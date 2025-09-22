Şumi, atac devastator la adresa contestatarilor de la Rapid: “Unde sunt Rareş Pop, Grameni, Micovschi? Aoleo, le-am dat eu în cap?!”

Tehnicianul a simțit nevoia să precizeze în mod special că nu se poate abține să nu comente vizavi de situația unor jucători de la , pentru care el era criticat în stagiunea precedentă întrucât nu îi folosea prea mult.

Marius Șumudică, reacție fermă la Fanatik Superliga după Rapid – Hermannstadt 1-2

Astfel, a dorit să sublinieze că și în prezent se întâmplă același lucru în principiu sub comanda lui Costel Gâlcă, doar că pe de altă parte actualului antrenor principal din Giulești nu i se reproșează deloc această chestiune în spațiul public.

„Și mai am ceva de spus, că nu pot să mă abțin. Vreau să le răspund contestatarilor, așa într-un mod elegant, contestatarilor de anul trecut, care îl criticau pe Șumudică în legătură cu anumiți jucători care nu jucau.

Vreau să pun și eu o întrebare, unde e Rareș Pop acum? Că eu nu-l mai văd. Unde e Grameni? Că eu nu-l văd vreo patru meciuri. Unde e Micovschi? Că erau atâția contestatari, impresari, oameni de fotbal care ieșeau și care spuneau: `Șumudică, l-ai nenorocit, i-ai dat în cap lui Rares Pop, i-ai dat în cap`.

Păi Rares Pop nici nu mai transpiră la meciuri. Nu-l mai văd. De ce? Și domnul Gâlcă îi dă în cap? Sau ce se întâmplă? Apropo, că anul trecut, a zis bine Măldă ieri la interviu, că diferența între Gâlcă și Șumudică, Gâlcă e mai echilibrat, dar Șumudică a fost taxat foarte mult din exterior, ceea ce nu se întâmplă în momentul de față.

Ce le-a transmis criticilor săi din perioada petrecută în Giulești

Dar ferească Dumnezeu să se întâmple, că atunci, din păcate… Rapidul nu va mai avea parcursul care l-a avut până acum și care, repet, și trebuie să fim obiectivi, eu i-am felicitat, îi felicit în continuare că sunt în primele trei echipe clasate și cred că au șanse reale la cupele europene, dar locul pe care îl ocupă nu îl ocupă în urma unui joc extraordinar de elaborat și unui joc în care își domină adversarul sau vezi un fotbal extraordinar.

Nu, au fost pragmatici, au știut în anumite momente să închidă jocul și să ajungă acolo unde sunt. Eu mi-aș dori din suflet să-și atingă obiectivele și cred că pot face acest lucru cu Gâlcă, cu domnul Șucu, cu domnul Angelescu, am văzut că au avut dus un director sportiv din Italia care cred că este foarte implicat în momentul de față.

Și atunci cred că cu siguranță pot să mai facă unu-două transferuri în iarnă și să-și atingă obiectivele, fiindcă distanța este enormă din punctul meu de vedere față de FCSB și față de CFR, pe care eu le vedeam contracandidate. Dar am vrut să aduc aminte, fiindcă nu-mi place să rămân dator referitor la cei trei jucători care Șumudică zi de zi. era contestat că nu-i folosește și acum văd că nu se mai spune nimic”, a spus Marius Șumudică în direct la FANATIK SUPERLIGA.

