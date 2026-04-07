Suma uriașă „uitată” de primăria condusă de Robert Negoiță în conturile companiilor municipale. Sectorul 3 trăiește din creditele luate de la bănci

Schemă financiară cu costuri uriașe pentru cetățenii Sectorului 3 pusă în practică de primăria locală. În timp ce Primăria Sectorului 3 își susține programul de cheltuieli cu împrumuturi uriașe, estimate de publicația noastră la peste un miliard de lei, împrumuturi la care plătește dobânzi substanțiale, aceeași instituție a reușit performanța să uite mai multe milioane de lei în conturile companiilor locale. Vorbim practic de banii cetățenilor care sunt de uitați în buzunarele unor companii private.

Dobânzi de sute de milioane de lei la împrumuturi colosale

În primele două luni ale acestui an, Primăria Sectorului 3 a plătit 17 milioane lei, doar dobânzi și comisioane pentru creditele luate de la băncile din țară. Suma este semnificativă, reprezentând aproape jumătate din cât a colectat primăria din impozitul pe locuințe de la locuitorii din sector – 40 de milioane lei, impozit și taxa pe clădiri de la persoane fizice. Anul trecut, primăria condusă de Robert Negoiță a plătit nu mai puțin de 106 milioane, cheltuielile totale pentru datoria publică internă.

Cu un an înainte, în anul 2024, costurile datoriei locale se ridicaseră la o sumă similară, mai exact 101 milioane lei. Așa cum FANATIK a scris recent, comparând cheltuielile tuturor celor șase primării de sector din Capitală, . Raportat la cheltuielile cu dobânzile din 2024, an în care dobânzile la creditele interne ale UAT-urilor românești în 2024 erau în general în intervalul 7-9% pe an, putem estima o datorie de circa 1,25 miliarde lei pentru primăria condusă de Robert Negoiță.

În același an însă, Primăria Sectorului 3 pur și simplu „uita” o sumă colosală în conturile companiilor municipale deținute de Consiliul Local Sector 3.

Milioane de lei uitate în conturile companiilor municipale

În același an 2024, în care Primăria Sectorului 3 plătea peste 100 de milioane lei pentru creditele contractate de la băncile interne, aceeași primărie „uita” efectiv să încaseze peste 8,3 milioane lei reprezentând profitul pe care companiile municipale l-au realizat. Informația apare într-un raport recent al Curții de Conturi, publicat după un control de audit privind situațiile financiare ale primăriei la finalul anului 2024.

„Din verificarea efectuată asupra categoriei economice „Venituri proprii”, s-a constatat că, în anul 2024, la nivelul UAT Sector 3, nu s-a urmărit realizarea la bugetul local a veniturilor din dividende în sumă totală de 8.327.039 lei, datorate de 4 societăți comerciale: Internet și Tehnologie S3 SRL, Algoritm Construcții S3, A.D.P.D.B. S.A. și SC Administrare Active Sector 3 SRL, societăți comerciale cu capital majoritar al UAT Sector 3, care au realizat profit în anii 2021, 2022 şi 2023”, se arată în documentul citat.

Cu alte cuvinte vorbim de o sumă importantă de bani, circa 1,6 milioane de euro, bani publici care erau pe cale să dispară în drumul de întoarcere către conturile primăriei. Practic, Primăria Sectorului 3 capitalizează aceste firme prin faptul că le dă bani pentru investiții și utilaje, firmele încheie contracte cu primăria, contracte de pe urma cărora au făcut și un profit frumos. Problema este că în momentul în care acești bani trebuiau să se întoarcă în conturile primăriei, acționarul majoritar, se pare că acest circuit s-a blocat.

Mai mult, documentul citat spune că aceste spune nici măcar nu erau evidențiate în contabilitate, practic acești bani nici măcar nu figurau în actele primăriei, deci era ca și cum nu ar fi existat de încasat. Mai mult, nu a fost vorba de o eroare de un an sau de o lună, ci o eroare care s-a perpetuat timp de trei ani.

„Neevidențierea drept creanțe și neurmărirea încasării până la 31.12.2024 a unor venituri din dividende nete în sumă totală de 8.327.039 lei cuvenite acționarului majoritar Consiliul Local Sector 3 (…) aferente exercițiilor financiare ale anului 2021, 2022 şi 2023”, se mai arată în Raportul Curții de Conturi.

Alte sume uitate de primăria lui Negoiță

Documentul citat subliniază că problema celor 8 milioane de lei a fost menționată într-o Minută de conciliere din ianuarie 2026, ceea ce indică că Primăria a încercat probabil să justifice situația, dar Curtea de Conturi nu a acceptat explicațiile, menținând abaterea ca fiind una certă și cerând recuperarea banilor. Cazul este cu atât mai relevant cu cât, așa cum FANATIK a scris recent, una dintre aceste companii municipale s-a ocupat de renovarea Halei Laminor, un mega-contract de 62 milioane lei, .

Acestea nu sunt însă singurele sume pierdute de primăria lui Negoiță. Raportul Curții de Conturi menționează venituri de peste 100.000 lei neîncasate din impozitele pe locuință de la persoane fizice și firme. E vorba de una dintre cele mai frecvente metode prin care bugetele locale sunt văduvite de venituri, mai exact, mai că Primăria a încercat probabil să justifice situația, dar Curtea de Conturi nu a acceptat explicațiile, menținând abaterea ca fiind una certă și cerând recuperarea banilor.

Vina primăriei este că nu a verificat realitatea din teren și a acceptat declarațiile pe proprie răspundere.

Datorii de peste 120 milioane, ascunse în contabilitate

Tabloul perfect al ingineriilor financiare de la Primăria Sectorului 3 este completat de modul în care apare datoria publică în evidența contabilă. Mai exact, la finalul anului 2024, primăria lui Robert Negoiță a uitat să treacă în contabilitate, la capitolul, datorie totală, suma de 123 milioane lei.

„Din verificarea categoriei de operațiuni ,Datorii totale” s-a constatat că Sectorul 3 al Municipiului București nu a respectat principiul contabilității pe bază de angajamente şi independenței exercițiului financiar, prin neînregistrarea datoriilor reprezentând cheltuieli efectuate pentru lucrări de renovare blocuri, elemente de joacă, automăturătoare de mare capacitate, autoturisme electrice, precum şi alte cheltuieli, aferente perioadei noiembrie-decembrie 2024 în sumă de 123.396.179 lei”, se arată în documentul citat.

Documentul arată și că aceasta nu a fost o simplă eroare umană sau că este vorba despre niște facturi care au fost rătăcite în instituție. Concret, auditorii Curții de Conturi au cerut toate facturile din noiembrie și decembrie (2024) și au constatat că ele figurau la registratura instituției.

„S-a constatat că Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti nu înregistrat în evidența contabilă toate facturile primite, aferente perioadei 01.11-31.12.2024, deşi acestea au fost înregistrate la registratura instituției”, arată raportul Curții de Conturi, consultat de FANATIK.

Practic, facturile au intrat oficial în instituție, dar au fost blocate la poarta contabilității, fie cu intenție fie din cauza unei deficiențe majore în circuitul acestor documente. Acest lucru avantajează direct primăria, mai ales când e vorba de o primărie care se împrumută masiv de la bănci, pentru că face ca instituția să pară mai solvabilă și mai eficientă financiar în fața consiliului local, a băncilor (dacă au credite) sau a cetățenilor.

Lipsa acestor bani a fost unul dintre motivele principale pentru care auditorii Curții au susținut că raportul financiar prezentat de primărie este „neconform cu realitate”. În același timp, primăria lui Negoiță face împrumuturi masive la bănci, dar uită să colecteze banii cetățenilor din conturile companiilor municipale, aceleași companii care primesc contractele locale și care încearcă să sifoneze milioane de lei din bugetul local.