Sumele exorbitante „aruncate” de cluburile de fotbal pentru impresari în 2025! Echipele din Premier League au cheltuit cel mai mult

Perioada de mercato din vara anului 2025 a stabilit un nou record în ceea ce priveşte sumele investite în transferuri, cluburile de fotbal plătind peste 12 miliarde de dolari, recordul fiind stabilit de .

Cluburile au plătit peste 1 miliard de dolari pe agenţii de jucători

A fost cel mai profitabil an şi pentru agenţii de jucători. Un studiu publicat de cei de la FIFA relevă faptul că pentru prima dată suma plătită de cluburi agenţilor de jucători a trecut de un miliard de dolari într-un an.

Între 1 ianuarie şi 1 decembrie 2025, cluburile de fotbal au plătit 1.37 miliarde de dolari sub formă de „comision” impresarilor. O creştere cu 90% faţă de anul 2024 şi peste 50% faţă de 2023.

În urmă cu doi ani a fost înregistrat recordul în ceea ce priveşte sumele plătite impresarilor, 889.4 milioane de dolari, dar această sumă a fost spulberată în 2025, cu cei 1,37 miliarde de dolari.

Peste 10.000 de agenţi sunt înregistraţi la FIFA!

Aşa cum era de aşteptat, , cu 375 de milioane de dolari plătiţi impresarilor. Pe locul secund sunt cluburile din Bundesliga, care au plătit 165 de milioane.

10,525 de agenţi FIFA sunt înregistraţi în decembrie 2025. Din anul 2023, impresarii trebuie să treacă un examen organizat de FIFA pentru a putea fi agent de jucători.

Patricio Varela, şeful agenţilor din cadrul FIFA a declarat: „Cifrele din acest an confirmă relevanța tot mai mare a agenților de fotbal în fotbalul profesionist. Ne așteptăm ca această tendință să continue și anul viitor, ceea ce subliniază importanța existenței unui Regulament FIFA cuprinzător și aplicabil privind agenții de fotbal pentru a sprijini această evoluție.”

