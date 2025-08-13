Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Şumi, săgeţi la adresa conducerii Rapidului: “Anul trecut, la penalty-urile cu FCSB, Dinamo şi U Cluj nu mai erau aşa de vocali”

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică le-a bătut obrazul conducătorilor de la Rapid! Ce a spus fostul antrenor al echipei din Giulești
Gabriel-Alexandru Ioniță
13.08.2025 | 14:31
Marius Șumudică, atac la adresa conducerii Rapidului. Foto: colaj Fanatik

Marius Șumudică a fost întrebat la FANATIK SUPERLIGA în legătură cu acea fază la care cei de la Rapid au solicitat, în zadar, acordarea unui penalty la meciul de luni seară din deplasare cu Oțelul Galați, încheiat la egalitate, scor 1-1.

Marius Șumudică a taxat conducerea Rapidului după ultimele poziționări din spațiul public

Fostul antrenor al echipei din Giulești a fost pus la curent cu faptul că oficialii clubului sunt în această perioadă foarte vehemenți în spațiul public vizavi de aceste chestiuni și a ținut să sublinieze, cu regret, faptul că în sezonul trecut, când el se afla pe banca tehnică, acest lucru nu se întâmpla.

De asemenea, cu aceeași ocazie, tehnicianul a făcut și o remarcă în aceeași notă la adresa galeriei rapidiste, care, în opinia sa, în prezent ar fi mult mai unită decât în perioada petrecută de el în Giulești.

„Dacă a fost penalty, e grav. Cei de la Rapid ce spun? Că nu am văzut. Din păcate, anul trecut singurul vocal la vreo cinci pe care le-a avut Rapidul era Șumudică. Acum văd că sunt mai mulți vocali.

Ce a remarcat fostul antrenor al echipei din Giulești: „Anul trecut nu eram așa vocali, acum văd că sunt vocali”

Anul trecut, la penalty-ul cu FCSB, la penalty-ul de la U Cluj, la penalty-ul cu Dinamo, la penalty-urile care mă duceau și pe mine în cupele europene, rezultatele respective, nu eram așa de vocali, acum văd că sunt vocali.

Apropo, la începutul jocului am văzut și eu suporterii Rapidului. Îi felicit pe această cale, pentru că i-am văzut uniți, au cântat pe tot parcursul jocului, cred că sunt pe drumul cel bun, revenind aproape de echipă.

Cu un ochi râd și cu unul plâng așa, pentru că anul trecut, dacă erau la fel cum aveam și eu nevoie de ei, probabil îmi erau mult mai de ajutor.

Ce a spus Marius Șumudică despre galeria Rapidului: „Dacă erau la fel anul trecut, probabil îmi erau mult mai de ajutor”

În momentul de față Rapid are și rezultate, felicitări jucătorilor, felicitări staff-ului, felicitări celor din club, care sunt foarte vocali în momentul de față și văd că ies și, în diferite direcții, au un cuvânt de spus și încearcă să acopere așa vocea lumii și să se bată pentru clubul pe care îl conduc.

De asta are nevoie Rapidul și îi felicit. Să sperăm că Rapidul își va atinge obiectivul anul acesta, și anume câștigarea unui trofeu, cum au declarat.

(n.r. Despre meciul cu FCSB) E meciul lor, trebuie să fie, eu cred că vor fi peste 30.000 de rapidiști, asta este părerea mea”, a spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

