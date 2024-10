Suma uriașă strânsă de Mihai Morar, în câteva ore. Vedeta a venit alături de David Popovici și adună fonduri pentru 11 orfani

Mihai Morar este alături de David Popovici în campania demarată pentru construirea unei case pentru cei 11 copii dintr-un orfelinat din sectorul 5 al Capitalei. Moderatorul radio a reuşit deja să strângă o sumă impresionantă în doar câteva ore, în această dimineaţă.

Câţi bani a strâns Mihai Morar pentru campanie

Luni dimineața, Mihai Morar a dat startul strângerii de fonduri pentru viitoarea casă a celor 11 copii. Moderatorul şi-a propus să ajungă la suma de 50.000 de euro. El a reuşit să strângă 29,387 euro, în doar câteva ore. Perioada în care se pot face donaţiile este 14-23 octombrie.

De asemenea, a avut şi o surpriză din partea copiilor. Dat fiind faptul că astăzi este lui de naştere, moderatorul a fost surprins de către cei mici, chiar în studioul său. Copiii au venit la Mihai Morar cu tort şi coifuri, drept cadou pentru împlinirea celor 43 de ani.

“Începând de astăzi, 14 octombrie, chiar de ziua mea – și timp de 10 zile – facem însă ceva, împreună, pentru sufletul LOR. Azi vă cer să fim noi forță pentru 11 copii. I-am cunoscut când mi-au adus la radio un tort și coifuri și îmbrățișări de ziua mea. I-am simțit atât de vulnerabili, și, totuși, atât de puternici, pentru tot ce viața asta le-a luat: dreptul de a avea părinții lângă ei și șansa de a fi sănătoși.

50.000 de euro este suma pe care eu am decis să o strâng pentru casa lor, alături de Hope and Homes for Children, de David Popovici, Amalia Enache, Marius Manole și Alexandru Tomescu. David a pornit fundația casei săptămânile trecute. Noi, acum, ridicăm pereții, pentru ca într-un an să le dăm acestor copii o casă, un loc sigur și protejat. Să le dăm măcar puțin din ceea ce fiecare copil merită să aibă”, a spus Mihai Morar, potrivit .

O donaţie reprezintă şansa de a face un podcast alături de Mihai Morar

Campania demarată de Hope and Hopes for Children are ca obiectiv construirea unei case familiale pentru 11 copii dintr-un orfelinat din sectorul 5 al Capitalei. David Popovici, Mihai Morar, Amalia Enache, Marius Manole şi Alexandru Tomescu s-au alăturat campaniei, în calitate de ambasadori ai fundației. Aceştia oferă un lucru drag lor, unuia dintre donatori. Mai exact, cine donează intră automat într-o tombolă, iar câştigătorul are şansa să primească cadoul oferit de vedete.

Mihai Morar a pus la bătaie un podcast. Norocosul câştigător va face un podcast alături de moderatorul radio. ”Voi fi onorat să îl cunosc la finalul campaniei pe unul dintre cei care va face o donație de minim 50 de lei pe pagina de campanie. Să îl invit în studioul meu și să tragem un podcast Fain&Simplu, pentru sufletul nostru”, a mai spus acesta.

Mihai Morar a reuşit să strângă o sumă impresionantă în doar câteva ore. Acesta a adunat aproape 60% din suma necesară cauzei umanitare. Acest lucru vine ca un cadou chiar de ziua lui de naştere. Reamintim că a strâns peste 160.000 de euro în doar zece zile, pentru construirea casei familiale. Sportivul a depăşit cu mult suma pe care şi-o propusese iniţial.

”Nu mi-am imaginat însă că în primele 24 de ore de la primul meu mesaj, se vor strânge peste 50.000 de euro, aproape jumătate din sumă – și nici că voi depăși suma propusă ca obiectiv, deși mi-am dorit. Dar mai sunt multe cărămizi de pus la casă, de aceea vă rog să rămâneți alături de noi și de copii”, declara David Popovici în urmă cu câteva zile.