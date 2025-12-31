Sport

Sumele reale pe care le încasează CFR Cluj din transferul lui Louis Munteanu în MLS! Bonusuri uriașe pentru performanțele internaționalului român. Exclusiv

Louis Munteanu este foarte aproape de o mutare spectaculoasă în MLS. Suma reală pe care o primește CFR Cluj de la DC United este de 5,8 milioane de euro pentru 65% din drepturile federative.
Traian Terzian
31.12.2025 | 15:16
Sumele reale pe care le incaseaza CFR Cluj din transferul lui Louis Munteanu in MLS Bonusuri uriase pentru performantele internationalului roman Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Câți bani primește CFR Cluj din transferul lui Louis Munteanu în MLS. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Telenovela Louis Munteanu este pe cale să ajungă la final, atacantul fiind pe punctul de a pleca de la CFR Cluj. Jucătorul în vârstă de 23 de ani este la un pas de un transfer în MLS, iar FANATIK a aflat câți bani vor încasa ardelenii.

Câți bani primește CFR Cluj la transferul lui Louis Munteanu în MLS

Presa din SUA a anunțat că DC United este pregătită să-l achiziționeze în această iarnă pe Louis Munteanu. Dacă toate discuțiile vor avea finalitate, gruparea nord-americană va face cel mai costisitor transfer din istorie.

ADVERTISEMENT

Din informațiile obținute de FANATIK, CFR Cluj va încasa 5,8 milioane de euro pentru 65% din drepturile federative ale fotbalistului. Astfel, conducătorii din Gruia vor păstra 35% dintr-un viitor transfer al lui Louis Munteanu.

Pe lângă această sumă, ardelenii mai pot încasa bonusuri care pot ajunge până la maxim 2 milioane de euro. FANATIK a aflat că CFR va primi 500.000 de euro în cazul în care DC United va câștiga titlul în MLS.

ADVERTISEMENT
Mesaje de mulțumire de la Kiev după decizia României de a aloca 50...
Digi24.ro
Mesaje de mulțumire de la Kiev după decizia României de a aloca 50 de milioane de euro pentru apărarea Ucrainei

Dacă internaționalul român va marca cel puțin 10 goluri, bonusul va fi de 100.000 de euro, iar dacă Munteanu va juca titular în 10 meciuri consecutive la noua sa formație, atunci CFR Cluj va mai încasa 150.000 de euro.

ADVERTISEMENT
Nu l-au iertat nici măcar de Sărbători: Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet!...
Digisport.ro
Nu l-au iertat nici măcar de Sărbători: Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet! Cum arată la 55 de ani

Ce salariu va primi Louis Munteanu la DC United

Louis Munteanu poate răsufla ușurat, după luni de amânări, a reușit să prindă un transfer în străinătate. Nu este Europa, dar nu îi va merge rău nici la DC United, una dintre echipele de top din MLS.

Din informațiile obținute de FANATIK, atacantul va semna un contract pe 3 ani cu drept de prelungire pe încă unul și va încasa un salariu stagional de un milion de euro, care va crește gradual cu 10%, pe fiecare an de contract.

ADVERTISEMENT

Neluțu Varga a confirmat plecarea lui Louis Munteanu

Patronul clubului CFR Cluj, Neluțu Varga, a confirmat pentru FANATIK transferul lui Louis Munteanu. Omul de afaceri a anunțat că jucătorul va pleca la începutul anului viitor în Elveția pentru a efectua vizita medicală.

”Detaliile negocierilor dintre cluburi și jucător au fost încheiate. Acum trebuie puse pe hârtie. S-a negociat tot, s-a acceptat tot. Suma de transfer, salariul jucătorului, bonusuri, totul a fost acceptat de ambele părți. Se va pune totul pe hârtie și vom semna electronic.

Louis Munteanu va pleca să facă vizita medicală aici, în Europa, în Elveția. După ce rezultatul va fi în regulă, vom semna actele. Își va lua viza și va pleca acolo. Vă repet, totul este agreat de ambele părți, este practic închis”, a declarat Varga, pentru FANATIK.

Louis Munteanu a ratat transferuri importante în Europa

Louis Munteanu este perla coroanei la CFR Cluj, iar Neluțu Varga și-a dorit să încaseze o sumă consistentă din transferul jucătorului. Patronul a refuzat câteva oferte interesante în vară, încercând să-l vândă pe atacant pe o sumă mult mai mare.

Au fost discuții avansate cu mai multe cluburi importante din vestul Europei, însă în cele din urmă nu s-a concretizat niciuna dintre ele. Acest lucru l-a afectat extrem de mult pe internaționalul român, randamentul acestuia scăzând vizibil în ultimele luni.

Malcolm Edjouma, marcat de experiența la FCSB: „Plec cu capul sus”
Fanatik
Malcolm Edjouma, marcat de experiența la FCSB: „Plec cu capul sus”
Roberto Carlos, operat de urgență în ultima zi din an! Intervenția a suferit...
Fanatik
Roberto Carlos, operat de urgență în ultima zi din an! Intervenția a suferit complicații
„Cel mai mare club din Europa de Est!”. Marea greșeală comisă de miliardarii...
Fanatik
„Cel mai mare club din Europa de Est!”. Marea greșeală comisă de miliardarii care au condus Dinamo: „Au vrut să fie toți ca Gigi Becali”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Bombă! Fostul ministru a numit cluburile care ar putea dispărea
iamsport.ro
Bombă! Fostul ministru a numit cluburile care ar putea dispărea
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!