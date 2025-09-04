Suma uriașă plătită de România pe dobânzi în primele șapte luni din 2025. Cât a ajuns datoria țării și cu cât s-a împrumutat guvernul în fiecare lună

La începutul anului, Tanczos Barna, la acea dată ministru al finanțelor publice, în prezent vice-premier, declara că, în ceea ce privește bugetul pe anul 2025, deficitul urma să fie de 7%, asta fără alte creșteri de taxe și reduceri de cheltuieli. Dacă acestea urmau să se întâmple, deficitul urma să scadă și mai mult. Acum, la jumătatea anului, după mai multe măsuri de austeritate și noi taxe, premierul spune că speră ca deficitul să fie măcar 8%.

Ce dobânzi a plătit România până acum în 2025?

„Nu cred că putem încheia anul cu un deficit sub 8% din PIB”, a declarat premierul Ilie Bolojan în urmă cu două zile, subliniind că, fără măsurile pe care Executivul le-a luat deja, deficitul real la bugetul de stat ar fi fost de „aproape 10%”. În termeni nominali, asta ar fi însemnat cheltuieli cu aproape 200 de miliarde de lei peste veniturile de la bugetul de stat.

Execuția bugetară după primele șapte luni din an, adică cheltuielile efective efectuate și veniturile încasate în această perioadă, arată o creștere semnificativă a dobânzilor pe care le plătește statul român. Mai exact, vorbim de 31,7 miliarde plătite pentru dobânzi, în creștere cu 45% față de anul precedent.

Concret, față de anul trecut, statul român a plătit cu 9,8 miliarde de lei mai mult doar pe dobânzile la împrumuturile contractate. Procentual, suma a ajuns la 1,7% din PIB, față de doar 1,2% anul trecut. Comparativ, întreg bugetul alocat Apărării a fost de 2,24%, deci dobânzile au ajuns să însemne trei sferturi din securitatea țării.

Cum au crescut dobânzile plătite de România

Per total, la finalul anului 2024, România plătise 36,2 miliarde de lei (2,1% din PIB) doar dobânzile la împrumuturile contractate, în creștere cu 21% față de anul anterior. În 2023, suma plătită fusese de doar 29 de miliarde (1,9% din PIB). Practic, dobânzile pe primele șapte luni au depășit totalul plătit în anul 2023.

În acest an s-a putut observa o creștere exponențială, pe fiecare lună a sumelor plătite cu titlu de dobânzi de către statul român. Spre exemplu, doar în luna ianuarie, dobânzile au însemnat 3,8 miliarde, cu 130% mai mult decât în luna ianuarie a anului 2024.

După primele trei luni, dobânzile plătite de Executiv ajunseseră la 12,5 miliarde, în creștere cu aproape 64% față de aceeași perioadă a anului anterior. La finalul lunii iunie, practic momentul în care actualul guvern și-a preluat mandatul, România plătise 25,2 miliarde pe dobânzi, o creștere cu 43% față de 2024.

Estimarea economiștilor este că, până la finalul anului, dobânzile plătite de România vor crește cu 17 miliarde față de anul anterior, adică vor ajunge la peste 53 de miliarde de lei. Aceasta este o sumă cu 10 miliarde peste bugetul Ministerului Apărării din acest an.

Câți bani s-a împrumutat România în 2025

Așa cum arată și graficul de mai sus, în ultimii ani dobânzile pe care le-a plătit statul român au crescut constant, Asta ne arată că în acești ultimi ani România s-a împrumutat tot mai mult, la dobânzi tot mai mari, iar în 2024 a făcut acest lucru mai mult decât în anii precedenți. Asta și pentru că a avut nevoie să finanțeze un deficit oficial de 9,3% din PIB, cel mai mare din UE.

Chiar la începutul lunii iulie, lună pentru care avem toate aceste date, vice-premierul Tanczos Barna spunea, întrebat fiind cine e vinovat pentru deficitul din 2024, că e vorba de banii în plus la pensii și investiții. „Vinovaţii: cei care au plătit salarii în plus, pensii în plus, investiţii în plus. Banii nu s-au dus în altă parte, n-au plecat din ţară. Tot ce a însemnat creştere de deficit s-a regăsit în buzunarul pensionarilor, în buzunarul bugetarilor, în companiile care făceau autostrăzi sau drumuri, canalizări, apă, în zona rurală, şcoli, spitale, cât s-a făcut”, spunea liderul UDMR.

Datele Ministerului Finanțelor în ceea ce privește datoria publică arată că, în anul 2024, datoria publică a României a crescut de la 48,9% la 54,8% din PIB. În termeni nominali, aceasta a crescut cu aproape 180 de miliarde lei, de la 784,23 miliarde la 963,9 miliarde.

Mai mult, în 2024 împrumuturile pe termen scurt ale României au crescut semnificativ: de la 50 de miliarde în 2023, la 80 de miliarde. Până în luna aprilie, autoritățile reușiseră să reducă datoria pe termen scurt cu aproape 5 miliarde de lei.

După primele patru luni din acest an, datoria publică a României ajunsese la 56,6% din PIB, trecând de pragul a o mie de miliarde. Mai exact, datoria României era la finalul lunii aprilie 1.013 miliarde lei.

Datele defalcate pe luni, arată că în februarie datoria României a înregistrat o creștere cu 26 de miliarde, ajungând la 990 de milioane, de la 964 la finalul lunii ianuarie. În următoarele două luni aveau să fie adăugate alte 23 de miliarde, 8 miliarde în luna martie și alte 15 miliarde în aprilie.

La ce dobânzi a ajuns să se împrumute România

Anul trecut, dobânzile la obligațiunile de stat cu maturitate la zece ani erau de 6,64%. Astăzi, la un an distanță, ele sunt cu un procent mai mare, ajungând la 7,64%. La aceste obligațiuni, ca și la cele cu maturitate la cinci ani, în ultimele zile s-a înregistrat o creștere cu 0,3% (față de săptămâna trecută) și de aproape jumătate de procent față de luna iulie. Asta înseamnă că, față de iulie 2025, când statul român se împrumuta la o dobândă de 7,04%, astăzi dobânda este cu 0,5% mai mare.

Trebuie subliniat că maximul ultimei perioade a fost atins în luna mai, atunci când dobânda ajunsese la 8,55%.

Și la împrumuturile pe termen scurt statul român plătește o dobândă semnificativă. La împrumuturile pe 6 luni, dobânda acum este de 6,9%, după maximul de 8,45% din 13 mai. La împrumuturile pe un an, dobânda la care se împrumută statul a ajuns la 7,1%, valoare care s-a menținut constantă încă din luna iunie, cu mici variațiuni.