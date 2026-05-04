Şumi a făcut calculele pentru podiumul SuperLigii: “Rapidul poate termina pe locul 3!” Cum mai poate pierde Universitatea Craiova titlul

Marius Șumudică (55 de ani) a analizat lupta extrem de încinsă din play-off-ul SuperLigii în acest final de sezon, atât în ceea ce privește lupta pentru câștigarea titlului, cât și la nivelul duelurilor pentru accederea în cupele europene. În primul rând, antrenorul a apreciat că Rapid, echipa sa de suflet, încă are anumite șanse chiar la locul 3, cu amendamentul că în acest sens este obligatoriu ca formația lui Costel Gâlcă să obțină o victorie luni seară pe teren propriu în meciul cu CFR Cluj.

De asemenea, „Șumi” a punctat cu această ocazie și că, în opinia sa, încă nu se poate spune că Universitatea Craiova este deja campioană, chiar dacă gruparea din Bănie are în prezent un avans de trei puncte în fruntea clasamentului față de U Cluj, ocupanta poziției secunde, când au mai rămas de disputat doar trei etape din acest campionat.

„(n.r. Despre faptul că CFR Cluj ar fi favorită cu Rapid) Eu nu sunt convins. Eu spun că, dacă Rapidul astăzi câștigă, se înscrie cu șanse mari și la locul 3. Rapidul, dacă bate azi, ok, joacă la U Cluj, dar pe mine U Cluj nu mă încântă cu nimic fără Lukic, au mari probleme fără atacant, fără Lukic. (n.r. Despre faptul că este destul de greu ca Universitatea Craiova să mai piardă titlul) Eu mă mai uit pe calcule, toată lumea spune același lucru, într-o mare măsură sunt de acord.

La momentul ăsta Craiova joacă un meci la CFR Cluj, care pe care. E greu să câștigi la CFR. Acasă cu U Cluj care poate fi finală și pe Giulești, unde, dacă Rapidul va avea nevoie de puncte atunci, tot la fel, nu va fi ușor. Giuleștiul plin, nu va fi ușor, vă spun eu”,

Universitatea Craiova, victorie uriașă cu Dinamo

În baza acestui rezultat, oltenii au devenit și mai încrezători că vor putea în sfârșit să câștige primul campionat după 35 de ani, : „Știți că la noi fotbalul se mănâncă pe pâine, vorbind la modul figurativ. Este clar că lumea aștepta cu mare nerăbdare acest meci, în special că Dinamo este un adversar tradițional al nostru. Ne doream o victorie, am și reușit-o. Să sperăm că vom continua pe panta ascendentă din ultimele etape pentru a reuși să îndeplinim un obiectiv pe care nu l-am mai reușit de vreo 35 de ani. Avem de partea noastră și astrele. Pentru că putem spune că, față de anul trecut, când am avut destul de multe ghinioane, iată că acum legea compensației își face simțită prezența”.

