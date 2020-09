Sume amețitoare puse la bătaie pentru meciul Anthony Joshua – Tyson Fury, bătălia titanilor din box

Anthony Joshua vs Tyson Fury, meciul de vis pentru orice fan al boxului, este la un pas să se realizeze în 2021.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Meciul meciurilor de la categoria grea poate unifica titlurile WBA, WBO, IBF și IBO deținute de Joshua cu cel în versiunea WBC aflat în posesia lui Tyson Fury.

Promotorul Eddie Hearn, cel care se ocupă de Anthony Joshua, a declarat pentru SkySports că se află în contact permanent cu directorul Top Rank, Bob Arum, omul care ghidează destinul sportiv al lui Tyson Fury.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Discuții avansate pentru două posibile confruntări în 2021

Hearn a declarat că tratativele pentru organizarea unor evenimente directe în care sunt implicați cei doi se află în discuții avansate: “Da, am discutat mai multe subiecte cu Bob Arum. Sunt foarte sigur că vom fi martorii unei duble confruntări între cei doi în 2021. Cred că suntem în pragul de a parafa înțelegerea cu Bob Arum. Nu am semnat-o, încă, dar toate discuțille conduc spre o înțelegere.”

Până la momentul intâlnirii, cei doi au alte meciuri programate în acest an. Joshua boxează pe 12 decembrie cu challanger-ul Kubrat Pulev, iar Tyson Fury are parte de o nouă întânlire cu Deontay Wilder pe 19 decembrie.

ADVERTISEMENT

Anthony Joshua nu se teme de Tyson Fury, acesta se declară pregătit de o întânlire directă: “Nu îmi este teamă de Fury, dacă are o bărbie mai rezistentă decâț a mea sau un croșeu mai periculos asta rămâne de văzut, vreau doar să intru în ring și să demonstrez ce pot. Am luptat cu 5 campioni și am participat în două meciuri de unificare a centurilor de-a lungul a șase ani de carieră. Dacă Fury vorbește serios că vrea să mă întânlească, atunci eu sunt pregătit.” a declarat acesta.

Eddie Hearn: “Fury va fi făcut knock-out de către Joshua”

Sumele din box pentru un meci de asemenea anvergură ajung la cote amețitoare comparativ cu alte sporturi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Promotorul Eddie Hearn mizează pe sportivul său în eventualitatea unui super meci și anunță o miză fabuloasă pe care cei doi vor lupta: “Există un meci mai important în lumea greilor în momentul de față? Cu siguranță nu! Sute de milioane de dolari sunt la mijloc pentru aceste două lupte. Bani, glorie succes, notorietate, tot acest pachet îl va motiva pe Joshua să îl facă knock-out pe Fury.”

Conform surselor sumele vehiculate pentru fiecare meci în parte depășesc suma de 100 de milioane de dolari.