Șumi-show în Turcia! A bătut-o pe Fenerbahce și și-a anunțat plecarea: „Mai am patru luni”. Video

Marius Șumudică a jubilat după ce formația sa, Gaziantep, s-a impus în fața lui Fenerbahce cu 3-1 și a urcat pe locul 4. Antrenorul a anunțat că mai are doar patru luni de contract cu formația la care joacă Maxim și Toșca.

Gaziantep s-a impus cu 3-1 în fața lui Fenerbahce, pe teren propriu, și continuă să fie neînvinsă de la jumătatea lunii septembrie. Formația lui Șumudică ar putea urca și pe locul doi, dacă își câștigă restanța.

Românul Alex Maxim a marcat golul de 2-1 din penalty, în minutul 40, și a fost schimbat cu Ozer, în minutul 87. Alin Toșca a fost și el titular în apărarea lui Șumudică.

Șumi-show în Turcia, după Gaziantep – Fenernbahce 3-1: „Le-am dat baclava”

Marius Șumudică este pe val în Turcia, iar echipa sa a ajuns la patru victorii în ultimele cinci meciuri disputate. Gaziantep a învins-o pe Fenerbahce pe teren propriu și este pe locul 4 în Turcia. Această poziție asigură calificarea în Europa Conference League.

Fostul antrenor al Astrei Giurgiu și-a felicitat jucătorii după succesul cu Fenerbahce și a avut numai cuvinte de laudă și pentru adversari. El a declarat că le-a oferit baclava oamenilor de la Fenerbahce înainte de meci.

„Astăzi am obținut o victorie meritată. Jucătorii mei au dat totul pe teren. Am crezut că Fenerbahce va începe cu Caner (n.r. – Caner Erkin), am luat măsuri la mijlocul terenului, dar acesta nu a început meciul. Jucătorii mei au făcut ce au dorit pe teren, a obținut o victorie pe care am meritat-o.

Nu am pierdut acasă de 350 de zile. Am marcat în ultimele noastre 22 de meciuri. Asta arată că suntem o echipă bună, care caută victoria împotriva tuturor echipelor din campionat. Scopul nostru este să jucăm un fotbal frumos

Vreau să îi felicit și pe ei, au venit aici să joace fotbal. L-am întâlnit pe Volkan Demirel (n.r. – antrenorul secund al lui Fenerbahce) înainte de meci. Ne-am cunoscut acum 8 ani, când antrenam o altă echipă, FC Vaslui. Le-am oferit baclava lui Volkan Demirel și Emre Belozoglu înainte de meci. Emre a glumit cu mine în limba română, pe care o vorbește. A jucat cu Hagi și Popescu”, a spus Șumudică după meci.

Și-a anunțat plecarea de la Gaziantep?

Relația dintre Marius Șumudică și oficialii lui Gaziantep n-a fost mereu una foarte prietenoasă. La începutul actualului sezon, tehnicianul le-a reproșat conducătorilor lipsa de achiziții și a acuzat slăbiciunile lotului.

După victoria cu Fenerbahce, antrenorul s-a declarat încântat de evoluția jucătorilor săi, dar a lăsat să se înțeleagă că ar putea pleca de la gruparea clasată pe locul 4 în Turcia. El a dezvăluit că mai are doar patru luni de contract.

„Mai am doar patru luni de contract aici, dar mă gândesc doar la Gaziantep. După aceea, sunt liber. Echipa mea va continua să se pregătească cu aceeași seriozitate și pentru următorul meci”, a mai spus Șumudică.

Chiar dacă nu se știe dacă va continua la Gaziantep și după terminarea contractului, Marius Șumudică este extrem de apreciat de fanii turcilor. Contul oficial de Twitter al echipei sale a postat un videoclip în care Șumudică este filmat în timp ce dansează pe muzică turcească alături de un membru al staff-ului. Suporterii au celebrat victoria cu Fenerbahce postând și ei imaginile.