Sport

Suma uriașă pe care Rapid a plătit-o pentru a scăpa de depunctare! Fostul jucător cere o diferență de 2.000 de euro

Unul dintre foștii jucători ai Rapidului ce se judecă cu clubul a primit 107.000 de euro, însă a cerut încă 2.000. De la ce sumă a plecat, de fapt, datoria
Ciprian Păvăleanu
08.09.2025 | 12:19
Suma uriasa pe care Rapid a platito pentru a scapa de depunctare Fostul jucator cere o diferenta de 2000 de euro
ULTIMA ORĂ
Rapid a virat o datorie de 107.000 către un fost jucător, însă el solicită încă 2.000. Foto: Sportpictures.eu

Dan Șucu și Victor Angelescu trebuie să plătească litigiile vechi atribuite noului Rapid. Astfel, datoriile din vremea lui George Copos și Valerii Moraru au fost achitate de noul patronat al giuleștenilor. Unul dintre foștii fotbaliști a primit o sumă de 107.000 de euro, însă consideră că i se cuvin încă 2.000 de euro.

ADVERTISEMENT

Rapid e bună de plată! 107.000 de euro pentru Ionuț Stancu, însă nu sunt de ajuns

La momentul intrării Rapidului în faliment, Ionuț Stancu, actual antrenor secund la Universitatea Craiova, s-a înscris în tabelul creditorilor cu suma de 65.079 de euro, care, după toate penalitățile din ultimii ani, s-a ridicat până la aproximativ 110.000 de euro.

Înaintea deciziei finale a Comisiei de Disciplină ce va avea loc pe 10 septembrie, Rapid, club amenințat cu depunctarea și cu interzicerea de a face transferuri, a decis să-i vireze fostului fotbalist o sumă de 107.000 de euro, conform calculelor clubului. Ionuț Stancu nu este de acord cu socotelile făcute de giuleșteni și a solicitat o sumă suplimentară în valoare de 2.000 de euro.

ADVERTISEMENT

Tocmai din această cauză, cazul va continua, iar situația se va lămuri joi, 11 septembrie, când totul va fi analizat la Comisia de Recurs a FRF, anunță digisport.ro.

Cum s-a ajuns de la 65.000 de euro la suma de 110.000 de euro

Ionuț Stancu a fost jucătorul Rapidului între anii 2004 și 2011, iar pe 3 septembrie 2012 a obținut de la TAS o decizie definitivă și executorie în ceea ce privește banii pe care trebuie să-i primească de la clubul de sub Podul Grant.

ADVERTISEMENT
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”
Digi24.ro
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”

În urma acestei decizii, Rapid trebuie să-i plătească actualului secund de la Craiova 65.079 de euro și 755 de euro dobândă scadentă la data de 31 decembrie 2011. Pe lângă asta, clubul va trebui să-i plătească fostului fotbalist încă 5% pe an începând cu 31 decembrie 2011.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Bă, ești nebun?!" Românul care şi-a luat Lamborghini după primul salariu din Italia a dus mașina înapoi, după două zile

La 14 ani de la momentul în care acest proces a început, Ionuț Stancu consideră că ar trebui să primească 109.000 de euro, adică o sumă cu 2.000 de euro mai mare decât cea virată de Rapid săptămâna trecută.

Programul etapei a 10-a din SuperLiga României. Surpriză la meciul FCSB-ului
Fanatik
Programul etapei a 10-a din SuperLiga României. Surpriză la meciul FCSB-ului
Lorena Balaci, mesaj sfâșietor în ziua în care „legenda“ Ilie Balaci ar fi...
Fanatik
Lorena Balaci, mesaj sfâșietor în ziua în care „legenda“ Ilie Balaci ar fi împlinit 69 ani: „Ai lăsat un gol pe care nimic nu-l poate umple”
Cosmin Contra e sigur că FCSB va fi o nucă tare în Europa...
Fanatik
Cosmin Contra e sigur că FCSB va fi o nucă tare în Europa League. Ce spune despre Mirel Rădoi și când revine pe bancă. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Bombă! Gigi Becali și-a anunțat retragerea: 'Cum să mă comande pe mine cineva?'
iamsport.ro
Bombă! Gigi Becali și-a anunțat retragerea: 'Cum să mă comande pe mine cineva?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!