poate depăşi maxim de 2 ori media pe ultimile 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate”, se arată textul legii publicat pe site-ul Camerei Deputaților.

Practic, dacă presupunem că media anuală a câștigului salarial mediu brut lunar în domeniul 4950 este de 10.000 lei, asta ar însemna că indemnizația fixă lunară a șefului Transgaz ar urma să fie plafonată la 50.000 lei. Asta înseamnă că salariul net lunar al șefului Transgaz ar ajunge la maxim 29.250 lei, și circa 350.000 lei anual. Indemnizația variabilă ar ajunge practic o sumă neglijabilă, de puțin peste 10.000 lei.

Nu în ultimul rând, trebuie subliniat că indemnizațiile variabile vor fi plătite doar dacă companiile de stat nu au pierderi sau datorii restante la buget, iar rata de profitabilitate trebuie să fie mai mare de 5%.

La începutul acestui an, în urma unui concurs de selecție organizat de SGG și AMEPIP, în fruntea Transgaz.