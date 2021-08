Sumele infime încasate de echipele de handbal din drepturile tv! Ultima clasată din Liga Naţională a luat 500 de euro. Exclusiv

Liga Națională de handbal feminin este una dintre cele mai puternice din Europa, în timp ce la masculin, Dinamo se anunță una dintre echipele care vrea să se bată cu granzii din EHF Champions League. Cu toate acestea, echipele din campionatul României încasează o sumă infimă din drepturile tv.

Sumele infime încasate de echipele de handbal din drepturile TV! TVR plăteşte 400.000 de euro pe sezon

La fotbal, echipele împart anual 34,1 milioane de euro (cu tot cu TVA), însă la handbal valoarea contractului este mult mai mică. TVR plătește anual 400.000 de euro pentru drepturile de difuzare a Ligii Naționale de handbal masculin și feminin, plus Cupa și Supercupa României.

În aceste condiții, banii care ajung la cluburi sunt foarte puțini. Dacă la fotbal, unele formații supraviețuiesc exclusiv datorită încasărilor din drepturi tv, la handbal unele echipe nu pot să își acopere o deplasare cu suma încasată din aceste drepturi.

Cluburile din Liga Florilor şi Liga Zimbrilor vor împărţi 200.000 de euro

Din informațiile FANATIK, banii din drepturile TV la handbal ar fi trebuit virați încă din luna iulie, însă acest termen a fost depășit şi ei au fost viraţi cu întârziere. O altă nemulțumire a cluburilor a fost legată de faptul că FRH le-a cerut să aproape grila de premiere, însă federalii nu le-au spus și suma pe care o vor împărți.

Anul trecut, echipele de la masculin și feminin au împărțit 149.000 de euro, . În acest an, din informaţiile noastre, cluburile din Liga Naţională au împărţit aproximativ 200.000 de euro, 100.000 pentru fiecare ligă în parte.

FANATIK vă prezintă grila de premiere propusă de FRH şi sumele aferente fiecărui club din Liga Florilor:

CSM Bucureşti a încasat 15.500 de euro din drepturi TV! Ultima clasată a luat 500 de euro

În sezonul trecut, cei 100.000 de euro s-au împărţit în 15 dintre cele 16 echipe prezente la start pentru că formaţia Crişul Chişineu Criş s-a retras din campionat la finalul anului 2020 şi nu a încheiat sezonul.

Sumele încasate de echipele din Liga Florilor din drepturi TV în sezonul trecut:

CSM Bucureşti – 15.500 de euro Minaur Baia Mare – 14.000 de euro SCM Râmnicu Vâlcea – 12.500 de euro Gloria Buzău – 11.000 de euro Măgura Cisnădie – 9500 de euro Rapid – 8000 de euro Gloria Bistriţa – 7000 de euro Dunărea Brăila – 6000 de euro HC Zalău – 5000 de euro CSM Slatina – 4000 de euro SCM Craiova – 3000 de euro Dacia Mioveni – 2000 de euro CSM Galaţi – 1000 de euro CSU Cluj – 1000 de euro Activ Prahova – 500 de euro

Total: 100.000 de euro

* Sumele exprimate sunt estimative

Încasările din drepturi TV, sub 0,5% din bugetul CSM Bucureşti!

Sumele încasate din drepturile tv reprezintă un procent infim din . De exemplu, campioana CSM Bucureşti are un buget de peste 3,5 milioane de euro, iar suma de 15.500 de euro încasată din drepturile TV nu reprezintă nici măcar salariul pe o lună al Cristinei Neagu, care câştigă 17.500 de euro.

Noul sezon din Liga Florilor se anunţă unul extrem de disputat, în condiţiile în care nu mai puţin de 7 echipe se bat la câştigarea titlului de campioană. Este sezonul care adună la start cele mai multe campioane mondiale, europene şi olimpice din istoria campionatului din România.

Noul sezon începe cu meciurile din Cupa României!

Stagiunea începe cu meciurile din Cupa României, care se va desfăşura în această săptămână. Primele două tururi vor avea loc la Bistriţa marţi şi miercuri, în timp ce Turneul Final Four este programat în weekend la Brăila.

Programul meciurilor din Cupa României:

Optimi de finală:

10:10 Minaur Baia Mare – Slatina (tv.frh.ro)

12:50 CS Mioveni – Gloria Buzău (tv.frh.ro)

12:50 Măgura Cisnădie – Dunărea Brăila (tv.frh.ro)

15:30 SCM Râmnicu Vâlcea – CSM Craiova (TVR 2)

15:30 HC Zalău – U Cluj (tv.frh.ro)

18:00 CSM București – Gloria Bistrița (TVR 1)

18:10 Cetate Deva – Stiința Bucureşti (tv.frh.ro)

Sferturi de finală:

Rapid vs. Baia Mare/Slatina

Deva/Știința vs. Zalău/Cluj

Mioveni/Buzău vs. Vâlcea/Craiova

CSM București/Bistrița vs. Cisnădie/Brăila

Liga Florilor va începe weekendul viitor cu confruntarea de vineri, 3 septembrie, dintre CSM Bucureşti şi Ştiinţa Bucureşti. Din acest sezon se revine la formatul clasic tur-retur, după ce anul trecut campionatul a fost disputat sub formă de mini-turnee.

