Şumi a desfiinţat primul transfer al lui Gigi Becali: “Nu poate să joace niciodată acolo!” Ce se întâmplă cu atacantul pe care FCSB vrea să îl dea afară: “Poate să joace la orice echipă din SuperLiga!”

FCSB s-a calificat în următorul sezon al cupelor europene. Pe ultima sută de metri, fosta campioană a câștigat două baraje cu FC Botoșani (4-3) și cu Dinamo (2-1), ambele în prelungiri, și va căuta din nou gloria în întrecerile continentale. Gigi Becali a deschis șampania, dar și robinetul banilor pentru transferuri. Acesta a ofertat deja un jucător din România. Marius Șumudică îi dă o veste deloc plăcută: fotbalistul nu are loc la FCSB!

Șumudică nu-i dă nicio șansă lui Ceara la FCSB, jucător ofertat de Gigi Becali

Gigi Becali s-a și bucurat mult după succesul cu Dinamo și calificarea în turul II preliminar al Europa Conference League, dar a avut timp și să facă deja planuri pentru viitor. Mai exact, patronul locului 8 din acest sezon intern vrea să alcătuiască o echipă puternică pentru sezonul 2026-2027, care să nu mai aibă emoții precum în ultimul an.

Astfel, . Unul dintre jucătorii doriți este Anderson Ceara (27 de ani). Brazilianul a impresionat în acest sezon la micuța Csikszereda și va pleca de la gruparea din Miercurea Ciuc în perioada de mercato din vară. Rămâne de văzut care va fi destinația sa. Sâmbătă, la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică, 55 de ani, a spus că nu-l vede pe Ceara a fi un jucător de nivelul FCSB-ului.

În ciuda evoluțiilor bune ale lui Ceara la echipa din Miercurea Ciuc, Șumudică spune că acesta nu e jucător de anvergura echipei lui Becali. ”Nu poate să joace la FCSB niciodată. Din punctul meu de vedere, în momentul de față, nu poate să joace la FCSB. La ceea ce se cere la FCSB. Este un jucător bun, care a demonstrat la Csikszereda ceva, dar îi va fi greu. Are nevoie de timp, de adaptare și după aceea putem să ne dăm cu părerea. Dar, în momentul de față, nu este pregătit să joace la FCSB. Adică îl depășește. Nu are anvergura FCSB-ului acest Anderson Ceara. Asta este părerea mea”, a spus Șumi, despre Ceara.

7 goluri și 8 assist-uri în 40 de meciuri au fost cifrele lui Anderson Ceara în sezonul 2025-2026 la Csikszereda

Ce spune Șumi despre Thiam, atacantul pe care FCSB vrea să îl dea afară: “Poate să joace la orice echipă din SuperLiga!”

și un val de cel puțin 5 jucători care vor părăsi FCSB-ul. Printre ei se află și atacantul Mamadou Thiam, 31 de ani. Cu Radunovic, situația e mai complicată. Viitorul său e incert momentan. Șumudică este de părere că ambii sunt buni pentru întrecerea internă.

”Despre Thiam și despre Radunovic, sunt doi jucători de lot, doi jucători cu care îți pot face treaba oricând. Sunt jucători foarte interesanți pentru campionatul nostru. Eu consider că sunt doi jucători care trebuiau menținuți în lot și oricând să te folosești de ei. Dacă aduci ceva peste, cum a zis Gigi Becali că investește câteva milioane de euro, atunci poți să le dai drumul”, spune Șumudică.

Referindu-se strict la Thiam, Șumudică spune că ”Eu, dacă eram antrenor, mâine îl luam”. Tehnicianul spune că atacantul care va pleca de la FCSB are foarte multe calități. ”În momentul în care va fi liber, va avea 3-4 oferte pe masă. Din străinătate. Uitați-vă ce a însemnat Thiam la U Cluj. Joacă și bandă stângă și vârf, are forță în picioare, dă la poartă, este marcator, ajunge 1 contra 1, îți ia acțiuni”.