Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Şumi, reacţie după scandalul de la CFR Cluj – U Cluj: “Dacă Şumudică făcea ce a făcut Bergodi, ce se întâmpla? E o telenovelă”

Marius Șumudică a văzut scandalul provocat de Cristiano Bergodi după derby-ul Clujului, iar fostul antrenor de la Rapid se întreabă ce s-ar fi întâmplat dacă era el implicat.
Mihai Alecu
18.02.2026 | 19:22
Sumi reactie dupa scandalul de la CFR Cluj U Cluj Daca Sumudica facea ce a facut Bergodi ce se intampla E o telenovela
Șumudică a reacționat după ce Bergodi a produs un scandal după CFR Cluj - U Cluj
Antrenorul de la Al-Okhdood nu a dorit să comenteze foarte mult pe seama scandalului provocat la finalul partidei dintre CFR Cluj și U Cluj, însă s-a întrebat ce s-ar fi întâmplat dacă el ar fi fost în locul lui Cristiano Bergodi.

Ce spune Marius Șumudică despre scandalul provocat de Cristiano Bergodi după meciul dintre CFR Cluj și U Cluj

Marius Șumudică e de părere că dacă se afla el în situația lui Cristiano Bergodi, atunci reacțiile și sancțiunile ar fi fost unele mai aspre. Tehnicianul spune că așteaptă să vadă cum se va încheia această „telenovelă”.

„Sunt doi colegi de-ai mei și prefer să stau departe de acest incident. Doar pun o întrebare, atât. Dacă Șumudică făcea ceea ce s-a întâmplat la meciul respectiv ce se întâmpla în România? Ce-a făcut Bergodi. Ce se întâmpla? Nu vreau să comentez, este problema domnului Bergodi, el știe să-și cenzureze astfel de manifestări.

Nu știu ce s-a întâmplat, dacă e adevărat că l-a injurat, că i-a adus injurii Cordea. Acum văd că apare Nistor că pe el l-a injurat. Deci este o telenovelă din punctul meu de vedere, trebuie să vedem episodul următor. Aștept episodul următor la Comisii”, a spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

  • În această săptămână urmează ca Andrei Cordea și Cristiano Bergodi să meargă la Comisia de Disciplină pentru a-și afla pedepsele, asta după ce au lipsit de la ultimele 2 partide ale echipelor lor.

Cristiano Bergodi și Daniel Pancu s-au împăcat după tensiunile de la partida dintre CFR Cluj și U Cluj

Daniel Pancu s-a supărat pe Cristiano Bergodi după ce italianul a sărit la Cordea și a făcut mai multe declarații dure. Cei doi s-au împăcat însă, între timp, informație dezvăluită exclusiv de către FANATIK. Antrenorul de la CFR Cluj i-a dat mesaj rivalului său și și-a prezentat scuzele pentru reacția avută.

Giovanni Becali a avut un rol important în această pace, asta după ce a discutat cu ambii și le-a spus că nu-i ajută acest conflict la nimic. De altfel, Pancu a spus recent că așteaptă o întâlnire cu Bergodi în play-off: „Cu siguranță o să-l salut pe Cristiano Bergodi dacă ne vedem în play-off. Are tot respectul din partea mea”.

Marius Șumudică a vorbit despre scandalul provocat de Bergodi

