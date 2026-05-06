Suma uriaşă pierdută de fostul internaţional român la CFR Cluj: “Am câştigat campionatul, dar n-am văzut niciun ban!”

Vasile Maftei (45 de ani) a câștigat campionatul cu CFR Cluj în 2012, iar ulterior a plecat de la echipa din Gruia fără să își mai recupereze nici până în prezent o sumă de aproximativ 100.000 de euro, rezultată din salarii restante și prime de joc neachitate, inclusiv pentru meciuri din UEFA Champions League. La această situație a contribuit foarte mult și faptul că la ceva timp după acel moment societatea care administra activitatea de la club a intrat în insolvență.

Cum a ajuns Vasile Maftei să plece de la CFR Cluj cu restanțe financiare de 100.000 de euro

Acum, fostul căpitan de la , în prezent coordonator al centrului de copii și juniori de la , a rememorat acea perioadă și a explicat cum s-a ajuns treptat la suma respectivă. „Sunt mai mulți, nu știu acum, aveam de luat mai mulți. (n.r. Dacă suma era de peste 100.000 de euro) Cam așa era. Îmi aduc aminte că, bine, așa erau vremurile, în vestiar când se vehicula că jucam pe suma respectivă. Dar nu era pe nicăieri, doar veneau și… Și se adunau. Am jucat un retur întreg, meci de meci, când veneam după accidentare, am luat campionatul și nu am luat nicio primă.

Și prime la fiecare meci, nu am luat niciunul. Știam ce aveam fiecare. Și primă de obiectiv, după aia primă de calificare în Champions League. La meciurile de Champions League erau vorbite, nu le aveai în contract. Și au rămas vorbite și neîncasate, dar asta e situația. Plus salariile, în momentul în care au intrat în insolvență”, a spus Vasile Maftei la FANATIK RAPID.

De ce nu are Vasile Maftei regrete vizavi de această chestiune

În ciuda celor întâmplate, fostul fundaș central, fost internațional, cu 12 selecții și un gol marcat la echipa națională a României, susține că nu este deranjat de această situație, explicând cu această ocazie de ce a ales să privească lucrurile dintr-o perspectivă optimistă: „Nu e niciun fel de problemă. Eu am spus de fiecare dată că este o roată care se învârte. O dată poate aici am avut de pierdut, poate am câștigat pe altă parte, nu am de unde… Nu port pică nimănui, nu am niciun fel de problemă. I-am trecut la pierderi. Poate așa a trebuit să fie, poate în altă parte am reușit să câștig unde nu mă așteptam. Și undeva se echilibrează cumva balanța, nu e chiar…

M-a ajutat Dumnezeu după aia să mai joc, după ce am plecat am jucat până la 37 de ani la Liga 1. Poate câștigam banii acolo, mă accidentam și nu mai ajungeam și tot… Undeva se compensează. Asta e situația. Chiar nu am niciun fel de regrete așa. Eu nu sunt supărat cu chestiile astea. Așa le așază Dumnezeu și nu trebuie să îți pară rău de ceva. Până la urmă am câștigat campionatul, am jucat în Champions League, am numai amintiri bune și de la CFR, nu am de ce să mă plâng foarte mult. Trebuie să rămâi cu lucrurile pozitive, să nu te mai gândești la cele negative”.

