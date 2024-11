Sumele infime pe care le câștigă un pugilist profesionist român. „Nu cât să supraviețuiești”

Invitații de la FANATIK au purtat un dialog referitor la sumele câștigate de un boxer profesionist român. În plus, sportivii au divulgat banii ce vor fi încasați în urma galei „Return Of The Thrill Gavril 2”, care va avea loc pe 29 noiembrie de la ora 19:00 la Circul Globus.

Boxerii români nu câștigă cât să se întrețină

Banii care intră în contul pugiliștilor profesioniști nu sunt atât de mulți pentru a avea un trai bun. Așa cum au dezvăluit invitații de la emisiune, sumele încasate nu sunt mulțumitoare.

„(n.r. câștigați ceva din sportul ăsta?) Nu cât să supraviețuim”, a precizat Mirel Drăgan. Ulterior, într-o tentă comică, sportivul a precizat o sumă de bani aleatoare referitor la bursele din gala organizată de Anamaria Prodan și Ronald Gavril.

„Eu nu boxez fără bursă de 100.000 de euro. (n.r aceasta este bursa minimă la tine?) Pentru mine, da. Era o glumă, dacă aveam 100.000 de euro nu mă mai vedeai aici în emisiune. (n.r deci discutăm despre câteva mii de euro) Da. 3.000 – 2.000. (n.r. aici cât o să ai?) 3.000, ceva de genul”, a adăugat Mirel Drăgan.

Discuția s-a focalizat pe Andrei Florian, care a afirmat spusele colegului său și a făcut o declarație uimitoare cu privire la sacrificiile pe care le face un pugilist: „Păi asta ziceam. Problema care e: fiind și promotor și așa, din păcate noi băgăm bani din buzunar.

Promotorul trebuie să plătească sportivul, până la urmă. (n.r adică tu te plătești pe tine) Da. Și vedem cu ce o să mă plătesc. (n.r Ronald, bănuiesc, un 10 mii de euro) Ronald e la fel.

Deci hai să-ți zic. Totul e pe bază de BoxRec. În cazul în care noi facem promoțiile, pentru că toți trei suntem proprii promotori. Eu sunt promotorul meu, Mirel e promotorul lui și Ronald e promotorul lui. Acum facem într-adevăr sacrificii. (n.r Ronald tot pe acolo e. 5.000, sau cât?) Cam așa, să zicem”, a rostit Andrei Florian.

Mirel Drăgan: „Ronald va boxa pentru 100.000 de euro”

„Ronald când va boxa la următorul meci sau peste două meciuri, va boxa pe minimum 100.000 de euro.

„Ce se vehiculează în sport, se vehiculează multe avioane. Eu cunosc oameni și sportivi care boxează pe 200 de euro în gale de kickbox. Și la MMA pe 300 de euro. Și la 300 de euro să te bagi la meci de MMA la care după te costă o grămadă refacerea.. adică iei 300 și plătești 500 ca să te refaci după un meci de MMA. Pentru că nu e chiar așa ușor. Cu mânușile ălea mici, fără tibiere, fără cască, fără nimic”, a spus Mirel Drăgan.

Câți bani se fac din galele de entertainment

În cadrul discuției a fost reamintită . Sportivii profesioniști au divulgat sumele pe care participanți la un astfel de show non-profesionist le încasează.

„Aia nu are treabă cu sportul. Ăla e un show. E entertainment. (n.r. ei cât iau ca entertainment?) Mulți bani, mai mulți ca noi. (n.r Perversu’ ia un 10.000 de euro?) Ia, da”, a spus Andrei Florian. Drăgan a adăugat: „(n.r și tu iei 3.000 de euro care muncești de-ți sar capacele?) Dar eu îi apreciez și pe ei pentru că știu să promoveze. (n.r te-ai băga în asta?) Nu.

Pentru că am o carieră în spate și nu am ceva cu cei care luptă acolo. Eu îi respect, respect pe toată lumea care are curaj să intre în ring și să intre în cușcă și când s-a închis cușca ei au rămas acolo. Oamenii ăia sunt de apreciat.

Fiecare cum se promovează, fiecare cu stilul lui, pentru că ei nu sunt sportivi de performanță. Ei se promovează în stilul lor, cu Tik-Tok-ul, cu toate ălea. Au prins foarte bine la public și au foarte multă vizibilitate. Sunt de apreciat, bravo lor. Dar nu înseamnă că mă pot regăsi și eu acolo”.

Gala Return Of The Thrill 2 este o gală pentru români

Având în vedere sumele mici care intră în buzunarele pugiliștilor de performanță, gala organizată de Anamaria Prodan este dedicată exclusiv românilor. Așa cum au mărturisit invitații din emisiune, ei nu se gândesc la bani de data aceasta.

„(n.r. financiar nu e nicio lovitură) Din păcate nu acum. Dacă mi s-ar oferi o sumă de peste 100.000, cred că m-aș gândi. Adică n-aș fi ipocrit. (n.r te-ai duce cu Perversu’ la 100.000) Da, m-aș duce. La 10-20.000 parcă nu”, a mărturisit Drăgan.

Andrei Florian și-a setat obiectivul personal pe care îl are referitor la industria de box din România: (n.r. dacă deveniți campioni mondiali, nu există bonus din partea categoriei respective?) Inclusiv și taxele de centură se plătesc la box. Asta nu înțelege lumea. Atât noi, cât și Canelo (n.r Alvarez), de exemplu. Canelo dacă are toate titlurile: IBF, W, BCW el plătește minim undeva la jumate de milion taxe pe meci.

La fiecare meci tu trebuie să-ți plătești taxele de centură. Practic, este un sport privat. Nu e susținut de stat, nu e susținut de federație, n-ai susținere din nimic. Și din păcate nu avem industrie aici. Cu ajutorul lui Dumnezeu, împreună toți o să clădim așa ceva. Și dacă Dumnezeu ne ajută, în 4 ani vor veni televiziunile din afară să ne dea bani. Ăsta e targetul”.

În cadrul aceleiași discuții, Horia Ivanovici și-a declarat admirația față de pugiliștii români și aprecierea față de sacrificiul făcut de aceștia. Ceea ce l-a făcut pe Mirel Drăgan să ofere un moment de sinceritate: „Fără muncă și disciplină, succes va întârzia să apară”.

