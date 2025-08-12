Şumi, impresionat de startul de sezon al Universităţii Craiova: “Au lovit-o cu transferurile!”

Universitatea Craiova din SuperLiga și este aproape de calificarea în play-off-ul Conference League, iar Marius Șumudică e de părere că transferurile făcute în această vară au schimbat fața echipei.

Transferurile Universității Craiova l-au dat pe spate pe Șumudică

Într-o analiză făcută în cea mai recentă ediție a , Marius Șumudică a expus motivele pentru care Universitatea Craiova a arătat foarte bine în acest start de sezon.

”Craiova are cel mai echilibrat lot în momentul de față. Are o bancă foarte bună, ei sufereau în anii precedenți, și-au adus un antrenor care este lăsat să-și facă treaba și care comandă în acel club. Asta e armă cu două tăișuri, în momentul în care ai rezultate totul e ok, în momentul în care nu vei avea rezultate toate ți se sparg în cap ție.

Am încredere în Mirel, îl cunosc foarte bine, știu câtă pasiune pune. Aici a fost un moment zero care i-a ajutat. Au mers pe o pantă ascendentă după acel conflict de la distanță dintre Mirel și domnul Rotaru. Cred că au avut o ședință, s-au pus la masă, au pus lucrurile la punct și din momentul acela toată lumea trage la aceeași căruță și așa apar rezultatele”, a declarat Șumudică.

Comparație cu Manchester United

Fostul antrenor al Rapidului din stagiunea precedentă a comparat sistemul folosit de Mirel Rădoi în Bănie cu ceea ce face portughezul Ruben Amorim la Manchester United și crede această schimbare a fost de bun augur pentru ”alb-albaștri”.

”Și pe fondul unor transferuri foarte bine făcute și aceste plombe, plus schimbarea sistemului de joc, trecerea lui Mogoș între cei trei fundași centrali unde are un aport mai bun decât în bandă.

El joacă precum Amorim la Manchester United, un 3-4-1-2 sau un 3-5-2, dar Baiaram nu este un vârf de atac, este un număr 10, are o libertate mai mare de exprimare, încearcă să facă ce făcea Mitriță și are calitate tehnică foarte bună.

Și atunci joacă cu mijlocași în bandă, fie că e Mora, fie că e Rădulescu, fie că e Bancu, care nu este fundaș în patru, el cel mai bine a jucat cu Mangia când erau tot așa fundași centrali. Joacă pe picior invers, cu Mihnea Rădulescu care intră în interior și împinge foarte mult jocul.

El pe faza de atac are două extreme, pentru că fundașii laterali sunt împinși foarte sus, are cei doi atacanți, plus jucătorul din spatele vârfurilor. Au foarte multe soluții, au unghiuri de joc foarte bune, cunosc foarte bine sistemul ăsta, l-am jucat și eu în Turcia și mi-a mers bine”, a precizat el, la FANATIK SUPERLIGA.

De ce e favorită Craiova la trofee

Marius Șumudică este de părere că Universitatea Craiova are jucători inteligenți care au asimilat imediat ceea ce le-a cerut Mirel Rădoi cu noul sistem și din acest motiv oltenii au șanse mari la câștigarea unui trofeu.

”E un sistem frumos care îți dă posibilitatea să ai unghiuri de joc, este un sistem ofensiv, el practic acoperă latura terenului pe faza defensivă doar în trei jucători și aceia sunt fundașii centrali, care trebuie să aibă o mobilitate foarte bună și viteză, să facă translația foarte bine, să se miște și să aibă distanțe foarte scurte între ei.

A reușit, au un portar care este unul dintre cei mai în formă din SuperLiga, într-un cuvânt au lovit-o ca și transferuri. Atâta timp cât fotbalistic tu ai în bagajul tău capacitatea de a fi inteligent și de a interpreta nu e greu să schimbi sistemul, eu schimbam și trei sisteme pe durata un meci în Turcia.

Poți să treci din 4-2-3-1 în 4-3-3 să împingi un șesar mai sus. Și echipele care joacă în patru pe fund împing fundașii laterali și coboară un mijlocaș și fac construcția în trei. Iar Craiova are jucători inteligenți și o văd o pretendentă clară la câștigarea unui trofeu în acest an”, a afirmat Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.