Și-a donat de curând ziua de naștere, iar acum s-a aflat care este suma uriașă plătită pentru o oră de antrenament cu David Popovici. Sportivul român, care este campion olimpic, este unul dintre cei mai apreciați în momentul de față.

Suma uriașă plătită pentru o oră de antrenament cu David Popovici

David Popovici nu mai are nevoie de nicio prezentare. A adunat numeroase premii în palmares, dar nu a stat deoparte nici în afara bazinului de înot. De-a lungul timpului s-a implicat în multe acțiuni umanitare din țara noastră.

Înotătorul a decis că este momentul să recurgă la un nou gest finantropic. La scurtă vreme după ce a donat banii primiți de ziua sa de naștere a decis să scoată la licitație o sesiune de înot. Aceasta este oferită în semn de sprijin pentru copiii și tinerii cu dizabilități.

Campionul olimpic, care , nu a stat deloc pe gânduri și nici cei care îi urmăresc activitatea sportivă. Licitația a fost făcută pentru persoanele care sunt dispuse să scoată din buzunar cel puțin 500 de euro. Surpriza, însă, vine abia acum.

O persoană și-a dorit extrem de mult să se pregătească timp de o oră cu David Popovici și nu s-a uitat la bani. Potrivit casei de licitații , sumă uriașă plătită pentru 60 de minute de antrenament a fost de 3.250 de euro.

Unde se duc banii pentru ora de antrenament cu David Popovici

Renumita casă de licitații cu sediul în București a anunțat că licitația s-a desfășurat inițial în mediul online. Ulterior, a avut loc o licitație fizică. Aceasta a fost programată pentru ziua de marți, 21 octombrie 2025.

Banii care au fost achitați pentru o oră de antrenament cu vor ajunge în conturile asociației Climb Again. Concret, este vorba de un ONG care își propune să le dea o șansă la o viață normală copiilor și tinerilor cu nevoi speciale.

Organizația non-guvernamentală a fost înființată de către Claudiu Miu, fost campion balcanic la cățărări. A luat naștere în anul 2014, fiind afiliată la Federația Română de Alpinism și Escaladă (FRAE).

Climb Again organizează sesiuni gratuite de terapie prin escaladă, kinetoterapie și consiliere psihologică. Acestea se adresează copiilor și tinerilor cu dizabilități, cum ar fi deficiență de vedere, de auz, tulburare de spectru autist, tulburări neuromotorii, deficiențe asociate.