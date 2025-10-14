Suma uriașă plătită de Guvern pentru numirea unui șef la stat. Concursul de selecție, reluat pentru a treia oară

Secretariatul General al Guvernului (SGG) încearcă din nou, pentru a treia oară, să găsească un președinte și doi vicepreședinți pentru Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP). Super agenția companiilor de stat, așa cum mai este numită, a rămas fără conducere din vara anului trecut, atunci când Comisia Europeană a blocat fondurile PNRR din cauza modului în care s-au făcut numirile în conducerea agenției.

Suma plătită pentru angajarea unui șef la stat

Potrivit datelor din platforma de licitații publice SEAP, la începutul acestei luni, Secretariatul General al Guvernului a achiziționat serviciile unui expert independent pentru recrutarea președintelui și a celor doi vicepreședinți ai AMEPIP. Suma plătită a fost de 150.000 lei, adică aproape 30.000 de euro. de către o firmă de recrutare din Cluj-Napoca, Arc Consulting SRL.

AMEPIP a anunțat demararea procedurii de selecție în urmă cu o săptămână, data limită pentru depunerea candidaturilor fiind 6 noiembrie. Este a treia încercare a Guvernului de a numi șefii super-agenției de stat care se ocupă de coordonarea companiilor de stat. Inițial, la finalul anului 2023, premierul . Atât acesta cât și cei doi vicepreședinți au plecat însă din funcții în luna iulie a anului 2024.

Asta după ce Comisia Europeană a amenințat cu blocarea fondurilor din PNRR (AMEPIP e jalon din PNRR), ca urmare a modului în care a fost numită conducerea agenției. La începutul acestui an, SGG a încercat din nou să numească o nouă conducere în fruntea AMEPIP. Datele din SEAP arată că expertul independent în acest al doilea proces de recrutare a fost aceeași firmă din Cluj-Napoca, Arc Consulting.

Suma plătită î a fost însă de doar 81.000 lei, adică circa jumătate din suma plătită acum, în octombrie 2025.

Cele mai scumpe servicii de recrutare

Aceeași firmă, Arc Consulting SRL, a câștigat contractul pentru recrutarea noilor . Suma acceptată a fost de 29.000 lei, sau 5.800 euro, în condițiile în care vorbim de selecția a doi directori pentru cea mai mare companie de stat.

Compania a mai câștigat și contractele pentru recrutarea conducerilor unor companii municipale ale Primăriei Capitalei. Sumele acceptate a fost între patru și cinci mii de euro pe procedură de selecție.

Selecția candidaților, ratată de SGG

În luna aprilie a acestui an, după finalizarea concursului de selecție demarat în luna ianuarie, Guvernul a decis reluarea acestuia după ce a ajuns la concluzia că nu au fost respectate condițiile de transparență, imparțialitate și meritocrație. Deși comisia numită de SGG a selectat trei candidați pentru posturile din fruntea AMEPIP, consultantul independent în procedura de selecție, mai exact firma din Cluj-Napoca, a venit cu propriul raport care a arătat că niciunul dintre cei șapte candidați înscriși nu îndeplinea cerințele minime.

Mai mult, expertul independent a arătat în raportul propriu că, în cadrul interviurilor întrebările adresate candidaților au avut un nivel scăzut de dificultate și că nu au fost testate competențele strategice ale candidaților. „Întrebările nu au fost aplicate și relevante, iar formulările au fost superficiale și au solicitat răspunsuri previzibile, astfel că nu a fost testată astfel complexitatea rolului managerial”, se arată în raportul critic al expertului independent, citat de Economedia.

Cum ambele rapoarte privind procedura de selecție, atât cel al SGG cât și al firmei de recrutare, au ajuns la Comisia Europeană, Executivul a decis că este mai bine să încerce, pentru a treia oară, să numească șefii agenției. Miza era reprezentată de cele 400 de milioane de euro din PNRR, jalonul pentru selecția corectă a conducerii AMEPIP. Termenul dat de Comisie a fost de șase luni, așa că în august, SGG anunța un nou proces de selecție.

Ce salariu are acum șeful AMEPIP

Între timp, conducerea AMEPIP a fost asigurată de fosta senatoare PSD, Corina Crețu, numită în octombrie 2024. Aceasta și-a încheiat mandatul provizoriu în luna aprilie, atunci când a fost numită consul general la Salonic. În prezent, conducerea AMEPIP este asigurată de către vicepreședintele Ciprian Cătălin Hojda.

Potrivit datelor de pe site-ul instituției, indemnizația brută lunară încasată de acesta în luna septembrie a fost de 42.525 lei. Asta înseamnă un salariu net lunar de peste 24.800 lei, adică aproape 5.000 de euro.

Anunțul de publicitate, cât un autoturism de lux

Dacă în cele două proceduri de selecție serviciile de recrutare se ridică la puțin peste 45.000 de euro, SGG a plătit circa 35.000 de euro doar pentru publicarea anunțului de recrutare în presa scrisă.

Mai exact, este vorba de suma de plus un tabel cu legendă în mai multe publicații de specialitate din țară. Contractul a fost câștigat de firma ZN PR & Events. Aceeași firmă a mai primit 990 euro de la SGG pentru publicarea unei erate la anunțul inițial.

În caietul de sarcini, Secretariatul General al Guvernului, care alocase inițial 40.000 de euro pentru anunțul de recrutare, specifica că dorește publicarea anunțului în ediția tipărita și online a unui cotidian economic național, cu o poziție fixă pe homepage timp de 24 ore, plus anunțuri de câte 3 pagini în edițiile tipărite a trei ziare, dar și pe mai multe site-uri online.

Câți bani a plătit SGG pentru alte anunțuri de recrutare

Anunțul pentru concursul de selecție al șefilor AMEPIP a fost cel mai scump anunț achiziționat de către Secretariatul Guvernului. Spre exemplu, la aceeași firmă de publicitate, SGG a plătit 8.600 de euro pentru anunțul de recrutare al șefilor Transgaz. În luna iulie a acestui an, SGG a plătit 6.220 euro pentru publicarea a patru anunțuri de recrutare.

În total, doar pentru concursurile de selecție al șefilor AMEPIP SGG a cheltuit 402.000 lei, adică circa 80.000 de euro.