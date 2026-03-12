Suma uriaşă strânsă de DDB pentru a ajuta Dinamo: “Toţi banii au fost băgaţi în club!”. Cum funcţionează programul în ziua de azi

ADVERTISEMENT

Dinamo este într-o situație foarte bună în prezent, dar ultimul deceniu nu a fost atât de blând cu echipa din „Ștefan cel Mare”. Eduard Galan a dezvăluit cu ce sumă a ajutat programul DDB echipa bucureșteană și cum se implică astăzi la club.

Suma uriaşă strânsă de DDB pentru a ajuta Dinamo la greu

Dinamo a traversat, recent, ani grei pentru clubul care obișnuia să scrie istorie în fotbalul românesc. Echipa din „Ștefan cel Mare” a fost corigentă la capitolul financiar, iar ca formă sportivă, a ajuns chiar să retrogradeze în Liga 2.

, este președintele programului DDB, de care s-a legat practic salvarea lui Dinamo. El a dezvăluit suma totală strânsă și cum a fost posibil să intre în posesia acelor bani,

„Noi nu puteam avea un buget predictibil pe mai mult de o lună. Noi nu puteam să spunem că, uite, anul ăsta… Noi discutam și spuneam că ne trebuie 2,5 milioane, 3 milioane de euro anul ăsta, dar nu puteam să facem bani dintr-o minune. Am reușit să strângem în decurs de patru ani suma de 3,6 milioane de euro. Din care 6 milioane de lei i-am cedat la masa credală tocmai că să treacă ultimul plan de insolvență. Și am mai rămas cu 2 milioane pe care le-am adus apoi la capitalul social, 2 milioane de euro. Că vorbesc și în lei și în euro, mi-e mai ușor.

Aveam certitudinea că avem credibilitate și chiar ne-am și putut împrumuta în numele asociației, fără garanții, că noi nu avem garanții, de anumiți bani în anumite situații critice. Datoriile au fost returnate integral către oameni de afaceri care efectiv ne-au sprijinit, au venit lângă noi și au spus, da, ok, te ajut, îți dau. Toate datoriile au fost returnate integral!”, a spus inițial Eduard Galan.

Cum funcționează azi programul DDB. Ce rol are în sprijinul lui Dinamo

În prezent, programul DDB are o cu totul altă menire. Eduard Galan a dezvăluit că totul se concentrează acum pe sprijinul categoriei de juniori și al academiei clubului. În ceea ce privește numărul actual de cotizanți, el a precizat că sunt înregistrate aproximativ 3.900 de carduri active.

„DDB-ul ajută Dinamo, dar e concentrată, conform protocolului cu Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă, e concentrată pe centrul de copii și juniori și academia. Tot ce adunăm noi merge la Academie, care e aceeași, face parte tot din SC Dinamo 1948.

Acum sunt 3.900 și un pic de carduri active. Foarte mulți și-au prelungit pe 3-4 ani la anumite apeluri ale noastre. Sunt foarte mulți care au 2-3 carduri pe familie, adică inclusiv copii sub 18 ani. Membrii cu drept de vot sunt vreo 1600, care au semnat adeziunea. Cam fiecare familie are cam 2 carduri.

Ideea că noi membrii care au susținut o perioadă de la două luni până la sub un an am avut mulți, 17.000. Dar recurența, pentru că nu au participat, nucleul dur, ăsta este, 3.000 – 4.000”, a mai spus Eduard Galan.

Cum poți să te alături programului DDB

Ulterior, Eduard Galan a detaliat procesul prin care orice susținător al lui Dinamo poate să se implice în programul DDB, urmând niște pași simpli. Ce presupune contribuția propriu-zisă, de fapt.

„Intră pe program DDB și intră în contul lor dacă îl au. Dacă nu mai știu parola, ne trimit nouă pe contact arond program DDB cererea ca să le resetăm parola. Le trimitem parola și e un buton simplu, prelungește abonamentul. Cu cardul, 48 de euro, ce înseamnă 242 de lei, cred, pe an. Și asta e tot.

Semnează adeziunea și la următoarea adunare generală a membrilor, care e prima când e făcut programul DDB și asta e o altă datorie pe care eu trebuie să o duc până la capăt, care va fi anul ăsta, vor putea să stea în față în față, fiecare cu fiecare și să pună întrebări, să discutăm. Nu doar pe Facebook, nu doar pe WhatsApp”, a mai spus Eduard Galan la „FANATIK Dinamo”.