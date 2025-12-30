Sport

Sumele exorbitante „aruncate” de cluburile de fotbal pentru impresari în 2025! Echipele din Premier League au cheltuit cel mai mult

Anul 2025 a fost unul record la capitolul încasărilor înregistrate de agenţii de jucători. Pentru prima dată în istorie, cluburile au cheltuit mai mult de un miliard de dolari pe comisioanele date impresarilor.
Marian Popovici
31.12.2025 | 00:00
Sumele exorbitante aruncate de cluburile de fotbal pentru impresari in 2025 Echipele din Premier League au cheltuit cel mai mult
SPECIAL FANATIK
Sumele exorbitante "aruncate" de cluburile de fotbal pentru impresari în 2025! Echipele din Premier League au cheltuit cel mai mult. Sursa: hepta.ro
ADVERTISEMENT

Perioada de mercato din vara anului 2025 a stabilit un nou record în ceea ce priveşte sumele investite în transferuri, cluburile de fotbal plătind peste 12 miliarde de dolari, recordul fiind stabilit de Alexander Isak, transferat de Liverpool cu 165 de milioane de dolari de la Newcastle.

Cluburile au plătit peste 1 miliard de dolari pe agenţii de jucători

A fost cel mai profitabil an şi pentru agenţii de jucători. Un studiu publicat de cei de la FIFA relevă faptul că pentru prima dată suma plătită de cluburi agenţilor de jucători a trecut de un miliard de dolari într-un an.

ADVERTISEMENT

Între 1 ianuarie şi 1 decembrie 2025, cluburile de fotbal au plătit 1.37 miliarde de dolari sub formă de „comision” impresarilor. O creştere cu 90% faţă de anul 2024 şi peste 50% faţă de 2023.

În urmă cu doi ani a fost înregistrat recordul în ceea ce priveşte sumele plătite impresarilor, 889.4 milioane de dolari, dar această sumă a fost spulberată în 2025, cu cei 1,37 miliarde de dolari.

ADVERTISEMENT
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
Digi24.ro
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin

Peste 10.000 de agenţi sunt înregistraţi la FIFA!

Aşa cum era de aşteptat, cluburile din Premier League deţin acest record, cu 375 de milioane de dolari plătiţi impresarilor. Pe locul secund sunt cluburile din Bundesliga, care au plătit 165 de milioane.

ADVERTISEMENT
O nouă tragedie! BILD: ”Câtă durere poate îndura Mihaela Rădulescu într-un timp atât...
Digisport.ro
O nouă tragedie! BILD: ”Câtă durere poate îndura Mihaela Rădulescu într-un timp atât de scurt?”

10,525 de agenţi FIFA sunt înregistraţi în decembrie 2025. Din anul 2023, impresarii trebuie să treacă un examen organizat de FIFA pentru a putea fi agent de jucători.

Patricio Varela, şeful agenţilor din cadrul FIFA a declarat: „Cifrele din acest an confirmă relevanța tot mai mare a agenților de fotbal în fotbalul profesionist. Ne așteptăm ca această tendință să continue și anul viitor, ceea ce subliniază importanța existenței unui Regulament FIFA cuprinzător și aplicabil privind agenții de fotbal pentru a sprijini această evoluție.”

ADVERTISEMENT
  • 165.000.000 de dolari a plătit Liverpool pe Alexander Isak
  • 1.370.000.000 de dolari au plătit cluburile de fotbal doar pentru comisioanele impresarilor în 2025
Cupa Africii 2025. Doi jucători din SuperLiga sunt în optimi chiar și după...
Fanatik
Cupa Africii 2025. Doi jucători din SuperLiga sunt în optimi chiar și după 0-3 cu Senegal. Se știu toate echipele calificate
Petrolul, răspuns acid pentru Gino Iorgulescu: ”A fost neinspirat. LPF nu ne-a dat...
Fanatik
Petrolul, răspuns acid pentru Gino Iorgulescu: ”A fost neinspirat. LPF nu ne-a dat avans din drepturile TV”
Povestea celui mai viral artist de circ. De la viața în casa de...
Fanatik
Povestea celui mai viral artist de circ. De la viața în casa de copii, la peste 300.000 de urmăritori în mediul online
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Marius Lăcătuș, ironizat în direct la DigiSport: 'Dacă aveam și noi bani de...
iamsport.ro
Marius Lăcătuș, ironizat în direct la DigiSport: 'Dacă aveam și noi bani de la MApN, ne băteam la cupele europene'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!