Marius Șumudică a refuzat o ofertă din SuperLiga: “E foarte greu să iei o echipă pe parcurs! Din ianuarie vreau să mă apuc de treabă”

Marius Șumudică este liber de contract după despărțirea din vară de Rapid. Tehnicianul ar fi putut să preia o formație din SuperLiga, dar a refuzat oferta.
Traian Terzian
20.12.2025 | 10:33
EXCLUSIV FANATIK
De ce a refuzat Marius Șumudică oferta din SuperLiga. Sursă foto: colaj Fanatik
Fără contract de 6 luni, Marius Șumudică a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că a avut mai multe oferte în ultima perioadă, inclusiv de la o echipă din țară, dar nu a fost mulțumit de ceea ce i s-a propus.

Fostul antrenor al Rapidului a precizat faptul că nu și-a dorit să preia o formație aflată în plin campionat, dar vrea să revină în iarbă începând din luna ianuarie a anului viitor, chiar dacă deocamdată nu știe unde va merge.

”Sper să mă apuc din ianuarie, vedem, am tot discutat. Puteam să plec și în China, dar am refuzat. Am avut mai multe discuții, puteam și în România să iau o echipă, dar am refuzat. Deocamdată nu m-am gândit.

În ianuarie vreau să iau o echipă pe care să pot să o pregătesc și să nu mai fac greșeala de a lua pe parcurs. În momentul în care am luat pe parcurs mi-a fost greu, inclusiv la Rapid. Am luat-o cu handicap de pe locul 13-14, a trebuit să ajung în play-off și după care a venit acel recul care se întâmplă la orice echipă. Vom vedea în ianuarie”, a declarat Șumudică, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

De ce a spus pas Marius Șumudică unei propuneri din Grecia

Tehnicianul în vârstă de 54 de ani a dezvăluit faptul că a refuzat o propunere venită din Grecia, deoarece una dintre condițiile impuse de conducătorii clubului elen a fost să vină cu un singur antrenor secund.

”Cu siguranță vreau să muncesc și mă voi duce să muncesc. Doar că n-am vrut până acum și nu mi-a plăcut până acum ceea ce mi se oferea. Fie că într-o parte nu îmi accepta tot staff-ul și atunci nu am fost de acord. Am avut o ofertă în Grecia și îmi spunea să vin cu un singur secund.

Nu pot să mă duc cu un singur secund pentru că ar însemna să las patru pe stradă. Iar eu cu oamenii ăștia am mâncat o pâine. Iată că nici ei nu au plecat nicăieri, stau lângă mine, așteaptă. Indiferent că unul este turc, altul este român, sunt ai mei și nu pot să-i las și nu o să-i las niciodată. Și atunci pierd”, a spus Marius Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.

Șumudică ar putea avea o nouă aventură în Turcia

Numele lui Marius Șumudică a fost vehiculat în ultima perioadă în Turcia, el fiind considerat principalul favorit să preia banca tehnică a lui Gaziantep, formație pe care a mai antrenat-o în două rânduri.

”Știam de interesul lui Gaziantep. Antrenorul de acolo a fost hulit și huiduit de o mare parte a publicului după înfrângerea de acasă. Și ei au spus că cele mai bune rezultate le-au avut cu Șumudică, cele mai bune rezultate în toată istoria lui Gaziantep.

Au terminat pe 8 cu Șumudică din postura de nou-promovată și că Şumudică este una dintre cele mai bune soluții. Dar este departe… am primit și eu fel de fel de mesaje de la jurnaliști turci. Am aflat că foarte multe publicații m-au pus în capul listei. Dar până să semnez e cale lungă”, a precizat tehnicianul, la FANATIK SUPERLIGA.

Traian Terzian
Traian Terzian
