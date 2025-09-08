Suma uriașă pe care Rapid a plătit-o pentru a scăpa de depunctare! Fostul jucător cere o diferență de 2.000 de euro

Dan Șucu și Victor Angelescu trebuie să plătească litigiile vechi atribuite noului Rapid. Astfel, Unul dintre foștii fotbaliști a primit o sumă de 107.000 de euro, însă consideră că i se cuvin încă 2.000 de euro.

ADVERTISEMENT

Rapid e bună de plată! 107.000 de euro pentru Ionuț Stancu, însă nu sunt de ajuns

La momentul intrării Rapidului în faliment, Ionuț Stancu, actual antrenor secund la Universitatea Craiova, s-a înscris în tabelul creditorilor cu suma de 65.079 de euro, care, după toate penalitățile din ultimii ani, s-a ridicat până la aproximativ 110.000 de euro.

Înaintea deciziei finale a Comisiei de Disciplină ce va avea loc pe 10 septembrie, Rapid, club amenințat cu depunctarea și cu interzicerea de a face transferuri, a decis să-i vireze fostului fotbalist o sumă de 107.000 de euro, conform calculelor clubului. Ionuț Stancu nu este de acord cu socotelile făcute de giuleșteni și a solicitat o sumă suplimentară în valoare de 2.000 de euro.

ADVERTISEMENT

Tocmai din această cauză, cazul va continua, iar situația se va lămuri joi, 11 septembrie, când totul va fi analizat la Comisia de Recurs a FRF, anunță .

Cum s-a ajuns de la 65.000 de euro la suma de 110.000 de euro

iar pe 3 septembrie 2012 a obținut de la TAS o decizie definitivă și executorie în ceea ce privește banii pe care trebuie să-i primească de la clubul de sub Podul Grant.

ADVERTISEMENT

În urma acestei decizii, Rapid trebuie să-i plătească actualului secund de la Craiova 65.079 de euro și 755 de euro dobândă scadentă la data de 31 decembrie 2011. Pe lângă asta, clubul va trebui să-i plătească fostului fotbalist încă 5% pe an începând cu 31 decembrie 2011.

ADVERTISEMENT

La 14 ani de la momentul în care acest proces a început, Ionuț Stancu consideră că ar trebui să primească 109.000 de euro, adică o sumă cu 2.000 de euro mai mare decât cea virată de Rapid săptămâna trecută.