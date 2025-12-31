Sumele reale pe care le încasează CFR Cluj din transferul lui Louis Munteanu în MLS! Bonusuri uriașe pentru performanțele internaționalului român. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Telenovela Louis Munteanu este pe cale să ajungă la final, atacantul fiind pe punctul de a pleca de la CFR Cluj. Jucătorul în vârstă de 23 de ani este la un pas de un transfer în MLS, iar FANATIK a aflat câți bani vor încasa ardelenii.

Câți bani primește CFR Cluj la transferul lui Louis Munteanu în MLS

Presa din SUA a anunțat că pe Louis Munteanu. Dacă toate discuțiile vor avea finalitate, gruparea nord-americană va face cel mai costisitor transfer din istorie.

Din informațiile obținute de FANATIK, CFR Cluj va încasa 5,8 milioane de euro pentru 65% din drepturile federative ale fotbalistului. Astfel, conducătorii din Gruia vor păstra 35% dintr-un viitor transfer al lui Louis Munteanu.

Pe lângă această sumă, ardelenii mai pot încasa bonusuri care pot ajunge până la maxim 2 milioane de euro. FANATIK a aflat că CFR va primi 500.000 de euro în cazul în care DC United va câștiga titlul în MLS.

Dacă internaționalul român va marca cel puțin 10 goluri, bonusul va fi de 100.000 de euro, iar dacă Munteanu va juca titular în 10 meciuri consecutive la noua sa formație, atunci CFR Cluj va mai încasa 150.000 de euro.

Ce salariu va primi Louis Munteanu la DC United

Louis Munteanu poate răsufla ușurat, după luni de amânări, a reușit să prindă un transfer în străinătate. Nu este Europa, dar nu îi va merge rău nici la DC United, una dintre echipele de top din MLS.

Din informațiile obținute de FANATIK, atacantul va semna un contract pe 3 ani cu drept de prelungire pe încă unul și , care va crește gradual cu 10%, pe fiecare an de contract.

Neluțu Varga a confirmat plecarea lui Louis Munteanu

Patronul clubului CFR Cluj, Neluțu Varga, a confirmat pentru FANATIK transferul lui Louis Munteanu. Omul de afaceri a anunțat că .

”Detaliile negocierilor dintre cluburi și jucător au fost încheiate. Acum trebuie puse pe hârtie. S-a negociat tot, s-a acceptat tot. Suma de transfer, salariul jucătorului, bonusuri, totul a fost acceptat de ambele părți. Se va pune totul pe hârtie și vom semna electronic.

Louis Munteanu va pleca să facă vizita medicală aici, în Europa, în Elveția. După ce rezultatul va fi în regulă, vom semna actele. Își va lua viza și va pleca acolo. Vă repet, totul este agreat de ambele părți, este practic închis”, a declarat Varga, pentru FANATIK.

Louis Munteanu a ratat transferuri importante în Europa

Louis Munteanu este perla coroanei la CFR Cluj, iar Neluțu Varga și-a dorit să încaseze o sumă consistentă din transferul jucătorului. Patronul a refuzat câteva oferte interesante în vară, încercând să-l vândă pe atacant pe o sumă mult mai mare.

Au fost discuții avansate cu mai multe cluburi importante din vestul Europei, însă în cele din urmă nu s-a concretizat niciuna dintre ele. Acest lucru l-a afectat extrem de mult pe internaționalul român, randamentul acestuia scăzând vizibil în ultimele luni.