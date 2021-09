Suma uriașă pe care o va primi Răzvan Zăvăleanu, administratorul juridiciar al lui Dinamo. Va câștiga mai bine decât orice jucător!

Deși nu este un om de fotbal, este un expert în administrarea cluburilor de fotbal aflate în insolvență, reușind să o scoată pe campioana României, CFR Cluj, dintr-o situație asemănătoare.

ADVERTISEMENT

Dinamo , iar administratorul special al lui Dinamo, care ține locul de președinte al clubului, Iuliu Mureșan, a mai lucrat cu Răzvan Zăvăleanu și în Gruia.

Răzvan Zăvăleanu va fi recompensat pe măsură pentru salvarea lui Dinamo din insolvență

a intrat în posesia documentelor legate de onorariul administratorului judiciar, reprezentat la Dinamo de Răzvan Zăvăleanu. Sumele ar putea fi mult mai mari pentru Dinamo față de ultima insolvență, când „câinii” au fost încadrați în această stare juridică timp de un an și patru luni. De data aceasta, planul de reorganizare va fi elaborat pentru o perioadă de până la trei ani și jumătate.

Conform acestor informații, firma RTZ Partners ar încasa șase procente din vânzarea fiecărui jucător al clubului. Astfel, la un calcul simplu, firma de insolvență ar încasa 42.000 de euro în urma ofertei de 700.000 de euro primită de la FCSB pentru , însă clubul are interes să obțină cât mai mult pe jucător și a respins oferta.

ADVERTISEMENT

Conform documentelor oficiale intrate în posesia Digi Sport, Răzvan Zăvăleanu, reprezentantul RTZ&Partners SPRL va primi un salariu de 10.000 de euro pe lună, la care se adaugă și TVA pentru perioada de observație, adică până la aprobarea planului de reorganizare.

Salariul lui Răzvan Zăvăleanu ar putea ajunge până la 11.500 de euro + TVA, mai mult decât câștigă orice jucător de la Dinamo

După aprobarea planului de reorganizare de către judecătorul sindic, salariul administratorului judiciar va scădea până la 7.000 de euro pe lună + TVA, pe o perioadă de un an.

Pentru al doilea an din perioada reorganizării judiciare, salariul lui Zăvăleanu va reveni la suma de 10.000 de euro plus TVA, în timp ce în al treilea an va ajunge la suma de 11.500 de euro + TVA, sumă care se va menține dacă Dinamo nu va reuși să iasă din insolvență după trei ani și jumătate.

ADVERTISEMENT

Ba mai mult, RTZ Partners va primi și un onorariu de 35.000 de euro plus TVA pentru realizarea planului de reorganizare și sumele amețitoare nu se opresc aici.

Suma uriașă pe care RTZ Partners o va primi la ieșirea lui Dinamo din insolvență

Dacă Răzvan Zăvăleanu va reuși să scoată Dinamo din insolvență, firma pe care o reprezintă va mai primi nu mai puțin de 250.000 de euro plus TVA! O sumă cu care puțini fotbaliști din Liga 1 se pot lăuda că primesc pe parcursul unui an.

La toate aceste sume se adaugă un procent de 6% plus TVA comision din transferul oricărui jucător și 5% comision din orice proces câștigat de club pe prevederile art. 117 şi/sau 169 din Legea nr. 85/2014 (n.r. Legea insolvenței).

ADVERTISEMENT

Toate aceste sume apar pe fondul datoriilor uriașe ale lui Dinamo de aproximativ opt milioane de euro și în contextul în care Dinamo a trebuit să renunțe la din cauza salariului de 19.000 de euro pe lună.

De ce este în interesul lui Răzvan Zăvăleanu și a firmei de insolvență să atragă investitori

Răzvan Zăvăleanu și Iuliu Mureșan au declarat că una dintre principalele lor preocupări este aceea de a atrage sponsori și investitori la Dinamo. De altfel, firma de insolvență va mai percepe un comison de 3% plus TVA din valoarea totală a tranzacţiei pentru atragerea unui/unor investitori.

„Dacă dumneavoastră credeţi că Neluţu Varga a apărut din neant la CFR Cluj vă înşelaţi. S-a lucrat timp de doi ani pentru a se găsi un investitor, au fost nenumărate discuţii nu numai cu el si şi cu alţi potenţiali investitori, nu e ca şi cum Neluţu Varga ar fi venit într-o zi şi ar fi zis poftiţi banii şi hai să ieşim din insolvenţă. Au fost multe lucruri de rezolvat şi după apariţia lui la CFR, pe care noi a trebuit să le rezolvăm”, declara administratorul judiciar al lui Dinamo la prima conferință de presă la clubul din Ștefan cel Mare, în timp ce recent a explicat din nou: „Nu e niciun secret că am avut discuții cu cel puțin patru potențiali investitori”.

Răzvan Zăvăleanu a mai cerut o amânare de 40 de zile pentru redactarea planului de reorganizare și a vorbit la Radio Dinamo 1948 despre tabelul de creditori și sumele pe care le pretind de la club: „Pot spune care sunt sumele cerute, nu neapărat că au legătura cu realitatea. E vorba de 8.000.080 de euro. Din aceste sume vom respinge. Noi vom analiza aceste declarații de creanță și vom spune care este părerea noastră. Deja, la prima vedere, sumele sunt mult mai mici”.