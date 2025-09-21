Sport

Suma uriaşă pierdută de Giovanni Becali la pariuri pe FCSB: „Bă, cu Slobozia! Nu mai pun niciodată pariu pe ei”

Giovanni Becali a dezvăluit că a pierdut o sumă importantă din cauza FCSB-ului. Agentul FIFA a mizat pe victoria campioanei în partidele cu Unirea Slobozia și Csikszereda.
Bogdan Mariș
21.09.2025 | 09:12
Giovanni Becali a pierdut o sumă importantă la pariuri din cauza FCSB-ului.

FCSB are un start de sezon mult sub așteptări în Superligă, iar rezultatele nefaste ale campioanei l-au afectat negativ și pe Giovanni Becali. Impresarul a dezvăluit la podcastul Don Giovanni că a mizat pe victoria formației „roș-albastre” în două rânduri, însă de fiecare dată a pierdut.

Ce sumă a pierdut Giovanni Becali la pariuri din cauza FCSB-ului

Giovanni Becali a dezvăluit că ar fi putut încasa o sumă importantă la pariuri dacă FCSB își respecta statutul de favorită în două dintre meciurile disputate în acest sezon. Este vorba despre partida cu Unirea Slobozia, pierdută cu 0-1, și duelul cu Csikszereda, care s-a încheiat la egalitate, 1-1, după ce gruparea „roș-albastră” s-a aflat în avantaj pe tabelă.

„Am pierdut cu FCSB-ul două pariuri. Mai joc și eu, nu mult, 200-300 de lei. Dar nu pun numai pe o echipă, pun 10-15, să iau și eu câteva mii. Am prins 11 echipe și a 12-a era FCSB-ul, la meciul cu Slobozia. Bă, cu Slobozia am pierdut 6000 de euro. 200 de lei am pus și așteptam FCSB, 1.36-1.37 avea. 

Apoi, am mai pus tot 200 de lei și nu câștigam mult, 2000 de euro. Și a făcut egal cu ăștia (n.r. Csikszereda). Eu ziceam că scoatem banii de la pariuri și egalează ăla, dintr-un corner, autogol. I-am spus ăluia ‘Să nu mai îmi zici de FCSB niciodată, nu mai pun niciodată pariu pe ei’ ”, a declarat Giovanni Becali în exclusivitate pentru FANATIK.

Giovanni Becali a vorbit despre situația lui Octavian Popescu

Octavian Popescu traversează un moment dificil la FCSB, unde a evoluat foarte puțin în ultima perioadă. Giovanni Becali a analizat situația fotbalistului de 22 de ani. „Eu cred că el e fotbalist, dar cred că viața lui privată e… Era un copil cuminte, un copil umil. În loc să aibă o prietenă din părțile lui, una de 17-18 ani, a venit la București, a intrat într-o lume cu băieți, cu fete cunoscute…

Înseamnă că dispare puțin fotbalul din peisaj. Nu știu. Cred că asta e. A avut și accidentări. Totuși, fotbal știe. Eu cred că fotbal știe”, a afirmat impresarul, care a dezvăluit și faptul că un club important din Europa a fost interesat de Octavian Popescu.

L-A CURĂȚAT FCSB! Suma uriașă pierdută de Giovanni Becali din cauza vărului Gigi | ANALIZA LA TITLU

