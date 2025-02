Suma uriașă pierdută de Dănuț Lupu din cauza arestării în Grecia. Dezvăluiri șocante: „Am luat un pumn de pastile! Am vrut să mă omor, am stat zece zile în comă!”

Dănuț Lupu a petrecut momente horror în perioada în care a evoluat în campionatul din Grecia. Fostul jucător a recunoscut că a fost aproape de sinucidere în închisoarea elenă.

Dănuț Lupu a pierdut 3 milioane de dolari cât timp a fost în Grecia

În cadrul emisiunii . Ba mai mult, fostul internațional a rememorat cum a luat un pumn de pastile pentru a se sinucide, acest lucru fiind urmat de 10 zile de comă.

„Păi și ce voiai să fac în închisoare? Nu pot să mă schimb, am încercat! Gândește-te că am pierdut 3 milioane de dolari cât timp am fost în Grecia. În momentul în care m-au arestat, am stat 2 luni și jumătate la închisoare.

În Grecia există o lege, dacă timp de o lună, cât ești în arest, nu ești condamnat, atunci ești liber! Eu am stat 2 luni în arestul poliției acolo, iar după 2 luni m-am mutat la penitenciar.

A doua zi după ce m-am mutat la penitenciar am luat un pumn de pastile și am vrut să mă omor. Am stat vreo 10 zile în comă. M-a ajutat Dumnezeu și a venit soția mea la mine și-a zis că ‘În caz de semnez o hârtie în alb, îmi dau drumul’”, a declarat Dănuț Lupu.

„Nu semnam dacă nu venea băiatul meu”

a continuat dialogul cu Robert Niță și a spus că factorul decisiv la acel moment a constat în prezența fiului său. La doar 2 minute după ce a semnat acel act în închisoare, atacantul a fost lăsat liber să plece din penitenciar.

„Era în Grecia când s-a întâmplat, a venit la spital când au anunțat-o cei de acolo. Voiam să mor, dar nu am vrut să semnez hârtia aia. Muream pe dreptatea, sabia mea. I-am făcut pe plac, am semnat.

Nu semnam dacă nu venea băiatul meu. Când l-am văzut, mi-am dat seama că trebuie să semnez. Ca să vezi ce putere are.. Mihaela mi-a spus că-mi dau drumul la 5 minute după ce semnez foaia aia. Nu mi-au dat drumul în 5, ci în 2 minute.

Era un culoar de vreo 100 de metri în sala de vizită. Am semnat hârtia Mihaelei și ne-am luat rămas bun. Cât am făcut 100 de metri, au spus cei de acolo ‘Dănuț Lupu să-și ia bagajele, că e liber’”, a completat Dănuț Lupu.

Dănuț Lupu, amintiri terifiante din Grecia