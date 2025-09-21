Suma uriașă pentru care Maria Sharapova și-a vândut vila din Los Angeles. Sportiva și soțul ei se mută în Londra

Maria Sharapova și-a vândut casa din Los Angeles pentru o sumă uriașă. Celebra sportivă și soțul ei au decis să înceapă o viață nouă în Londra și se pare că au făcut deja și un pas decisiv în acest sens.

Cine este Maria Sharapova

Maria Sharapova s-a retras din tenis în luna februarie a anului 2020. Aceasta este mamă, iar deși a pus capăt carierei sale sportive, continuă să fie activă. De altfel aceasta nu își arată deloc vârsta.

Fosta mare sportivă are 38 de ani și știe cum să se mențină în formă. Aceasta s-a reapucat de box și se pare că acest sport i-a prins chiar mai bine decât ar fi crezut, după cum povestea ea.

„Am încercat boxul pentru că aveam nevoie să mă mențin în formă. A fost minunat pentru că mi-am imaginat anumite persoane pe care voiam să le lovesc”, a explicat, în trecut, Sharapova.

Maria Sharapova și soțul ei, Alexander Gilkes, au trăit până de curând în Los Angeles. De altfel sportiva era stabilită în SUA de ani buni, însă nimeni nu s-ar fi gândit că cei doi vor lua o decizie radicală.

Maria Sharapova și-a vândut casa din Los Angeles pentru o sumă complet neașteptată

Se pare că în final, cuplul a decis să se mute din Statele Unite. Astfel, Maria Sharapova a vândut casa din Los Angeles, iar următoarea destinație a cuplului este Europa, mai exact Londra.

Vila în care locuiau sportiva, soțul ei și fiul lor în vârstă de 3 ani e una cu adevărat spectaculoasă. Proprietatea a fost cumpărată în 2012, pentru 4 milioane de euro, însă ulterior au fost investite sume imense pentru renovarea ei.

De altfel în aceeași locuință există inclusiv o pistă de bowling. Și se pare că la trei luni de când proprietatea a fost scoasă la vânzarea, aceasta și-a găsit deja și un proprietar. Este vorba despre Luka Doncic, jucător de baschet la Los Angeles Lakers.

Conform , sportivul este cel care cumpărat vila de lux. Pentru ce sumă și-a vândut însă Maria Sharapova casa din Los Angeles? Se pare că tranzacția s-a făcut pentru 25 de milioane de euro, relatează sursa citată.

Maria Sharapova, reușite impresionante în tenis

Menționăm faptul că deși s-a retras de cinci ani din tenis, Maria Sharapova este cu siguranță un nume care nu va fi prea curând uitat. Sportiva ar avea o avere estimată la peste 220 de milioane de dolari.

De asemenea, aceasta a reușit să câștige 5 titluri de Grand Slam. Este vorba despre Wimbledon în 2004, US Open în 2006, Australian Open în 2008 și Roland Garros 2012 și 2014. Amintim că și .

Presa străină scrie că aceasta a câștigat din tenis mai bine de 38 de milioane de dolari. De asemenea, Maria Sharapova a semnat de-a lungul timpului numeroase contracte de publicitate cu branduri precum Nike, Tiffany, Motorola, Tag Heuer, Land Rover și Porsche.

Iar pe lângă asta, sportiva a făcut și alte investiții. Aceasta nu a dezvăluit motivul pentru care își dorește să înceapă o viață nouă în Europa, însă cel mai probabil Sharapova și soțul ei au luat în calcul mai multe detalii.

Amintim și de faptul că la un moment dat, sportiva a fost surprinsă în timp ce mergea cu metroul în Londra. Acest lucru poate însemna, deci, că aceasta își dorește o viață mai simplă, dar și mai discretă.